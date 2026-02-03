Rechercher sur Puissance Nintendo
The Duskbloods Disponible sur Switch 2
News The Duskbloods (Switch 2)

The Duskbloods confirmé pour 2026 sur Switch 2 par FromSoftware

Après des mois de silence, FromSoftware confirme via le rapport financier de Kadokawa que The Duskbloods sortira bien en 2026 sur Nintendo Switch 2. L'occasion de faire le point sur ce que l'on sait...

News
Annoncé lors du Nintendo Direct dédié à la Switch 2 en avril 2025, The Duskbloods s’était ensuite fait particulièrement discret. Absence lors du dernier Partner Showcase, aucune bande-annonce récente, et des interrogations grandissantes dans la communauté. Finalement, c’est par le biais du rapport financier de Kadokawa, maison-mère de FromSoftware, que l’information nous rassure : le jeu est toujours prévu pour 2026 sur Nintendo Switch 2.
Kudokawa confirme la sortie de The Duskbloods sur Switch 2 en 2026

Une exclusivité Switch 2 toujours en développement

Dans ses résultats trimestriels, Kadokawa confirme que The Duskbloods figure toujours dans le calendrier de sorties 2026, aux côtés de Elden Ring: Tarnished Edition. Si aucune date plus précise n’est avancée (on imagine que ce sera à Nintendo d'avoir le privilège de dévoiler cette date de sortie), le maintien de la fenêtre 2026 rassure les joueurs qui craignaient le moindre report.

Le bilan de Kadokawa rappelle en effet que The Duskbloods sera commercialisé en collaboration avec Nintendo, avec une répartition des responsabilités de vente selon les régions. ce détail compte : il confirme le positionnement du jeu comme une pure exclusivité Switch 2, et ils ne sont pas si nombreux pour qu'on ait envie de souligner ce choix stratégique qui renforcera le catalogue AAA de la machine.
The Duskbloods sur Nintendo Switch 2

Un projet mystérieux signé FromSoftware

Depuis son annonce, les informations autour de The Duskbloods restent limitées. On sait qu’il s’agira d’un titre PvPvE en ligne, mettant en scène des personnages aux allures de vampires que l’on pourra personnaliser avant d’affronter d’autres joueurs et des ennemis contrôlés par l’IA.

Jusqu’à huit participants devraient pouvoir s’affronter dans ces parties mêlant coopération et confrontation. Un court extrait diffusé lors des Game Awards avait laissé entrevoir une direction artistique sombre, fidèle à la patte du studio, mais avec des éléments plus atypiques.
The Duskbloods - Sortie en 2026 (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un titre clé pour le line-up 2026 de la Switch 2

Dans notre dossier consacré aux jeux majeurs attendus en 2026 sur Switch et Switch 2, nous évoquions déjà les exclusivités et AAA à ne pas manquer en 2026. The Duskbloods y figure en bonne place, tant son potentiel semble important pour attirer un public amateur de jeux pour grands enfants de 18 ans et plus en raison de sa violence.
The Duskbloods sur Nintendo Switch 2 The Duskbloods sur Nintendo Switch 2
Il faudra désormais patienter. On devrait pouvoir découvrir une nouvelle bande-annonce ou une présentation plus détaillée dans les mois qui viennent (oui, on appelle ça de la clairvoyance). Peut-être via un nouvel épisode de la série Creator’s Voice, lancée par Nintendo pour mettre en lumière les coulisses des jeux Switch 2. Une prise de parole de FromSoftware dans ce format permettrait d’en apprendre davantage sur les ambitions du projet.

En attendant, la confirmation officielle d’une sortie calée en 2026 suffit à relancer l’attention autour de ce titre. Après des mois de silence, The Duskbloods rappelle qu’il est toujours bien en développement. Reste à savoir quand Nintendo et FromSoftware choisiront de lever le voile plus largement !
The Duskbloods sur Nintendo Switch 2
Quant à vous, attendez-vous The Duskbloods comme l’un des grands rendez-vous de la Switch 2 en 2026 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : My Nintendo News, Nintendo Life, Eurogamer
