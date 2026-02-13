Rayman 30th Anniversary Edition arrive par surprise ce vendredi 13 février !
Ubisoft et Digital Eclipse lancent Rayman 30th Anniversary Edition ce 13 février sur Nintendo Switch. Une compilation riche pour célébrer les 30 ans du héros sans bras ni jambes.News
Cinq versions du jeu original réuniesCette édition anniversaire rassemble cinq versions du Rayman original : PlayStation, Atari Jaguar, MS-DOS, Game Boy Advance et Game Boy Color. De quoi redécouvrir les premières aventures du héros dans la Forêt des Songes ou les Band Lands, avec leurs plateformes exigeantes, leur direction artistique et sonore toujours reconnaissables.
Digital Eclipse, déjà connu pour ses compilations patrimoniales soignées, propose également plusieurs améliorations optionnelles. On retrouve notamment un menu pour disposer de vies infinies, de l’invincibilité, d'un système de sauvegardes multiples et d'une fonction de retour en arrière de 60 secondes.
Un prototype SNES et un documentaire interactifLa compilation ne se contente pas d’empiler les versions existantes. Elle inclut aussi un prototype jouable de la version Super Nintendo, un projet annulé à l’époque et jamais accessible au public jusqu’ici. Cette rareté devrait intriguer les amateurs d’archives vidéoludiques.
Comme souvent avec les productions Digital Eclipse, un documentaire interactif est également de la partie. Plus de 50 minutes d’interviews inédites des développeurs d’origine sont proposées, accompagnées de croquis, documents de conception et illustrations jamais publiées. Une plongée dans les coulisses de la création de Rayman avec certaines figures d'Ubisoft comme Yves Guillemot et Michel Ancel.
Sortie immédiate sur Switch, version physique en juinRayman 30th Anniversary Edition sera proposé au prix conseillé de 19,99 € en version numérique dès ce 13 février. Une édition physique est prévue pour le mois de juin dans certains pays.
Sources : VideoGamesChronicle, Eurogamer, GoNintendo
