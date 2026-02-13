PRAGMATA dévoile un nouveau trailer avant sa sortie sur Switch 2
Capcom diffuse une nouvelle bande-annonce de PRAGMATA, attendu le 24 avril 2026 sur Nintendo Switch 2. On rappelle que sa démo est toujours disponible sur l’eShop.News
La vidéo est disponible ici :
Une station lunaire aux allures de Times SquareCe nouveau trailer nous plonge plus profondément dans la station de recherche lunaire où se déroule l’aventure. L’une des zones présentées recrée un paysage urbain inspiré de Times Square, grâce à un matériau baptisé Lunafibre et à une technologie d’impression 3D avancée. Le contraste entre décor familier et environnement lunaire renforce l’atmosphère étrange du jeu.
On y retrouve Hugh, équipé de sa combinaison spatiale, et Diana, la jeune androïde, dont la relation évolue au fil de leur fuite. Tous deux doivent échapper à une intelligence artificielle hostile et à des robots déterminés à les traquer. La mise en scène insiste sur leur complémentarité, un élément central du gameplay.
De nouveaux ennemis et une pression constanteLa bande-annonce met en avant plusieurs ennemis inédits, aux silhouettes mécaniques inquiétantes. PRAGMATA semble miser sur une tension permanente, entre exploration, affrontements et coopération entre les deux protagonistes. L’ambiance rappelle certaines productions de science-fiction plus introspectives, tout en conservant une dimension action marquée.
Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Elles incluent des costumes bonus pour Hugh et Diana, tandis qu’une édition Deluxe numérique proposera des contenus cosmétiques supplémentaires, des musiques d’ambiance et une galerie d’illustrations intégrée au jeu.
Une démo déjà disponible sur Switch 2On rappelle que la démo « Sketchbook » est toujours disponible sur le Nintendo eShop de la Switch 2. Capcom indique que cette démo a déjà dépassé le million de téléchargements, toutes plateformes confondues. Cela en dit long sur l'intérêt des joueurs pour ce nouveau titre de l'éditeur japonais.
De notre côté, nous l'avons très vite essayée sur Switch 2 et avons partagé nos impressions dans cet article : nous avons joué à la démo de PRAGMATA et on vous dit tout.
Petite remarque de circonstance : la démo ne propose que les doublages anglais et japonais, tandis que le jeu final sera entièrement doublé en français.
Avec ce nouveau trailer, PRAGMATA confirme son ambition et son identité singulière dans le catalogue 2026 des consoles actuelles, dont la Switch 2. Reste à voir comment Capcom articulera narration, coopération et action dans sa version finale, mais il nous faudra patienter quelques semaines encore pour le découvrir.
Avez-vous déjà pu tester la démo sur Switch 2 ? Qu’attendez-vous de PRAGMATA ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : communiqué de presse
