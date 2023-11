[Rumeur] Et si le prochain Super Nintendo World ouvrait en Espagne à Port Aventura ?

Pendant ce temps là en Espagne, @UniversalORL s’est mis à déposer une longue liste de brevets concernant ses attractions Mario Kart, VelociCoaster, Harry Potter… pic.twitter.com/E4mse3JqCE — Wissem (@wissemtweet) November 26, 2023

Des signes indiquent que le premier parc Super Nintendo World en Europe pourrait s'établir à Port Aventura, en Espagne. Cette perspective émerge alors qu'il y a déjà eu des discussions sur l'acquisition du parc à thèmes de Tarragona par Universal, propriétaire des parcs Universal Studios avec des zones Super Nintendo World à Los Angeles et Osaka, et bientôt à Singapour.Jusqu'à présent, ni Inverindustrial, l'actuel propriétaire du parc catalan Port Aventura, ni Universal n'ont fait d'annonce officielle, d'où le statut de rumeur de cette news. Cependant, des visites récentes de hauts responsables d'Universal Destinations & Experiences à Port Aventura et la découverte de brevets pour des attractions exclusives semblent indiquer des préparatifs pour un tel projet.Des tweets en début de semaine ont déjà permis d'apporter de l'eau au moulin de la rumeur au sujet du retour d'Universal sur les terres européennes :Parmi ces innovations, on trouve des files d'attente numériques, des éclairages spéciaux pour les attractions et des systèmes de réalité augmentée comme c'est le cas pour l'attraction Mario Kart: Bowser's Challenge.Malgré l'absence d'annonce officielle, la série de coïncidences suggère fortement que l'Espagne pourrait bientôt accueillir le premier Super Nintendo World en Europe, alors même que le parc Port Aventura est en vente depuis quelques mois maintenant.Source : Gamereactor , Twitter