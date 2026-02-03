Rechercher sur Puissance Nintendo
Mario Tennis Fever A paraître sur Switch 2 depuis le 12/02/2026
News Mario Tennis Fever (Switch 2)

Comment débloquer toutes les raquettes frénétiques dans Mario Tennis Fever ?

Avec 30 raquettes frénétiques à collectionner, Mario Tennis Fever mise sur la variété et le chaos contrôlé. Voici notre guide complet pour toutes les débloquer !

News
Dans Mario Tennis Fever, les personnages ne sont pas les seuls à faire la différence sur le court. Les raquettes frénétiques apportent une dimension stratégique supplémentaire, parfois même totalement imprévisible. Entre flammes, tornades, éclairs et Bill Balle surgissant à toute vitesse, le jeu assume son côté arcade, non sans agacer votre dévoué. Au total, 30 raquettes sont disponibles : mais 6 seulement sont accessibles dès le départ, et 24 sont à débloquer en jouant !

Comme nous l’expliquions dans notre test de Mario Tennis Fever, le mode Aventure et les matchs classiques constituent le cœur de la progression. C’est également là que se débloquent la majorité des équipements spéciaux.

Voici comment compléter votre collection.

Les 6 raquettes frénétiques disponibles dès le départ

Dès le lancement du jeu, six raquettes sont utilisables sans condition particulière :
  • Raquette perso : aucune capacité spéciale, équilibrée et adaptée au style du personnage
  • Raquette de Feu : des flammes se répandent au rebond de la balle
  • Raquette de Glace : le terrain gèle au rebond, provoquant des glissades
  • Raquette de Foudre : la foudre immobilise brièvement les adversaires touchés
  • Raquette Bwoosh : une tornade surgit au rebond
  • Raquette Boueuse : une flaque ralentit et affaiblit les déplacements

Ces premières options permettent déjà d’expérimenter différents styles de jeu, permettent de juger l'impact de leur frénésie sur le terrain et ô combien leur action peut perturber le jeu du joueur qui la subit.

Les raquettes à débloquer dans le mode Aventure

Le mode Aventure constitue une première étape incontournable. En progressant dans les rangs, vous obtiendrez plusieurs raquettes aux effets plus ou moins spectaculaires :
  • Raquette Mini-champi : terminer l’initiation
  • Raquette Fleur de feu : atteindre le rang E
  • Raquette Fleur de glace : atteindre le rang D
  • Raquette Étoile : atteindre le rang C
  • Raquette Tornade : atteindre le rang B
  • Raquette Pokey : atteindre le rang A
La raquette Fleur de Glace débloquée après le rang D du mode Aventure
On voit que la montée en grade est progressive et permet de se familiariser avec les mécaniques frénétiques du jeu (on en connait qui n'ont pas réussi à se familiariser de ce côté-ci du clavier !). Chaque palier débloque une raquette plus marquée dans son effet, jusqu’à la Pokey qui introduit un obstacle physique sur le terrain parfois bien gênant.

Les raquettes à obtenir en jouant des matchs classiques

La majorité des autres raquettes se débloquent simplement en jouer à des matchs classiques. N'est-ce pas une super excuse pour enchaîner les rencontres en solo, ou en multijoueur local ? Sachez en plus qu'en parallèle, certains paliers vous permettent de débloquer des personnages dans le jeu !

Voici les paliers (matchs classiques) :
  • Raquette Doublure : 2 matchs
  • Raquette Barre de feu : 4 matchs
  • Raquette Glaciaire : 6 matchs
  • Raquette Amp : 8 matchs
  • Raquette Demi-lune : 12 matchs
  • Raquette Jet d’encre : 14 matchs
  • Raquette Banane : 16 matchs
  • Raquette Volcanique : 18 matchs
  • Raquette Fantôme : 22 matchs
  • Raquette Turbo : 24 matchs
  • Raquette Bill Dozer : 26 matchs
  • Raquette Hériss : 28 matchs
  • Raquette Magique : 32 matchs
  • Raquette Bill Balle : 34 matchs
  • Raquette Thwomp : 36 matchs
  • Raquette Poussumo : 38 matchs
  • Raquette Métallique : 42 matchs

On retrouve tout le bestiaire et les objets iconiques de l’univers Mario qui sont ici transformés en outils tactiques. La Raquette Fantôme, par exemple, change radicalement la lecture du jeu, tandis que la Raquette Turbo favorise les échanges rapides.
Raquettes frénétiques à débloquer

On termine avec la raquette ultime : le Bloc ?

