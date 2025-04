Digital Foundry livre une analyse technique complète de la Switch 2

Switch 2 Unveiled - Games, Hardware, Specs + More - A DF Direct Special Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un écran LCD, mais avec des specs modernes

Une puissance maîtrisée dans un format mobile

Des technologies prometteuses… pas encore pleinement exploitées

Un eShop plus fluide et des jeux optimisés

Si vous avez suivi le Nintendo Direct dédié à la Switch 2 , vous avez sans doute été submergé par la quantité d’informations. Pour y voir plus clair en dépit des nombreuses questions restées sans réponses , l’équipe de Digital Foundry a publié une longue analyse technique qui revient point par point sur ce que la nouvelle console de Nintendo a vraiment dans le ventre. Et sans surprise : c’est bien plus qu’une simple évolution de la Switch.Première surprise : Nintendo a opté pour un écran LCD sur la Switch 2, malgré le succès de la version OLED de la première génération. Mais selon Digital Foundry, cette décision s’explique par les avancées récentes de la technologie LCD, notamment l’intégration du HDR (High Dynamic Range). Une première pour une console portable, qui pourrait bien démocratiser cette technologie dans le jeu vidéo.L’écran interne affiche en 1080p avec une fréquence de 120 Hz et la prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate), ce qui ouvre la voie à des jeux plus fluides, même à des fréquences intermédiaires comme 40 fps. En mode docké, la console monte jusqu’à 4K60 ou 1440p120 selon les jeux, bien que l’absence d’anti-aliasing ait été notée dans certains titres comme Mario Kart World.Sous le capot, la Switch 2 embarque une puce Nvidia T239 , taillée pour offrir un bon compromis entre performances et consommation. La batterie, bien que moins puissante que celle d’un Steam Deck, devrait tenir le coup grâce à une consommation modérée de l’APU, estimée à environ 10 watts. On reviendra sur la batterie prochainement sur PN.Digital Foundry souligne que faire tourner des jeux AAA dans ce contexte relève du challenge, mais rappelle aussi les "miracles" techniques déjà réalisés sur la première Switch. Les jeux comme Cyberpunk 2077, aperçu à 960x540 en mode portable, ou encore Donkey Kong Bananza, qui atteint du 1080p natif à 60 fps avec peu de chutes du framerate, montrent que Nintendo et ses partenaires savent optimiser leur hardware.La Switch 2 supporte officiellement le ray tracing (RT) et le DLSS de Nvidia. Toutefois, aucun des jeux montrés jusqu’ici ne semble en faire usage. Selon Digital Foundry, le DLSS pourrait ne pas être encore pleinement intégré dans les outils de développement, ou bien jugé trop coûteux pour les configurations mobiles.Même sans ces technologies activées, les gains sont impressionnants : les éditions Switch 2 de jeux comme Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom affichent des résolutions jusqu’à 5 fois supérieures à leurs versions d’origine, avec un framerate doublé. Le constat de Digital Foundry rejoint notre propre avis : les jeux Switch optimisés pour Switch 2 sont tout simplement magnifiques.Côté interface, le nouvel eShop bénéficie aussi du boost matériel, avec une navigation plus fluide et des nouveautés comme un onglet “Pour vous” qui met en avant des suggestions personnalisées avec vidéos et captures d’écran. Il faut dire qu'on partait de loin avec l'eShop de la Switch, avec une interface aussi poussive que lente et peu dynamique. On perd l'ambiance sonore, Nintendo ayant confirmé que le service n'aurait pas de fond musical quand on se promène dans ses pages.Pour le moment, c’est avec les jeux Nintendo que la Switch 2 brille vraiment, selon Digital Foundry. Mario Kart World en mode docké monte à 1440p, avec une version 1080p à 120 fps confirmée lors des événements presse. Metroid Prime 4: Beyond, quant à lui, serait capable de tourner à 4K60. Cela démontrerait le potentiel du hardware pour les productions first-party.La conclusion ? Pour Digital Foundry, la Switch 2 est un vrai pas en avant. Elle n’égale pas la puissance d’une PS5 ou d’un Steam Deck sur tous les plans, mais propose une base technique solide et moderne qui devrait permettre à Nintendo de repousser ses propres limites, tout en maintenant son format hybride si apprécié. Ces propos devraient être de nature à rassurer ceux qui s'inquiètent de voir Nintendo échouer avec la Switch 2 quand la Switch 1 leur avait tant réussi.Source : Digital Foundry via Eurogamer