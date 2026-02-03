Comment débloquer tous les personnages de Mario Tennis Fever ?
Avec 38 personnages jouables, Mario Tennis Fever sur Nintendo Switch 2 affiche le plus grand roster de la série. Voici notre guide complet pour tous les débloquer, personnages et skins inclus.News
Dans notre test de Mario Tennis Fever, nous évoquions la richesse du contenu et la générosité de ses modes de jeu. Cette abondance sert aussi la progression, puisque débloquer tous les personnages demande de passer par les Tournois, les Tours des épreuves ou encore les Jeux spéciaux.
Voici comment compléter votre vestiaire, avec ce guide qui vous rappelle d'abord quels sont les 18 personnages déjà disponibles quand vous commencez à jouer, puis ensuite ceux que vous pourrez débloquer au gré de vos succès. Enfin, certains personnages ont la chance d'avoir plusieurs couleurs, et on vous explique donc aussi comment les obtenir dans le jeu...
Les 18 personnages disponibles dès le départDès votre première partie, vous pouvez compter sur 18 figures emblématiques de l’univers Mario. Chaque personnage correspond à un profil bien défini : complet, technique, ruse, vitesse, puissance ou défense. Il y aura bien un perso qui correspondra à votre style de tennis parmi ces premiers joueurs.
Voici les personnages disponibles d’emblée :
- Boo (ruse)
- Bowser (puissance)
- Bowser Jr. (ruse)
- Daisy (complet)
- Donkey Kong (puissance)
- Harmonie (ruse)
- Koopa (vitesse)
- Luigi (complet)
- Luma (technique)
- Mario (complet)
- Maskass (technique)
- Pauline (vitesse)
- Peach (technique)
- Toad (vitesse)
- Toadette (technique)
- Waluigi (défense)
- Wario (puissance)
- Yoshi (vitesse)
On le voit, ce casting est déjà plutôt solide, mais il ne représente en fait qu’une petite partie du contenu total puisque rappelons-le, le jeu compte 38 personnages...
Les 20 personnages à débloquerVoici donc les 20 persos qui viennent compléter le roster, histoire de faire varier les plaisirs. Bonne nouvelle : la majorité des conditions peuvent être remplies en multijoueur local, ce qui facilitera la progression si vous avez la possibilité de jouer à deux.
- Kamek (ruse) : jouer 1 match classique
- Spike (puissance) : jouer 5 matchs classiques
- Diddy Kong (vitesse) : jouer 10 matchs classiques
- Chomp (puissance) : jouer 20 matchs classiques
- Birdo (complète) : jouer 30 matchs classiques
- Paratroopa (technique) : jouer 40 matchs classiques
- Flora Piranha (puissance) : jouer 50 matchs classiques
En jouant aux Jeux spéciaux :
- Piranha (ruse) : terminer le défi Plantes Piranha en niveau avancé (Jeux spéciaux)
- Bloups (ruse) : terminer le défi Anneaux à quatre en niveau avancé (Jeux spéciaux)
- Skelerex (ruse) : terminer le défi Auto-Tennis en niveau avancé (Jeux spéciaux)
- Wiggler (défense) : terminer le défi Anneaux à deux en niveau avancé (Jeux spéciaux)
En jouant aux Tours des Epreuves :
- Boum Boum (défense) : terminer la tour du dépassement (Tour des épreuves)
- Bowser Skelet (défense) : terminer la tour de la versatilité (Tour des épreuves)
- Goomba (complet) : terminer la tour de l’essor (Tour des épreuves)
En jouant au mode Tournoi :
- Bébé Mario (complet) : remporter la Coupe Champignon en simple
- Bébé Luigi (complet) : remporter la Coupe Champignon en double
- Bébé Peach (technique) : remporter la Coupe Fleur en simple
- Carottin (vitesse) : remporter la Coupe Fleur en double
- Bébé Wario (puissance) : remporter la Coupe Étoile en simple
- Bébé Waluigi (défense) : remporter la Coupe Étoile en double
Vous l'aurez constaté, on a une sacrée variété de défis qui nous sont proposés pour compléter notre petite collection de joueurs ! Entre les matchs classiques à enchaîner et les épreuves plus exigeantes des Jeux spéciaux, le jeu pousse à explorer tous les modes pour tous les obtenir.
Comment débloquer tous les skins alternatifsEnfin, en plus des personnages, plusieurs variations de couleurs sont proposées pour Luma, Maskass, Koopa, Yoshi et Paratroopa. Là encore, il faudra accumuler les matchs ou viser des rangs élevés dans les défis.
Luma :
- Bleu : jouer 15 matchs classiques
- Bleu : jouer 35 matchs classiques
- Vert : jouer 65 matchs classiques
- Bleu ciel : jouer 85 matchs classiques
- Orange : jouer 100 matchs classiques
- Rose : disputer un match spécial Anneaux en simple
- Jaune : disputer un match spécial Anneaux en double
- Bleu : jouer 45 matchs classiques
- Rouge : jouer 70 matchs classiques
- Jaune : jouer 90 matchs classiques
Yoshi :
- Bleu : jouer 25 matchs classiques
- Bleu ciel : jouer 60 matchs classiques
- Orange : jouer 80 matchs classiques
- Rose : obtenir le rang S au défi Anneaux à deux
- Violet : obtenir le rang S au défi Anneaux à quatre
- Rouge : obtenir le rang S au défi Plantes Piranha
- Jaune : obtenir le rang S au défi Auto-Tennis
Paratroopa :
- Bleu : jouer 55 matchs classiques
- Vert : jouer 75 matchs classiques
- Jaune : jouer 95 matchs classiques
Simple et efficace, et sympa comme moyen de faire jouer encore et encore à Mario Tennis : on se demande lequel d'entre vous parviendra le premier aux 95 matchs classiques pour obtenir un Paratroopa jaune !
A vous d'enchaîner les rencontres, varier les modes et viser les meilleurs scores pour compléter intégralement votre roster. Ils se méritent, ces 38 personnages, et encore plus les skins alternatifs de certains d'entre eux !
Avez-vous déjà débloqué quelques-uns des personnages de Mario Tennis Fever ? Qui est votre préféré ? Est-ce pour son look ou pour ses skills ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
