Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 A paraître sur Switch 2 le 27/08/2026
News Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 (Switch 2)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 arrive sur Switch 1|2

Konami annonce Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 notamment sur Nintendo Switch et Switch 2. Sortie prévue le 27 août 2026 avec MGS4, Peace Walker et Ghost Babel.

News
Après un premier volume lancé en 2023, Konami confirme l’arrivée de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Cette nouvelle compilation sortira le 27 août 2026 et marque notamment le retour très attendu de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, pour la première fois porté hors de la PlayStation 3.

La bande-annonce d’annonce est disponible ici :
METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 - Announcement Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Metal Gear Solid 4 enfin de retour

Pièce maîtresse de cette collection, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots bénéficie ici d’un portage avec résolution et fréquence d’images améliorées, ainsi que de contrôles personnalisés adaptés aux consoles actuelles. Un événement en soi, tant cet épisode était resté associé à son hardware d’origine. On en connait plus d'un qui risque de se plonger à nouveau dans cette aventure !

À ses côtés, on retrouve Metal Gear Solid: Peace Walker dans sa version HD Collection, également dotée de contrôles retravaillés. Le jeu conservera son multijoueur en ligne jusqu’à six joueurs.

Enfin, la compilation inclut Metal Gear: Ghost Babel, épisode portable initialement sorti sur Game Boy Color. Cette version proposera plusieurs filtres d’affichage, un mode pixel-perfect, des réglages d’écran et même une fonction de retour en arrière.

On n'oublie pas les bonus numériques pour les fans de la saga

Comme pour le premier volume, Konami soigne les contenus additionnels. Les joueurs auront accès à une base de données dédiée à Metal Gear Solid 4, ainsi qu’à des livres numériques regroupant scénarios et documents de production pour MGS4 et Peace Walker.

Une bande-son numérique, Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2, est également incluse. Elle pourra être écoutée via un lecteur audio intégré directement dans le menu du jeu. Avec tout ça, il est probable que la taille du jeu nous surprenne autant que celle de la première compilation.

Un second volume qui complète l’héritage

Avec ce Volume 2, Konami poursuit son travail de préservation autour de la saga imaginée par Hideo Kojima. Après avoir rassemblé les premiers épisodes 2D et la trilogie MGS dans le premier volume, cette nouvelle compilation nous propose d'enfin réunir des chapitres longtemps difficiles d’accès.

Comptez-vous replonger dans les missions de Snake sur Switch ou Switch 2 ? Ou les préférerez-vous sur une autre console du marché ? Metal Gear Solid 4 est-il l’épisode que vous attendiez le plus dans cette collection ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Gematsu, Nintendo Everything
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil