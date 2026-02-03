Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Mario Tennis Fever A paraître sur Switch 2 depuis le 12/02/2026
News Mario Tennis Fever (Switch 2)

Comment débloquer tous les personnages de Mario Tennis Fever ?

Avec 38 personnages jouables, Mario Tennis Fever sur Nintendo Switch 2 affiche le plus grand roster de la série. Voici notre guide complet pour tous les débloquer, personnages et skins inclus.

News
Mario chausse les baskets et remet les pieds sur le court dans Mario Tennis Fever, nouvelle exclusivité de la Nintendo Switch 2. Avec pas moins de 38 personnages jouables, le jeu propose le casting le plus fourni que la licence ait jamait connu. Un joli record, mais quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que seuls 18 persos sont accessibles au premier démarrage du jeu !

Dans notre test de Mario Tennis Fever, nous évoquions la richesse du contenu et la générosité de ses modes de jeu. Cette abondance sert aussi la progression, puisque débloquer tous les personnages demande de passer par les Tournois, les Tours des épreuves ou encore les Jeux spéciaux.

Voici comment compléter votre vestiaire, avec ce guide qui vous rappelle d'abord quels sont les 18 personnages déjà disponibles quand vous commencez à jouer, puis ensuite ceux que vous pourrez débloquer au gré de vos succès. Enfin, certains personnages ont la chance d'avoir plusieurs couleurs, et on vous explique donc aussi comment les obtenir dans le jeu...
Au début de la partie, 18 personnages seulement sont disponibles dans Mario Tennis Fever, dont Mario

Les 18 personnages disponibles dès le départ

Dès votre première partie, vous pouvez compter sur 18 figures emblématiques de l’univers Mario. Chaque personnage correspond à un profil bien défini : complet, technique, ruse, vitesse, puissance ou défense. Il y aura bien un perso qui correspondra à votre style de tennis parmi ces premiers joueurs.

Voici les personnages disponibles d’emblée :
  • Boo (ruse)
  • Bowser (puissance)
  • Bowser Jr. (ruse)
  • Daisy (complet)
  • Donkey Kong (puissance)
  • Harmonie (ruse)
  • Koopa (vitesse)
  • Luigi (complet)
  • Luma (technique)
  • Mario (complet)
  • Maskass (technique)
  • Pauline (vitesse)
  • Peach (technique)
  • Toad (vitesse)
  • Toadette (technique)
  • Waluigi (défense)
  • Wario (puissance)
  • Yoshi (vitesse)

On le voit, ce casting est déjà plutôt solide, mais il ne représente en fait qu’une petite partie du contenu total puisque rappelons-le, le jeu compte 38 personnages...

Les 20 personnages à débloquer

Voici donc les 20 persos qui viennent compléter le roster, histoire de faire varier les plaisirs. Bonne nouvelle : la majorité des conditions peuvent être remplies en multijoueur local, ce qui facilitera la progression si vous avez la possibilité de jouer à deux.
Peach et Daisy sont deux personnages du jeu Mario Tennis Fever, disponibles dès le début du jeu sans action particulière
Voici les conditions de déblocage dans l'ordre de progression au gré des matchs classiques :
  • Kamek (ruse) : jouer 1 match classique
  • Spike (puissance) : jouer 5 matchs classiques
  • Diddy Kong (vitesse) : jouer 10 matchs classiques
  • Chomp (puissance) : jouer 20 matchs classiques
  • Birdo (complète) : jouer 30 matchs classiques
  • Paratroopa (technique) : jouer 40 matchs classiques
  • Flora Piranha (puissance) : jouer 50 matchs classiques

En jouant aux Jeux spéciaux :
  • Piranha (ruse) : terminer le défi Plantes Piranha en niveau avancé (Jeux spéciaux)
  • Bloups (ruse) : terminer le défi Anneaux à quatre en niveau avancé (Jeux spéciaux)
  • Skelerex (ruse) : terminer le défi Auto-Tennis en niveau avancé (Jeux spéciaux)
  • Wiggler (défense) : terminer le défi Anneaux à deux en niveau avancé (Jeux spéciaux)

En jouant aux Tours des Epreuves :
  • Boum Boum (défense) : terminer la tour du dépassement (Tour des épreuves)
  • Bowser Skelet (défense) : terminer la tour de la versatilité (Tour des épreuves)
  • Goomba (complet) : terminer la tour de l’essor (Tour des épreuves)

En jouant au mode Tournoi :
  • Bébé Mario (complet) : remporter la Coupe Champignon en simple
  • Bébé Luigi (complet) : remporter la Coupe Champignon en double
  • Bébé Peach (technique) : remporter la Coupe Fleur en simple
  • Carottin (vitesse) : remporter la Coupe Fleur en double
  • Bébé Wario (puissance) : remporter la Coupe Étoile en simple
  • Bébé Waluigi (défense) : remporter la Coupe Étoile en double

Vous l'aurez constaté, on a une sacrée variété de défis qui nous sont proposés pour compléter notre petite collection de joueurs ! Entre les matchs classiques à enchaîner et les épreuves plus exigeantes des Jeux spéciaux, le jeu pousse à explorer tous les modes pour tous les obtenir.
Les modes de jeu sont nombreux : les opportunités de débloquer un nouveau personnage aussi !

Comment débloquer tous les skins alternatifs

Enfin, en plus des personnages, plusieurs variations de couleurs sont proposées pour Luma, Maskass, Koopa, Yoshi et Paratroopa. Là encore, il faudra accumuler les matchs ou viser des rangs élevés dans les défis.

Luma :
  • Bleu : jouer 15 matchs classiques
Il est possible de débloquer Luma Bleu comme skin alternatif dans Mario Tennis Fever
Maskass :
  • Bleu : jouer 35 matchs classiques
  • Vert : jouer 65 matchs classiques
  • Bleu ciel : jouer 85 matchs classiques
  • Orange : jouer 100 matchs classiques
  • Rose : disputer un match spécial Anneaux en simple
  • Jaune : disputer un match spécial Anneaux en double
Il existe plusieurs skins pour Maskass à débloquer dans Mario Tennis Fever
Koopa :
  • Bleu : jouer 45 matchs classiques
  • Rouge : jouer 70 matchs classiques
  • Jaune : jouer 90 matchs classiques

Yoshi :
  • Bleu : jouer 25 matchs classiques
  • Bleu ciel : jouer 60 matchs classiques
  • Orange : jouer 80 matchs classiques
  • Rose : obtenir le rang S au défi Anneaux à deux
  • Violet : obtenir le rang S au défi Anneaux à quatre
  • Rouge : obtenir le rang S au défi Plantes Piranha
  • Jaune : obtenir le rang S au défi Auto-Tennis

Paratroopa :
  • Bleu : jouer 55 matchs classiques
  • Vert : jouer 75 matchs classiques
  • Jaune : jouer 95 matchs classiques

Simple et efficace, et sympa comme moyen de faire jouer encore et encore à Mario Tennis : on se demande lequel d'entre vous parviendra le premier aux 95 matchs classiques pour obtenir un Paratroopa jaune !

A vous d'enchaîner les rencontres, varier les modes et viser les meilleurs scores pour compléter intégralement votre roster. Ils se méritent, ces 38 personnages, et encore plus les skins alternatifs de certains d'entre eux !

Avez-vous déjà débloqué quelques-uns des personnages de Mario Tennis Fever ? Qui est votre préféré ? Est-ce pour son look ou pour ses skills ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil