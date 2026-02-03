Mario Tennis Fever : mise à jour 1.0.1 et icônes Nintendo Switch Online
Nintendo déploie le patch 1.0.1 de Mario Tennis Fever sur Switch 2 et ajoute des icônes dédiées sur Nintendo Switch Online. Eh oui, ça y est, le Mario tennis nouveau est arrivé !News
Si d'aventure vous avez manqué la bande-annonce de lancement proposée par Nintendo, la voici sur YouTube :
Une mise à jour 1.0.1 pour stabiliser l’expérienceSelon les notes officielles, la version 1.0.1 se concentre sur des corrections générales. Aucun détail précis n’est communiqué sur les bugs concernés, mais l’objectif affiché est précis : améliorer la fluidité des parties et corriger certains dysfonctionnements.
Pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu le temps de se lancer sur le court, nous vous invitons à consulter notre test de Mario Tennis Fever. Nous y revenons sur la richesse du contenu, mais aussi sur quelques choix de game design qui peuvent diviser, notamment autour des mécaniques frénétiques.
En parallèle, si vous avez acheté le jeu et cherchez à optimiser votre progression, deux guides dédiés sont disponibles : découvrez comment débloquer tous les personnages ainsi que comment obtenir toutes les raquettes frénétiques. De quoi compléter votre roster et votre équipement sans rien laisser au hasard. Time is money, et certaines récompenses vont malgré tout vous demander quelques heures de jeu !
Des icônes Mario Tennis Fever sur Nintendo Switch OnlinePour accompagner la sortie du jeu, Nintendo propose également de nouvelles icônes dédiées sur Nintendo Switch Online. Comme souvent, plusieurs éléments sont disponibles : personnages, arrière-plans et cadres personnalisés.
Les icônes de personnages, dont Mario, Luigi, Bloups ou encore Plante Piranha, coûtent 10 points Platine chacune. Les arrière-plans et cadres sont proposés à 5 points Platine. Comme d'habitude, une fois récupérées, ces icônes restent associées à votre compte, même si votre abonnement Nintendo Switch Online arrive à échéance.
Sources : Nintendo Insider, Nintendo Everything
