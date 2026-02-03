News The Duskbloods (Switch 2)

The Duskbloods confirmé pour 2026 sur Switch 2 par FromSoftware

Après des mois de silence, FromSoftware confirme via le rapport financier de Kadokawa que The Duskbloods sortira bien en 2026 sur Nintendo Switch 2. L'occasion de faire le point sur ce que l'on sait...