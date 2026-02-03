The Duskbloods confirmé pour 2026 sur Switch 2 par FromSoftware
Après des mois de silence, FromSoftware confirme via le rapport financier de Kadokawa que The Duskbloods sortira bien en 2026 sur Nintendo Switch 2. L'occasion de faire le point sur ce que l'on sait...News
Une exclusivité Switch 2 toujours en développementDans ses résultats trimestriels, Kadokawa confirme que The Duskbloods figure toujours dans le calendrier de sorties 2026, aux côtés de Elden Ring: Tarnished Edition. Si aucune date plus précise n’est avancée (on imagine que ce sera à Nintendo d'avoir le privilège de dévoiler cette date de sortie), le maintien de la fenêtre 2026 rassure les joueurs qui craignaient le moindre report.
Le bilan de Kadokawa rappelle en effet que The Duskbloods sera commercialisé en collaboration avec Nintendo, avec une répartition des responsabilités de vente selon les régions. ce détail compte : il confirme le positionnement du jeu comme une pure exclusivité Switch 2, et ils ne sont pas si nombreux pour qu'on ait envie de souligner ce choix stratégique qui renforcera le catalogue AAA de la machine.
Un projet mystérieux signé FromSoftwareDepuis son annonce, les informations autour de The Duskbloods restent limitées. On sait qu’il s’agira d’un titre PvPvE en ligne, mettant en scène des personnages aux allures de vampires que l’on pourra personnaliser avant d’affronter d’autres joueurs et des ennemis contrôlés par l’IA.
Jusqu’à huit participants devraient pouvoir s’affronter dans ces parties mêlant coopération et confrontation. Un court extrait diffusé lors des Game Awards avait laissé entrevoir une direction artistique sombre, fidèle à la patte du studio, mais avec des éléments plus atypiques.
Un titre clé pour le line-up 2026 de la Switch 2Dans notre dossier consacré aux jeux majeurs attendus en 2026 sur Switch et Switch 2, nous évoquions déjà les exclusivités et AAA à ne pas manquer en 2026. The Duskbloods y figure en bonne place, tant son potentiel semble important pour attirer un public amateur de jeux pour grands enfants de 18 ans et plus en raison de sa violence.
Creator’s Voice, lancée par Nintendo pour mettre en lumière les coulisses des jeux Switch 2. Une prise de parole de FromSoftware dans ce format permettrait d’en apprendre davantage sur les ambitions du projet.
En attendant, la confirmation officielle d’une sortie calée en 2026 suffit à relancer l’attention autour de ce titre. Après des mois de silence, The Duskbloods rappelle qu’il est toujours bien en développement. Reste à savoir quand Nintendo et FromSoftware choisiront de lever le voile plus largement !
