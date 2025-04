Tremblez ! Luigi's Mansion débarque sur Nintendo Music

Le catalogue du Nintendo Music n'en finit plus de s'agrandir. En effet, la bande originale du premier épisode de la saga mythique mettant en scène Luigi dans un décor sombre et macabre vient d'apparaitre sur Nintendo Music. Et ce sont pas moins de 73 morceaux pour 56 minutes d'écoute qui viennent s'ajouter à la playlist déjà fort généreuse et qui compte bien s'étoffer au fil des semaines.Nintendo profite ainsi de l'engouement provoqué par l'annonce la semaine dernière lors du Nintendo Direct de la console virtuelle GameCube. Luigi's Mansion sera au catalogue ainsi que plusieurs jeux iconiques de la console violette comme Super Mario Sunshine ou Mario Smash Football. En véritable expert du marketing, Nintendo sortira également à cette occasion une manette quasi identique à l'originale tout en ayant ajouté le nouveau bouton C et adopté la technologie sans fil !Alors en bons nostalgiques que nous sommes, commencez à vous remettre dans l'ambiance avec la bande originale de Luigi's Mansion car 2025 sera aussi l'année de la Game Cube !