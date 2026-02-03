Mario Tennis Fever : un contenu riche mais un chaos parfois frustrant
- Un jeu au contenu conséquent : roster, raquettes, modes de jeu
- Un mode aventure qui peine à démarrer
- ... mais qui n'est pas dénué d'intérêt une fois le premier niveau enfin terminé
- Un gameplay solide...
- ... jusqu'au déclenchement d'une raquette frénétique
- Ces frappes spéciales sont trop pénalisantes
- Leurs effets créent un sentiment de frustration dans un chaos parfois indescriptible
- En multi, le fun Mario Tennis est toujours présent... sans raquette frénétique !
La genèse de Mario Tennis Fever12 septembre 2025, lors d'un Nintendo Direct très attendu, Nintendo dévoile l'arrivée d'un nouveau Mario Tennis sur Switch 2. D'emblée, on sait que le jeu sortira le 12 février 2026. L'annonce, destinée à marquer les esprits dans le segment "40 ans de Super Mario", ne manque pas d'éveiller l'intérêt du public, qui n'avait plus retrouvé la franchise depuis... 2018, sur Switch, avec Mario Tennis Aces.
On comprend vite que Camelot a beaucoup travaillé pour offrir un contenu conséquent : 30 raquettes frénétiques - avec autant de coups spéciaux correspondant à chacune, 38 personnages... C'est simple, on n'a jamais vu ça dans la série, avec des propositions intéressantes parmi les joueurs qui seront comme toujours répartis dans différentes catégories : Complet, Défense, Technique, Puissance, Vitesse et Ruse. La promesse de retrouver un joueur sur le terrain qui correspond bien à votre style de jeu, donc.
Le mode Aventure : dur dur d'être bébéLe mode Aventure commence avec une séquence qui alterne entre tutoriel, RPG et cinématiques, durant laquelle on apprend que Daisy est tombée gravement malade, le seul remède pour la sauver semble être de récolter un fruit doré qu'il faut aller chercher sur une ile mystérieuse lointaine. Guidés par Wario et Waluigi, la fine équipe s'y rend, trouve le fruit, mais sans en sortir totalement indemne.
On a donc l'impression que c'est le principal objectif du mode Aventure : une succession de mini-jeux pour réapprendre les bases du tennis. Car durant une trop longue première partie du mode, on a l'impression de faire des aller-retour entre l'entraîneur de Mario et les différentes activités qui permettront de monter en compétences (les rangs) et de gagner de l'expérience sur différents critères : vitesse de frappe, vitesse de course et agilité. On vous avouera qu'on ne sait pas trop à quoi cela sert, dans la mesure où votre progression est conditionnée par la réussite de l'épreuve précédente, et que cela n'a pas d'intérêt dans les autres modes du jeu.
De fil en aiguille, Baby Mario progresse, et améliore son tennis en passant du rang Initiation au rang A, à l'issue duquel, cette fois, l'aventure va vraiment pouvoir commencer. Dommage qu'on ait vraiment envie de mettre un terme à cette pénible expérience avant d'arriver là, mais il faut persévérer sans trop y penser.
Comment jouer à Mario Tennis Fever ?
Les différentes frappes de balleLe tennis se caractérise par différentes façon de frapper la balle, que l'on retrouve dans ce nouvel opus et que Camelot maîtrise bien pour offrir un gameplay accessible dès qu'on lance le jeu :
- Le lift (A) : frappe essentielle au long rebond, a une variante forte en appuyant sur A une seconde fois.
- Le coupé (B) : frappe lente qui permet de s'acheter du temps pour se replacer sur le court
- Le Plat (Y) : frappe très rapide qui tire droit, plus efficace si on attrape la balle assez haut au moment de la frappe
- Le lob (A puis B) : indispensable si votre adversaire est trop collé au filet, fait partir la balle très haut vers le fond du court
- L'amorti (B puis A) : frappe qui fait tomber la balle derrière le filet, va généralement faire courir votre adversaire pour tenter de la rattraper.
- Frappe chance (Y) : se placer dans l'étoile sur le court permet de transformer son Plat en Frappe Chance et ainsi frapper la balle de toutes ses forces
Sachez qu'il est possible d'attribuer certaines actions aux boutons ZL/L et ZR/R, par défaut ces boutons restent inactifs. De notre côté, comme on a tendance à inverser le lob et l'amorti, on a associé chaque coup à chaque gâchette L/R, sans que cela se soit traduit par un taux de succès plus important, mais c'est le testeur qu'il faut jeter, pas le jeu, dans ce cas de figure !
