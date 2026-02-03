Rechercher sur Puissance Nintendo
Mario Tennis Fever A paraître sur Switch 2 depuis le 12/02/2026
News Mario Tennis Fever (Switch 2)

Mario Tennis Fever : mise à jour 1.0.1 et icônes Nintendo Switch Online

Nintendo déploie le patch 1.0.1 de Mario Tennis Fever sur Switch 2 et ajoute des icônes dédiées sur Nintendo Switch Online. Eh oui, ça y est, le Mario tennis nouveau est arrivé !

News
Dans la foulée de son lancement sur Nintendo Switch 2, Mario Tennis Fever accueille déjà sa première mise à jour. Le patch 1.0.1 est disponible au téléchargement et corrige “plusieurs problèmes” afin d’améliorer l’expérience de jeu. Une mise à jour discrète dans son descriptif, mais relativement habituelle à la sortie d'un jeu.

Si d'aventure vous avez manqué la bande-annonce de lancement proposée par Nintendo, la voici sur YouTube :
Mario Tennis Fever - Le feu et la glace (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une mise à jour 1.0.1 pour stabiliser l’expérience

Selon les notes officielles, la version 1.0.1 se concentre sur des corrections générales. Aucun détail précis n’est communiqué sur les bugs concernés, mais l’objectif affiché est précis : améliorer la fluidité des parties et corriger certains dysfonctionnements.

Pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu le temps de se lancer sur le court, nous vous invitons à consulter notre test de Mario Tennis Fever. Nous y revenons sur la richesse du contenu, mais aussi sur quelques choix de game design qui peuvent diviser, notamment autour des mécaniques frénétiques.

En parallèle, si vous avez acheté le jeu et cherchez à optimiser votre progression, deux guides dédiés sont disponibles : découvrez comment débloquer tous les personnages ainsi que comment obtenir toutes les raquettes frénétiques. De quoi compléter votre roster et votre équipement sans rien laisser au hasard. Time is money, et certaines récompenses vont malgré tout vous demander quelques heures de jeu !

Des icônes Mario Tennis Fever sur Nintendo Switch Online

Pour accompagner la sortie du jeu, Nintendo propose également de nouvelles icônes dédiées sur Nintendo Switch Online. Comme souvent, plusieurs éléments sont disponibles : personnages, arrière-plans et cadres personnalisés.

Les icônes de personnages, dont Mario, Luigi, Bloups ou encore Plante Piranha, coûtent 10 points Platine chacune. Les arrière-plans et cadres sont proposés à 5 points Platine. Comme d'habitude, une fois récupérées, ces icônes restent associées à votre compte, même si votre abonnement Nintendo Switch Online arrive à échéance.
Nintendo précise que de nouvelles vagues d’icônes seront mises en ligne chaque semaine jusqu’au 11 mars. Ce petit bonus cosmétique vous permettra d’afficher les couleurs de Mario Tennis sur son profil, surtout si vous avez déjà trouvé votre combo perso+raquette idéal sur le court.

Sources : Nintendo Insider, Nintendo Everything
Retournez sur la page d'accueil