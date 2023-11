Fashion Dreamer : Marvelous annonce le premier DLC gratuit de son jeu de mode juste à temps pour l'hiver

Galerie images 28/11/2023



Marvelous Europe vient d'annoncer une mise à jour de contenu gratuite pour son titre axé sur la mode et la communication, "Fashion Dreamer", exclusivement sur Nintendo Switch. La mise à jour hivernale, version 1.2, prévue pour le 5 décembre 2023, apportera un peu de nouveauté avec de nouveaux contenus, motifs, articles, et plus encore pour personnaliser les tenues, en plus d'une collaboration avec un magazine mensuel populaire au Japon, Ciao.Cette mise à jour introduira de nouveaux motifs, pièces Muse, meubles pour showroom et cadres photo, enrichissant la garde-robe disponible pour les Muses tout en leur permettant de mettre en valeur leurs styles uniques dans le showroom.Certains de ces nouveaux looks seront accessibles via le "Limited Time Fair", un système en jeu gratuit offrant à chaque influenceur d'Eve un ensemble d'objectifs mensuels à accomplir pour gagner des objets et motifs utiles. Conçus avec des objectifs accessibles et respectueux du temps des joueurs nous promet le communiqué de presse annonçant ce DLC, le premier Limited Time Fair propose un thème Fantasy avec près de deux douzaines d'articles dans un motif de rêve papillon.Les designers pourront également explorer le tout nouveau "Muse Notebook", un journal dans le jeu qui enregistre les souvenirs des Muses rencontrées, au cas où ils souhaiteraient s'inspirer de rencontres passées; ainsi que le "Lookbook", où les joueurs peuvent sauvegarder et nommer leurs tenues préférées pour un changement rapide de vêtements ou pour partager avec leurs abonnés.Enfin, toutes les Muses recevront un T-shirt réalisé en collaboration avec ‘Naisho No Lily’ (écrit par Fujita Hasumi), actuellement publié dans Ciào Deluxe; et ‘Shining!’ (écrit par Nao Maita), publié dans le magazine principal de Ciào; ainsi qu'un cadre Photo Egg en collaboration avec Ciào. À noter que les fonctions d'événements supplémentaires et la foire limitée sont des contenus exclusifs pour le mode en ligne.Marvelous Europe prévoit de sortir d'autres mises à jour gratuites en 2024, avec des styles, tenues et fonctionnalités supplémentaires dans le monde d'Eve.