Nintendo Today passe en version 2.4 : nouveau widget et Tomodachi Life ajoutés
L’application mobile Nintendo Today! se met à jour en version 2.4.0 sur iOS et Android avec un nouveau format de widget et l’ajout de Tomodachi Life aux séries suivies.News
Un widget calendrier plus compactLa principale nouveauté de cette version 2.4.0 concerne le widget calendrier quotidien. Nintendo ajoute un nouveau format compact, équivalent à quatre icônes sur l’écran d’accueil. Ce widget affiche toujours les illustrations tournantes mettant en avant différents personnages issus des licences de la firme.
Concrètement, cette taille intermédiaire permet d’intégrer plus facilement le calendrier Nintendo Today! sur un écran déjà chargé en applications, sans sacrifier totalement la visibilité des visuels. On trouve que c'est un compromis intéressant pour celles et ceux qui aiment garder un œil sur l’actualité Nintendo au quotidien, sans encombrer l'interface.
Tomodachi Life rejoint les séries suiviesAu-delà des notes officielles, la mise à jour ajoute également la série Tomodachi Life aux jeux que l’on peut sélectionner comme centres d’intérêt. Il est désormais possible de définir cette licence dans ses préférences, mais aussi de filtrer les actualités et l’historique de navigation en fonction de cette série.
- Cliquez sur l'icône de compte en bas à droite
- Cliquez sur Accueil (1e icône sous "Informations")
- Cliquez sur "Vos personnages et séries de jeux préférés"
- Scrollez jusqu'à Tomodachi Life pour activer l'affichage de cette série
Ce choix n'est pas innocent de la part de Nintendo puisque Tomodachi Life : Une vie de rêve sortira le 16 avril prochain. L’intégration de la licence dans l’application permet aux joueurs de suivre plus facilement les annonces, vidéos et contenus liés à cet univers atypique centré sur les Mii.
A lire aussi : que nous réservait la version 2.2 de Nintendo Today ?
Une évolution discrète mais cohérenteLa mise à jour 2.4.0 n’introduit pas de refonte majeure, mais elle s’inscrit dans une logique d’amélioration continue de l’écosystème mobile de Nintendo. Entre widgets personnalisables, filtres par série et notifications ciblées, Nintendo Today! cherche progressivement à devenir un point d’entrée quotidien vers l’actualité de la marque.
Reste à savoir si vous utilisez régulièrement l’application, et si ce nouveau format compact trouvera sa place sur votre écran d’accueil. Préférez-vous un écran minimaliste ou rempli de widgets aux couleurs de vos licences favorites ?
Pour télécharger ou mettre à jour l’application, rendez-vous sur les stores officiels :
- Nintendo Today! sur l’App Store
- Nintendo Today sur Google Play
sur notre serveur Discord.
Sources : Nintendo Everything, NintendoLife
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.
Mise à jour totalement contre-productive, donc.
Bravo Nintendo....