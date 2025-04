Nintendo lance la série Creator’s Voice pour explorer les coulisses des jeux Switch 2

Un coup d’œil en avant-première sur The Duskbloods

Un projet né d’un échange informel avec Nintendo

« Le concept était différent de tout ce que nous avions fait auparavant, et Nintendo s’est montré très intéressé. »

Un gameplay PvPvE riche en options

« Le sang symbolise les thèmes clés du jeu – l’héritage, le pouvoir, les destins croisés. »

Des rôles narratifs et une forte rejouabilité

Une approche plus “Nintendo” dans l’ambiance

« Nous avons essayé quelque chose de mignon pour changer. Je précise que ce personnage est en fait un vieux monsieur. » (rires)

Une expérimentation ambitieuse pour FromSoftware

« Nous avons voulu proposer un gameplay libre, dynamique, esthétique et profondément personnalisable. »

Mais aussi... Hades II mis à l’honneur en vidéo

Hades II - Creator's Voice (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des rendez-vous hebdomadaires jusqu’au 20 mai

Nintendo lance une nouvelle série de vidéos sobrement baptisée Creator’s Voice, dédiée à la Nintendo Switch 2 et à ses futures sorties. Accessible en ligne dès aujourd’hui sur YouTube, cette initiative vise à mettre en lumière le travail des développeurs partenaires de Nintendo, en dévoilant les coulisses de leurs créations pensées pour exploiter pleinement les capacités techniques de la nouvelle console.Le premier article de la série est déjà disponible et met à l’honneur The Duskbloods, un titre développé par FromSoftware et prévu pour 2026 en exclusivité sur Switch 2.Dans cette interview, Hidetaka Miyazaki, directeur emblématique de la firme, revient sur la genèse de ce nouveau projet, et sur les défis rencontrés pour l’adapter à la plateforme hybride de Nintendo. Loin des titres solo comme Elden Ring dont il fut le créateur, The Duskbloods opte pour une approche multijoueur PvPvE, avec un fort accent sur la narration, la personnalisation et l’imaginaire gothique.Le développement de The Duskbloods débute à la suite d’une discussion avec Nintendo, alors que le jeu n’était encore qu’un concept flou. Initialement prévu pour la première Switch, le titre bascule rapidement vers la Switch 2, afin de tirer parti de ses capacités techniques, notamment pour l’aspect en ligne du jeu.Au cœur de The Duskbloods, des affrontements mêlant joueurs et ennemis contrôlés par l’IA, dans des matchs jusqu’à huit participants. Chaque joueur incarne un “Bloodsworn”, un être doté de capacités surhumaines obtenues grâce à un sang spécial, dans un monde où l’humanité vit ses derniers instants.Les parties se déroulent depuis un hub où l’on choisit son personnage, le personnalise, puis rejoint une session. Chaque personnage possède ses propres capacités et peut être modifié via un système de “destin sanguin”, influant sur son apparence, son histoire, ses relations, et même son rôle dans la partie.Les joueurs peuvent adopter des rôles spécifiques, comme Rival désigné ou Compagnon destiné, qui leur confèrent des objectifs personnels indépendants des conditions de victoire traditionnelles.Miyazaki insiste aussi sur la variété d’approches possibles : combats directs, contournement stratégique, ou interaction avec des événements dynamiques comme l’apparition d’une mystérieuse tête de pierre géante modifiant l’environnement.Le ton du jeu reste sombre, mais The Duskbloods ose une petite touche plus légère avec un personnage guide, une sorte de rat ailé, qui rappelle les gardiens de feu des Dark Souls, mais avec un design volontairement attendrissant.Tout en rassurant les fans du solo avec la confirmation que le studio continue de développer des titres comme Elden Ring: Tarnished Edition sur Switch 2, Miyazaki souligne le plaisir qu’il a eu à innover avec The Duskbloods :Dans le prochain épisode de la série, Hades II, le très attendu rogue-like mythologique de Supergiant Games, sera cette fois mis en avant.Une vidéo est d’ores et déjà en ligne avec Amir Rao, Greg Kasavin et Darren Korb, qui évoquent les ambitions de cette suite, centrée sur la Princesse des Enfers et son combat contre le Titan du Temps. Le jeu promet une aventure encore plus vaste, toujours structurée autour d’une narration évolutive au gré des échecs et réussites du joueur.Vous pouvez voir cette vidéo ici :Chaque mardi à 15h (heure française), de nouveaux épisodes de Creator’s Voice seront diffusés sur la chaîne YouTube de Nintendo France et sur le site officiel de Nintendo :Avec cette série, Nintendo offre une belle vitrine à ses partenaires tiers. Et par la même occasion met en valeur les spécificités techniques de la Switch 2 qui sort, rappelons-le, le 5 juin prochain.Quels créateurs aimeriez-vous voir dans les prochains épisodes ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Communiqué de presse