Ubisoft officialise l'arrivée de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition en 2024

We're excited to announce that the official launch is set for early 2024, and we're dedicated to making it an experience that truly honors the legacy of the original. Thank you for your understanding and continued support. — Beyond Good and Evil 2 (@bgegame) November 29, 2023

An early development version of Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition was recently released to some Ubisoft+ subscribers by mistake. We apologize for any confusion and want to assure our community that this version is not indicative of the final game. — Beyond Good and Evil 2 (@bgegame) November 29, 2023

Plongez dans le monde merveilleux de Hillys en tant que Jade, reporter d'action, pour enquêter sur les mystérieuses attaques extraterrestres de DomZ aux côtés de personnages hauts en couleur, comme son oncle adoptif Pey'j ou le valeureux Double H.

Embarquez dans cette aventure épique en 4K, 60 images par seconde, avec des graphismes, des commandes et un son améliorés, ainsi que de toutes nouvelles fonctionnalités de sauvegarde automatique et de sauvegarde croisée.

Profitez de nouvelles récompenses exclusives en explorant la planète et découvrez le passé de Jade dans une nouvelle chasse au trésor à travers Hillys.

Mettez vos compétences à l'épreuve grâce au nouveau mode speedrun et aux nouveaux succès, et apprenez-en plus sur le développement et les secrets du jeu dans la galerie anniversaire !

Armée de son dai-jo et de son fidèle appareil photo, l'aventure de Jade vous permettra d'explorer librement Hillys, de combattre des créatures petites et grandes, d'infiltrer des zones dangereuses, de résoudre des énigmes, de jouer à des mini-jeux addictifs, de faire la course avec les meilleurs pilotes d'aéroglisseur et de prendre des photos de toute l'expérience.

Préparez-vous à plonger dans un mélange inédit de jeu d'action et de scènes émotionnelles palpitantes !

Fin août 2023, on apprenait qu'une édition 20e anniversaire de BG&E était en approche . Et depuis, plus rien. Jusqu'à hier quand, soudain, des abonnés au service Ubisoft+ ont pu accéder au jeu par erreur. Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition existe donc bien, et sortira dans quelques semaine sur toutes les consoles.C'est donc sur le compte Twitter officiel du jeu que l'annonce a été faite :Voici la justification apportée pour indiquer que la version à laquelle certains joueurs ont pu accéder n'est pas la version finale du jeu à paraître :Ce "bug" est sans doute un mal pour un bien : le jeu est donc maintenant attendu pour début 2024, et il sortira notamment sur Nintendo Switch. On rappelle que le jeu est sorti pour la première fois le 11 novembre 2023, sur PS2, et un mois plus tard le 11 décembre 2023 sur GameCube. Une version HD était sortie ensuite le 2 mars 2022 sur Xbox 360 et le 8 juin 2011 sur PS3.Depuis, plus rien. On a souvent parlé de la suite, qui n'a jamais vu le jour, et il faudra que le succès de cette édition 20e anniversaire soit suffisamment au rendez-vous pour donner envie à Ubisoft d'aller au bout de ce second opus jamais paru.Voici une traduction automatisée de l'histoire de BG&E sur la base du communiqué anglais concernant cette édition 20e anniversaire :Voici quelques images du jeu :Source : Gematsu