La dernière raquette, la Raquette Bloc ?, s’obtient uniquement après avoir débloqué toutes les autres. Son effet reproduit aléatoirement la frappe frénétique d’une autre raquette à chaque utilisation. C'est un clin d’œil parfait au célèbre bloc ? de la série, l'option idéale des joueurs qui aiment l’imprévisible (comme s'il n'y en avait pas déjà assez sur le court !).

Synthèse : liste intégrale des raquettes et effets

Nom de la raquette Condition d’obtention Effet
Raquette perso Déverrouillée par défaut Aucun pouvoir spécial, maniabilité adaptée au personnage
Raquette de Feu Déverrouillée par défaut Des flammes se répandent au rebond de la balle
Raquette de Glace Déverrouillée par défaut Gèle le terrain au rebond, provoquant des glissades
Raquette de Foudre Déverrouillée par défaut La foudre immobilise brièvement les joueurs touchés
Raquette Bwoosh Déverrouillée par défaut Une tornade surgit au rebond et perturbe balle et joueurs
Raquette Boueuse Déverrouillée par défaut Flaque de boue au sol, ralentit et réduit les PV
Raquette Mini-champi Terminer l’initiation (mode Aventure) Des mini-champis rétrécissent les joueurs touchés
Raquette Fleur de feu Rang E (mode Aventure) Projette des boules de feu à chaque frappe
Raquette Fleur de glace Rang D (mode Aventure) Projette des boules de glace qui gèlent brièvement
Raquette Étoile Rang C (mode Aventure) Rend invincible et légèrement plus rapide temporairement
Raquette Tornade Rang B (mode Aventure) Fait surgir une tornade avançant en ligne droite
Raquette Pokey Rang A (mode Aventure) Fait apparaître un Pokey comme obstacle sur le terrain
Raquette Doublure 2 matchs classiques Fait apparaître une doublure temporaire
Raquette Barre de feu 4 matchs classiques Barre de feu tournoyante au rebond
Raquette Glaciaire 6 matchs classiques Répand des glaçons au rebond
Raquette Amp 8 matchs classiques Charge la balle en Amp et crée des décharges électriques
Raquette Demi-lune 12 matchs classiques Accentue la courbure des trajectoires
Raquette Jet d’encre 14 matchs classiques Projette de l’encre qui gêne la vision
Raquette Banane 16 matchs classiques Répartit des peaux de banane sur le terrain
Raquette Volcanique 18 matchs classiques Ouvre un cratère projetant des bombes volcaniques
Raquette Fantôme 22 matchs classiques Rend joueur et balles invisibles temporairement
Raquette Turbo 24 matchs classiques Accélère fortement la balle et améliore la portée
Raquette Bill Dozer 26 matchs classiques Provoque des rebonds erratiques
Raquette Hériss 28 matchs classiques Fait surgir des Hériss avançant vers l’adversaire
Raquette Magique 32 matchs classiques Transforme la raquette des joueurs touchés
Raquette Bill Balle 34 matchs classiques Change la balle en Bill Balle rapide et rectiligne
Raquette Thwomp 36 matchs classiques Fait apparaître un Thwomp prêt à s’écraser
Raquette Poussumo 38 matchs classiques Augmente la puissance et repousse l’adversaire
Raquette Métallique 42 matchs classiques Transforme le joueur en métal, invincibilité temporaire
Raquette Bloc ? Obtenir toutes les autres raquettes Utilise aléatoirement l’effet d’une autre raquette

Avec ces 30 raquettes, Mario Tennis Fever nous propose un contenu dense, orienté vers la rejouabilité en incitant les joueurs à enchainer les matchs pour débloquer de nouvelles raquettes frénétiques. Entre stratégie pure et chaos total, chacun peut adapter son style en choisissant l'accessoire qui lui sied le mieux. Jouerez-vous la sécurité avec une raquette maîtrisée ou préférerez-vous le spectacle total sur le court ?

Confiez-nous votre stratégie de couple perso + raquette en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
