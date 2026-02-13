Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 arrive sur Switch 1|2
Konami annonce Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 notamment sur Nintendo Switch et Switch 2. Sortie prévue le 27 août 2026 avec MGS4, Peace Walker et Ghost Babel.News
La bande-annonce d’annonce est disponible ici :
Metal Gear Solid 4 enfin de retourPièce maîtresse de cette collection, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots bénéficie ici d’un portage avec résolution et fréquence d’images améliorées, ainsi que de contrôles personnalisés adaptés aux consoles actuelles. Un événement en soi, tant cet épisode était resté associé à son hardware d’origine. On en connait plus d'un qui risque de se plonger à nouveau dans cette aventure !
À ses côtés, on retrouve Metal Gear Solid: Peace Walker dans sa version HD Collection, également dotée de contrôles retravaillés. Le jeu conservera son multijoueur en ligne jusqu’à six joueurs.
Enfin, la compilation inclut Metal Gear: Ghost Babel, épisode portable initialement sorti sur Game Boy Color. Cette version proposera plusieurs filtres d’affichage, un mode pixel-perfect, des réglages d’écran et même une fonction de retour en arrière.
On n'oublie pas les bonus numériques pour les fans de la sagaComme pour le premier volume, Konami soigne les contenus additionnels. Les joueurs auront accès à une base de données dédiée à Metal Gear Solid 4, ainsi qu’à des livres numériques regroupant scénarios et documents de production pour MGS4 et Peace Walker.
Une bande-son numérique, Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2, est également incluse. Elle pourra être écoutée via un lecteur audio intégré directement dans le menu du jeu. Avec tout ça, il est probable que la taille du jeu nous surprenne autant que celle de la première compilation.
Un second volume qui complète l’héritageAvec ce Volume 2, Konami poursuit son travail de préservation autour de la saga imaginée par Hideo Kojima. Après avoir rassemblé les premiers épisodes 2D et la trilogie MGS dans le premier volume, cette nouvelle compilation nous propose d'enfin réunir des chapitres longtemps difficiles d’accès.
Comptez-vous replonger dans les missions de Snake sur Switch ou Switch 2 ? Ou les préférerez-vous sur une autre console du marché ? Metal Gear Solid 4 est-il l’épisode que vous attendiez le plus dans cette collection ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Gematsu, Nintendo Everything
