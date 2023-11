Professor Layton et le Nouveau Monde de la Vapeur sortira en 2025 mais on a de nouvelles infos

Professor Layton and the New World of Steam - Trailer (LEVEL5 VISION 2023 II Ver.) 29/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les fans de la série de jeux d'énigmes Professor Layton doivent s'armer de patience car Professor Layton et le Nouveau Monde de la Vapeur vient d'être annoncé pour une sortie en 2025. Ce jeu, qui a été présenté pour la première fois dans un Nintendo Direct plus tôt cette année en février 2023, marque le retour tant attendu de la série sur la Nintendo Switch après une longue pause.Ce nouvel opus, dévoilé lors de l'événement Level-5 Vision 2023 II tenu ce mercredi 29 novembre au Japon, se déroulera un an après les événements de Professeur Layton et le destin perdu. L'aventure prendra place dans la ville de Steam Bison, en Amérique du Nord, où des moteurs à vapeur hautement avancés ont propulsé le monde bien au-delà du développement technologique de Londres.Les personnages que l'on a hâte de retrouver que sont le professeur Hershel Layton et son apprenti Luke Triton, seront au coeur de l'histoire de ce nouvel opus. Layton, professeur d'archéologie à l'Université Gressenheller, continue de résoudre des mystères à travers le monde. Luke, maintenant surnommé "Detective Luke" et réside aux États-Unis pour des raisons familiales, reste passionné par les énigmes et résout des mystères quotidiens.Voici la bande-annonce du jeu :Un petit changement dans le gameplay a été révélé par la bande-annonce ci-dessus : les personnages seront positionnés en bas de l'écran, offrant ainsi une perspective différente et un effet de profondeur qu'on avait essayé d'oublier depuis la 3DS ! De plus, l'équipe de QuizKnock sera en charge des puzzles du jeu, promettant ainsi des énigmes fraîches et captivantes.D'ailleurs, celle de la vidéo de présentation est particulièrement tordue et on ne sait pas si on a hâte de s'y frotter ou si on se contentera juste de regarder quelqu'un s'énervant sur ces nouvelles énigmes !Le responsable de Level-5, Akihiro Hino, a expliqué que ce retard vise à garantir la meilleure qualité possible pour le jeu. Cela réconfortera peut-être certains fans du jeu sans doute bien déçus de ne pas pouvoir profiter de cette nouvelle aventure plus tôt en 2024.Sources : NintendoLife