On termine avec le service : très simple, on appuie sur A ou B pour lancer la balle, puis à nouveau sur A et B pour la frapper, en sachant que plus on frappera haut et plus le coup sera fort, avec la remarque "Joli" ou "Parfait" au niveau de la balle lorsque vous y parviendrez. Notez qu'on a moins eu l'impression de pouvoir concrétiser des aces avec Fever, comme si Mario Tennis Aces avait été cheaté sur ce point en raison de son nom !
Le timing de la frappe est essentiel : comme il est possible de charger son coup en appuyant relativement longtemps à l'avance sur le bouton du coup choisi avant d'appuyer à nouveau, il peut arriver de se retrouver "coincé" sans pouvoir bouger. Il faut alors annuler la charge, et tenter de rattraper la balle. Mais le temps d'y penser... et la balle est parfois déjà passée... depuis longtemps.
Des modes en veux-tu, en voilàOn reproche parfois aux jeux de sport de manquer d'originalité, ce n'est pas du tout le cas de ce Mario Tennis Fever qui, au contraire, nous semble plutôt vouloir faire dans la surenchère ! Le contenu est dense : on compte pas moins de 5 modes principaux, 2 modes en ligne, et un mode dynamique pour jouer Joy-Con en mains comme à l'époque de Wii Tennis (un mode plus gadget qu'accessoire, mais qui permet aux plus jeunes de jouer sans avoir à trop maîtriser les boutons.
On a déjà parlé du mode Aventure, qui est la partie RPG de ce Mario Tennis Fever, un peu plus haut. Le second mode est le mode Tournoi, qui consiste à affronter les joueurs contrôlés par l'ordinateur dans différentes Coupes. On va vite revenir sur l'IA qui contrôle ces joueurs, et rend la confrontation délicate lors de l'utilisation des frappes frénétiques.
On a aussi le mode Tours des épreuves qui consiste à réussir des épreuves qui permettent de gravir les étages de la Tour. 10 niveaux, 3 chances, pour y parvenir. Ce n'est pas si simple, il est donc possible de se faire aider par un deuxième joueur qui contrôlera une doublure. Si "Tours" est au pluriel, c'est parce qu'il y a trois tours différentes à gravir : la Tour de l'essor, la Tour du dépassement et la Tour de la versatilité. Et à chaque Tour réussie sa petite récompense pour enrichir le roster, les raquettes, les terrains.
Dans la série des mini-jeux, on a aussi les Jeux spéciaux, avec deux types d'épreuves : Match spécial et Défi score. Le premier nous propose 4 mini-jeux :
- Défi anneaux : envoyer la balle à travers des anneaux pour marquer des points
- Tennis forestier : le terrain s'agrandit dès que la plante mange la balle
- Tennis-flipper : le terrain est une immense table de flipper avec ses bumpers et son jackpot
- Usine à raquettes : sur le terrain, une case s'illumine d'une raquette qu'on peut ramasser pour changer de type de frappe frénétique
- Tennis des prodiges : inspiré de Super Mario Bros. Wonder avec le cours du match qui change si on touche la fleur prodige !
On le voit, les modes de jeu sont nombreux, l'action permanente, avec une réalisation irréprochable. On est juste agacé par l'omniprésence de ce qu'on va vous présenter maintenant...
Raquettes frénétiques : voici le Mario Kart du TennisVous regrettez dans Mario Kart la prépondérance des items dans le dessein des pilotes alignés sur la ligne de départ ? Eh bien Mario Tennis Fever, c'est exactement ce genre de gameplay, par l'intermédiaire des raquettes frénétiques qui sont chacune accompagnée d'un pouvoir avec lequel vous espérerez gêner votre adversaire.
- Raquette doublure : elle fait apparaitre une doublure qui peut se déplacer et renvoyer la balle de façon autonome
- Raquette barre de feu : une barre de feu apparait au rebond de la balle, quiconque la touche prend feu et se met à courir.
- Raquette glaciaire : au rebond, des glaçons se répandent sur le sol et gèle quiconque les touche pendant un moment
En tout, pas moins de 30 raquettes frénétiques sont disponibles. Toutes ne sont pas accessibles dès le début de l'aventure, il faut par exemple jouer à un certain nombre de matchs classiques pour débloquer les unes, remporter une coupe pour d'autres, etc. Il faudra de nombreuses heures pour débloquer tous les personnages, toutes les raquettes, tous les terrains, ce qui est bien pensé pour satisfaire les complétionnistes et valide le côté riche et complet du jeu.
Et le multijoueurs, alors ?En dépit des créneaux mis à disposition par Nintendo pour nous permettre de tester la composante online de Mario Tennis Fever, nous ne sommes pas en mesure de vous parler de cette fonctionnalité pour ce test. Nous avons certes disputé quelques parties, mais il n'était pas toujours possible de trouver des adversaires lors de nos propres disponibilités. Il nous faudra donc actualiser cette section dans ce test d'ici quelques jours, quand nous aurons pu tester le mode en compagnie de dizaines (centaines ?) de milliers d'autres fans de Mario Tennis.
