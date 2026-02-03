Comment débloquer toutes les raquettes frénétiques dans Mario Tennis Fever ?
Avec 30 raquettes frénétiques à collectionner, Mario Tennis Fever mise sur la variété et le chaos contrôlé. Voici notre guide complet pour toutes les débloquer !
Comme nous l’expliquions dans notre test de Mario Tennis Fever, le mode Aventure et les matchs classiques constituent le cœur de la progression. C’est également là que se débloquent la majorité des équipements spéciaux.
Voici comment compléter votre collection.
Les 6 raquettes frénétiques disponibles dès le départDès le lancement du jeu, six raquettes sont utilisables sans condition particulière :
- Raquette perso : aucune capacité spéciale, équilibrée et adaptée au style du personnage
- Raquette de Feu : des flammes se répandent au rebond de la balle
- Raquette de Glace : le terrain gèle au rebond, provoquant des glissades
- Raquette de Foudre : la foudre immobilise brièvement les adversaires touchés
- Raquette Bwoosh : une tornade surgit au rebond
- Raquette Boueuse : une flaque ralentit et affaiblit les déplacements
Ces premières options permettent déjà d’expérimenter différents styles de jeu, permettent de juger l'impact de leur frénésie sur le terrain et ô combien leur action peut perturber le jeu du joueur qui la subit.
Les raquettes à débloquer dans le mode AventureLe mode Aventure constitue une première étape incontournable. En progressant dans les rangs, vous obtiendrez plusieurs raquettes aux effets plus ou moins spectaculaires :
- Raquette Mini-champi : terminer l’initiation
- Raquette Fleur de feu : atteindre le rang E
- Raquette Fleur de glace : atteindre le rang D
- Raquette Étoile : atteindre le rang C
- Raquette Tornade : atteindre le rang B
- Raquette Pokey : atteindre le rang A
Les raquettes à obtenir en jouant des matchs classiquesLa majorité des autres raquettes se débloquent simplement en jouer à des matchs classiques. N'est-ce pas une super excuse pour enchaîner les rencontres en solo, ou en multijoueur local ? Sachez en plus qu'en parallèle, certains paliers vous permettent de débloquer des personnages dans le jeu !
Voici les paliers (matchs classiques) :
- Raquette Doublure : 2 matchs
- Raquette Barre de feu : 4 matchs
- Raquette Glaciaire : 6 matchs
- Raquette Amp : 8 matchs
- Raquette Demi-lune : 12 matchs
- Raquette Jet d’encre : 14 matchs
- Raquette Banane : 16 matchs
- Raquette Volcanique : 18 matchs
- Raquette Fantôme : 22 matchs
- Raquette Turbo : 24 matchs
- Raquette Bill Dozer : 26 matchs
- Raquette Hériss : 28 matchs
- Raquette Magique : 32 matchs
- Raquette Bill Balle : 34 matchs
- Raquette Thwomp : 36 matchs
- Raquette Poussumo : 38 matchs
- Raquette Métallique : 42 matchs
On retrouve tout le bestiaire et les objets iconiques de l’univers Mario qui sont ici transformés en outils tactiques. La Raquette Fantôme, par exemple, change radicalement la lecture du jeu, tandis que la Raquette Turbo favorise les échanges rapides.
On termine avec la raquette ultime : le Bloc ?La dernière raquette, la Raquette Bloc ?, s’obtient uniquement après avoir débloqué toutes les autres. Son effet reproduit aléatoirement la frappe frénétique d’une autre raquette à chaque utilisation. C'est un clin d’œil parfait au célèbre bloc ? de la série, l'option idéale des joueurs qui aiment l’imprévisible (comme s'il n'y en avait pas déjà assez sur le court !).
Synthèse : liste intégrale des raquettes et effets
|Nom de la raquette
|Condition d’obtention
|Effet
|Raquette perso
|Déverrouillée par défaut
|Aucun pouvoir spécial, maniabilité adaptée au personnage
|Raquette de Feu
|Déverrouillée par défaut
|Des flammes se répandent au rebond de la balle
|Raquette de Glace
|Déverrouillée par défaut
|Gèle le terrain au rebond, provoquant des glissades
|Raquette de Foudre
|Déverrouillée par défaut
|La foudre immobilise brièvement les joueurs touchés
|Raquette Bwoosh
|Déverrouillée par défaut
|Une tornade surgit au rebond et perturbe balle et joueurs
|Raquette Boueuse
|Déverrouillée par défaut
|Flaque de boue au sol, ralentit et réduit les PV
|Raquette Mini-champi
|Terminer l’initiation (mode Aventure)
|Des mini-champis rétrécissent les joueurs touchés
|Raquette Fleur de feu
|Rang E (mode Aventure)
|Projette des boules de feu à chaque frappe
|Raquette Fleur de glace
|Rang D (mode Aventure)
|Projette des boules de glace qui gèlent brièvement
|Raquette Étoile
|Rang C (mode Aventure)
|Rend invincible et légèrement plus rapide temporairement
|Raquette Tornade
|Rang B (mode Aventure)
|Fait surgir une tornade avançant en ligne droite
|Raquette Pokey
|Rang A (mode Aventure)
|Fait apparaître un Pokey comme obstacle sur le terrain
|Raquette Doublure
|2 matchs classiques
|Fait apparaître une doublure temporaire
|Raquette Barre de feu
|4 matchs classiques
|Barre de feu tournoyante au rebond
|Raquette Glaciaire
|6 matchs classiques
|Répand des glaçons au rebond
|Raquette Amp
|8 matchs classiques
|Charge la balle en Amp et crée des décharges électriques
|Raquette Demi-lune
|12 matchs classiques
|Accentue la courbure des trajectoires
|Raquette Jet d’encre
|14 matchs classiques
|Projette de l’encre qui gêne la vision
|Raquette Banane
|16 matchs classiques
|Répartit des peaux de banane sur le terrain
|Raquette Volcanique
|18 matchs classiques
|Ouvre un cratère projetant des bombes volcaniques
|Raquette Fantôme
|22 matchs classiques
|Rend joueur et balles invisibles temporairement
|Raquette Turbo
|24 matchs classiques
|Accélère fortement la balle et améliore la portée
|Raquette Bill Dozer
|26 matchs classiques
|Provoque des rebonds erratiques
|Raquette Hériss
|28 matchs classiques
|Fait surgir des Hériss avançant vers l’adversaire
|Raquette Magique
|32 matchs classiques
|Transforme la raquette des joueurs touchés
|Raquette Bill Balle
|34 matchs classiques
|Change la balle en Bill Balle rapide et rectiligne
|Raquette Thwomp
|36 matchs classiques
|Fait apparaître un Thwomp prêt à s’écraser
|Raquette Poussumo
|38 matchs classiques
|Augmente la puissance et repousse l’adversaire
|Raquette Métallique
|42 matchs classiques
|Transforme le joueur en métal, invincibilité temporaire
|Raquette Bloc ?
|Obtenir toutes les autres raquettes
|Utilise aléatoirement l’effet d’une autre raquette
Avec ces 30 raquettes, Mario Tennis Fever nous propose un contenu dense, orienté vers la rejouabilité en incitant les joueurs à enchainer les matchs pour débloquer de nouvelles raquettes frénétiques. Entre stratégie pure et chaos total, chacun peut adapter son style en choisissant l'accessoire qui lui sied le mieux. Jouerez-vous la sécurité avec une raquette maîtrisée ou préférerez-vous le spectacle total sur le court ?
Confiez-nous votre stratégie de couple perso + raquette en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
