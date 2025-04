Méfiez-vous des plantes !

La semaine dernière au cours du Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2, le petit artisan de Kyoto a dédié une dizaine de minutes dans le but de nous présenter sa nouvelle caméra déportée permettant de partager vos humeurs lors de courses endiablées sur le nouvel opus de Mario Kart. Si l'accessoire présenté était tout de noir vêtu, une alternative a pointé le bout de son nez et ne vous a certainement pas laissé de marbre. Le Fabricant Hori a en effet dévoilé une caméra à l'effigie de la plante Piranha. Celle-ci a directement été disponible en précommande au prix de 40 euros avec une livraison prévue à la sortie de la console c'est à dire le 5 juin 2025.Nous apprenons ce jour-ci que cette caméra affichera une résolution bien amoindrie à savoir du 480p soit une résolution de 720 par 480 pixels. Vous ne rêvez pas en 2025, on vous propose un aller direct pour un affichage digne du début des années 2000. Cette chatoyante caméra risque donc d'être reléguée en déco élégante sur votre fidèle meuble télé.Si vous ne souhaitez donc pas passer votre temps à arroser vos plantes, elle fera l'affaire sinon vous pourrez toujours vous rabattre sur l'accessoire officiel pour 20 euros de plus avec une résolution FULL HD à savoir 1080p.Tous les jours des surprises sont dévoilées au sujet de la Nintendo Switch 2 et de ses accessoires, alors n'hésitez pas réagir en commentaires et sur notre discord pour échanger et discuter de vos impressions !