Inazuma Eleven: Victory Road : une beta-test annoncée pour mars 2024 sur Switch

INAZUMA ELEVEN: Victory Road - PV4 29/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après une série de retards allant même jusqu'à un changement de titre, le très attendu Inazuma Eleven: Victory Road de Level-5 est désormais prévu pour une sortie sur Switch en 2024, avec une phase de beta-test prévue en mars​​. Depuis l'annonce du jeu en 2016, que de difficultés rencontrées par Level-5 pour en arriver là : autant dire qu'on a hâte de le découvrir, même en beta, d'ici le printemps prochain !La beta-test, annoncée lors de l'événement Level-5 Vision 2023 II de ce mercredi 29 novembre 2023, sera accessible depuis le monde entier et sera proposée dans de multiples langues dont le français. Cette phase d'essai permettra aux joueurs d'accéder à des matchs en ligne, à un mode solo et à une version test du mode histoire qui se débloquera progressivement​​.Inazuma Eleven: Victory Road promet d'être riche en nouveautés, avec un système de match remanié, la composition de son équipe, des zones spéciales, et plus encore​​. En outre, il y aura un mode Histoire avec le plus de contenu animé de l'histoire de la série, une collaboration avec le studio d'animation MAPPA, ainsi qu'un mode Chronique offrant une compétition chronologique, plus de 4500 personnages, y compris des joueurs passés, et plus de 4500 joueurs sauvegardables​​.L'accent est mis sur le retour d'expérience des joueurs, avec l'ouverture de l'Inazuma Post, où les joueurs pourront partager leurs impressions et leurs commentaires pour améliorer la qualité globale du jeu​​. La période de test comportera des matchs aléatoires, des matchs privés, la sélection d'équipe, la progression des personnages et une fonction de sauvegarde (sans transfert vers le jeu principal par contre)​​.Inazuma Eleven: Victory Road offre une approche tactique du football, où les joueurs contrôlent une équipe de lycée et rivalisent avec des tactiques ingénieuses et des compétences sur le terrain​​. Avec un nouveau teaser de l'histoire présentant Unmei, le protagoniste qui planifie comment affronter la compétition redoutable d'Eastwind Peregrine, ce titre promet d'apporter une nouvelle dimension à la série qui avait largement acquis ses lettres de noblesse sur Nintendo DS.Sources : Nintendo Everything