Dans les épisodes précédents, on avait vite manqué d'adversaires lors de recherches de matchs en ligne, espérons qu'il n'en sera pas trop de même avec cet opus. Mais les raquettes frénétiques nous font craindre le pire pour la popularité du mode sur le long-terme : fort heureusement, il sera possible de jouer aux matches classés avec ou sans les raquettes frénétiques, qui impactent trop le gameplay.
Il est possible de jouer en double, ce qui permet d'avoir potentiellement 4 actions frénétiques en cours sur le même court ! La lisibilité en prend un sacré coup, surtout avec certaines actions qui viennent occuper l'objectif de la caméra. Mais entre amis, ça passe, bien que là encore pas assez vite avec les effets qui perdurent une fois le point terminé.
Un jeu agréable, mais...Qu'on joue en mode portable, bien calé au fond de son canapé, ou qu'on soit docké en mode TV les fesses au bord du canapé pour dévorer les séquences cinématiques des yeux, Mario Tennis Fever est très joli visuellement. Les vidéos sont vraiment superbes, les animations des personnages très réussies. On en va pas s'en étonner à chaque apparition, mais c'est bien le nouveau visage de Donkey Kong que l'on retrouve, et on a même crû voir des mimiques comiques sur le visage de Bowser.
On a parlé aussi des frappes frénétiques aux conséquences aussi pénibles que cruelles en raison de leur caractère incontournable et de la place que leur impact prend sur le terrain. Pas facile de jouer au tennis quand le quart de la surface est saupoudré de flammes. A tel point qu'on en vient à jouer sans plaisir, avec rage, et envie de planter la manette dans la TV quand la raquette frénétique vient faire des siennes. Plus inquiétant : il nous semble, mais il faudra le confirmer quand nous serons des milliers en ligne, que les raquettes frénétiques peuvent casser le skill qu'on aimerait pouvoir trouver dans un jeu de tennis.
De la frénésie à l'injusticeLoin d'être un mauvais jeu, on ressort pourtant avec un avis mitigé sur ce Mario Tennis Fever. Joli, facile à prendre en main, avec un roster de dingue (38 personnages) et un nombre de raquettes frénétiques impressionnant (30 raquettes), les statistiques jouaient pour lui.
Mais une fois manette en main confronté au jeu, le plaisir de retrouver Mario et ses amis dans un joli jeu se retrouve anéanti en quelques matches par des frappes frénétiques qui déséquilibrent beaucoup trop le cours du jeu. On aurait attendu quelque chose de plus équilibré : des zones de court touchées plus restreintes, une durée d'action plus courte, pour que la gêne soit limitée dans le temps et dans l'espace. Dans l'état actuel des choses, on peut prendre 2 points sur une seule frappe frénétique, puisque la frappe reste effective même une fois le point terminé.
On n'est pas loin de penser que cette approche est une fausse bonne idée, mais la réponse dépendra finalement plutôt de qui est de l'autre côté de la manette : le joueur Mario Kart, habitué aux injustices, trouvera peut-être leur côté aléatoire amusant. Mais les fans de tennis, eux, risquent bien d'avaler leur raquette à la moindre frénésie d'un joueur.
Note : ce test a été réalisé sur la base d'une clé mise à disposition par Nintendo France que l'on remercie.
Mais à force de vouloir transformer chaque échange en feu d’artifice, le jeu finit par perdre ce qui faisait la force historique de la série : la sensation de contrôle, la lecture du jeu, et ce petit frisson quand une victoire est réellement méritée. Les frappes frénétiques, omniprésentes et trop pénalisantes, prennent trop souvent le pas sur le talent du joueur, au point de transformer certains matches en expériences plus frustrantes qu’amusantes.
Mario Tennis Fever s’adresse avant tout aux joueurs qui aiment le chaos, le spectacle et l’injustice, ceux qui acceptent de perdre un point sur un coup improbable sans trop sourciller, au risque même de perdre un jeu, voire un match, dans la foulée. Les amateurs d'un tennis plus “technique”, eux, risquent de rester sur le bord du court.
Mario Tennis a donc encore évolué vers un virage très arcade qui correspond peut-être à ce que les fans attendaient, mais il faudra voir comment le public réagit face aux frappes frénétiques. Des mises à jour permettront peut-être de corriger ce ressenti mais en attendant, on privilégiera les parties “sans” : sans raquettes frénétiques, sans Fleur Cancan… et donc, peut-être, un peu sans ce qui fait le sel de ce Mario Tennis là.
