Brigandine Abyss Disponible sur Switch 2
News Brigandine Abyss (Switch 2)

Brigandine Abyss annoncé sur Nintendo Switch 2 pour 2026

La saga stratégique revient avec Brigandine Abyss, un nouvel épisode prévu en 2026 sur Nintendo Switch 2. Six factions, plus de 100 unités et des batailles en hexagones au programme.

News
Happinet Corporation officialise Brigandine Abyss, nouvel opus de la série de stratégie au tour par tour, attendu en 2026 sur Nintendo Switch 2, aux côtés des versions PS5 (le jeu a été dévoilé lors du State of Play de Playstation ce soir), Xbox Series et PC.

Ce nouvel épisode nous entraînera sur le continent de Meltitea, théâtre d’une lutte de pouvoir entre un empire ambitieux et six factions prêtes à lui résister. La bande-annonce d’annonce est à découvrir ici :
Brigandine Abyss - Teaser Trailer | PS5 Games
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Six protagonistes, un continent en guerre

Brigandine Abyss proposera six campagnes principales, chacune centrée sur un dirigeant différent. Le joueur choisira une faction et devra gérer alliances, conquêtes et décisions stratégiques qui influenceront l’avenir du continent.

Les affrontements se dérouleront sur des cartes en hexagones, signature de la série, avec des escouades composées de chevaliers et de monstres. Plus de 100 unités seront disponibles, chacune dotée de compétences, d’éléments et de traits spécifiques. Les amateurs de stratégie devraient retrouver les bases solides qui ont fait la réputation de la licence.

Une équipe expérimentée aux commandes

Le projet réunit plusieurs figures reconnues du jeu de rôle japonais. Makoto Yamamoto (Sengoku BASARA) assure la réalisation, tandis que Masayuki Horikawa, connu pour Fire Emblem: Path of Radiance, supervise le projet.

Le character design est confié à Junko Kawano (Suikoden, Eiyuden Chronicle) et Niji Hayashi (Fire Emblem Heroes), tandis que la musique sera signée Rei Kondoh, compositeur passé par Okami, Bayonetta et Fire Emblem: Three Houses. Voilà un pedigree qui place Brigandine Abyss sous de bons auspices pour les amateurs de RPG tactiques.

Des nouveautés et une durée de vie conséquente

Au-delà des six scénarios principaux, le jeu proposera également des quêtes secondaires dédiées aux 24 factions présentes sur le continent. Les développeurs évoquent plus de 200 heures de contenu au total, de quoi satisfaire les joueurs les plus investis.

Les combats bénéficieront désormais de graphismes en 3D, apportant davantage de relief aux champs de bataille. De nouveaux systèmes sont également annoncés, même si leurs détails restent à préciser.

Êtes-vous prêts à choisir votre faction et à écrire l’histoire de Meltitea sur Switch 2 plutôt que sur une des autres machines du marché ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : GoNintendo, Gematsu
