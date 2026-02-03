Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Nintendo Today Disponible sur mobile depuis le 27/03/2025
News Nintendo Today (mobile)

Nintendo Today passe en version 2.4 : nouveau widget et Tomodachi Life ajoutés

L’application mobile Nintendo Today! se met à jour en version 2.4.0 sur iOS et Android avec un nouveau format de widget et l’ajout de Tomodachi Life aux séries suivies.

News
Nintendo continue de faire évoluer son application mobile Nintendo Today! avec une mise à jour 2.4.0 désormais disponible sur iOS et Android. Cette nouvelle version reste modeste sur le papier, mais elle apporte un ajout attendu par les amateurs de personnalisation : un nouveau format de widget pour l’écran d’accueil. Plus compact, et plus complet, on l'a déjà adopté !!
Nouveau widget Calendrier sur 4 icônes pour Nintendo Today

Un widget calendrier plus compact

La principale nouveauté de cette version 2.4.0 concerne le widget calendrier quotidien. Nintendo ajoute un nouveau format compact, équivalent à quatre icônes sur l’écran d’accueil. Ce widget affiche toujours les illustrations tournantes mettant en avant différents personnages issus des licences de la firme.

Concrètement, cette taille intermédiaire permet d’intégrer plus facilement le calendrier Nintendo Today! sur un écran déjà chargé en applications, sans sacrifier totalement la visibilité des visuels. On trouve que c'est un compromis intéressant pour celles et ceux qui aiment garder un œil sur l’actualité Nintendo au quotidien, sans encombrer l'interface.
Surprise : une mise à jour de Nintendo Today est annoncée
Le détail de la mise à jour n'est pas bien précis

Tomodachi Life rejoint les séries suivies

Au-delà des notes officielles, la mise à jour ajoute également la série Tomodachi Life aux jeux que l’on peut sélectionner comme centres d’intérêt. Il est désormais possible de définir cette licence dans ses préférences, mais aussi de filtrer les actualités et l’historique de navigation en fonction de cette série.
Ajouter Tomodachi Life aux jeux qu'on souhaite suivre sur Nintendo Today depuis le menu
C'est toujours un peu compliqué de se rappeler où gérer les séries qui s'affichent dans l'application :
  1. Cliquez sur l'icône de compte en bas à droite
  2. Cliquez sur Accueil (1e icône sous "Informations")
  3. Cliquez sur "Vos personnages et séries de jeux préférés"
  4. Scrollez jusqu'à Tomodachi Life pour activer l'affichage de cette série

Ce choix n'est pas innocent de la part de Nintendo puisque Tomodachi Life : Une vie de rêve sortira le 16 avril prochain. L’intégration de la licence dans l’application permet aux joueurs de suivre plus facilement les annonces, vidéos et contenus liés à cet univers atypique centré sur les Mii.

A lire aussi : que nous réservait la version 2.2 de Nintendo Today ?

Une évolution discrète mais cohérente

La mise à jour 2.4.0 n’introduit pas de refonte majeure, mais elle s’inscrit dans une logique d’amélioration continue de l’écosystème mobile de Nintendo. Entre widgets personnalisables, filtres par série et notifications ciblées, Nintendo Today! cherche progressivement à devenir un point d’entrée quotidien vers l’actualité de la marque.

Reste à savoir si vous utilisez régulièrement l’application, et si ce nouveau format compact trouvera sa place sur votre écran d’accueil. Préférez-vous un écran minimaliste ou rempli de widgets aux couleurs de vos licences favorites ?

Pour télécharger ou mettre à jour l’application, rendez-vous sur les stores officiels :
- Nintendo Today! sur l’App Store
- Nintendo Today sur Google Play
L'application Nintendo Today sur l'App Store
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Nintendo Everything, NintendoLife
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Diddu
De mon côté, ça signe la fin de l'application qui n'est plus compatible avec mon système d'exploitation.
Mise à jour totalement contre-productive, donc.
Bravo Nintendo....
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Console
Mobile
Société
Nintendo
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil