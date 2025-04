Le Royaume-Uni accueillera le premier Universal Studios dès 2031, c’est officiel !

Après plusieurs rumeurs ces derniers mois voire années , Universal a annoncé un nouveau projet de parc d’attractions. En effet, Disneyland Paris va avoir un gros concurrent dès 2031 avec l’ouverture d’un premier parc Universal Studios sur le Vieux Continent, plus précisément au Royaume-Uni. Si le sujet nous intéresse, c'est parce qu'Universal est partenaire de Nintendo dans plusieurs pays du monde avec une zone Super Nintendo World et qu'on se prend à rêver, déjà, d'une zone Nintendo en Europe... mais rien n'a été annoncé pour le moment.C'est dans la ville de Bedford, à moins de 100 kilomètres de Londres, que sera construit le parc sur une surface couvrant 193 hectares. D'ici l'ouverture, Universal précise que près de 28 000 emplois seront créés dans différents secteurs à cette occasion.Aujourd’hui, Universal Destinations and Experiences n’a fait aucune mention de l’ouverture d’une zone dédiée à Nintendo, alors qu’une ouverture est prévue dès le mois prochain à Orlando aux États-Unis. Nintendo aura sans doute la primeur de l’annonce lorsqu’une décision aura été prise, mais il est possible que cela ne se produise pas avant plusieurs années.Restez à l’écoute des prochaines actualités concernant l’ouverture potentielle d’un Nintendo World dans le premier parc Universal Studios européen, qui ouvrira dès 2031 au Royaume-Uni.