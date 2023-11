Batman: Arkham Trilogy sur Switch arrive sur Switch avec une vidéo de gameplay et une tenue bonus du Batman

Batman: Arkham Triology - Trailer de Lancement Officiel Nintendo Switch 28/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Warner Bros. Games et DC lancent la compilation Batman: Arkham Trilogy sur Nintendo Switch, prévue pour ce 1er décembre 2023. La trilogie, regroupant les titres acclamés de Rocksteady Studios - Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight - promet d'apporter l'univers noir et sombre des jeux Batman sur la console de Nintendo.Le trailer de lancement, dévoilé aujourd'hui par Warner Bros Games, met en avant des séquences de gameplay des trois jeux, avec du gameplay issu de la Nintendo Switch. Un bonheur n'arrivant jamais seul, l'éditeur révèle un costume de Batman inspiré du film The Batman de Warner Bros. Pictures. Ce nouveau skin sera disponible exclusivement dans Batman: Arkham Knight sur Nintendo Switch dès son lancement et un peu plus tard, à partir du 15 décembre, sur PS4, Xbox One et PC.Développé par Turn Me Up Games spécifiquement pour la Nintendo Switch, Batman: Arkham Trilogy inclura non seulement les trois jeux mais aussi tous les contenus téléchargeables (DLC) déjà publiés pour chaque titre. Les fans de l'univers de Batman peuvent d'ores et déjà précommander cette compilation en attendant sa disponibilité ce vendredi 1e décembre 2023.Warner Bros. Games précise que le costume inspiré de The Batman sera uniquement intégré dans Batman: Arkham Knight et non dans les deux autres titres de la trilogie.Batman: Arkham Asylum, le premier opus sorti en 2009, a posé les fondations de l'univers d'Arkham, offrant une aventure immersive dans les sombres couloirs de l'asile d'Arkham. Batman: Arkham City, la suite sortie en 2011, élargit l'univers en transportant les joueurs dans le gigantesque labyrinthe d'Arkham City, peuplé des plus dangereux criminels de Gotham. Enfin, Batman: Arkham Knight, paru en 2015, clôture cette trilogie.