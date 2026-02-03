A Londres, une démo Pokémon Pokopia aux Championnats du monde

Annoncé lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, Pokemon Pokopia a provoqué l'étonnement des fans. En effet, le jeu se présente comme un mélange de Minecraft et d'Animal Crossing reprenant une direction artistique très cartoon. Une démo sera proposée lors des Championnats d'Europe Pokémon 2026 qui se tiendront à Londres du 13 au 15 février 26.Mais le doute pourrait s'évaporer puisque cette démo sera disponible pendant les 3 jours des Championnats du monde Pokémon, du 13 au 15 février. De quoi réveiller nos charmants dresseurs se frottant les mains en vue d'une éventuelle sortie de la démo sur le Nintendo eShop. De nombreuses questions subsistent auquelle la démo pourrait répondre. Nous en saurons certainement d’avantage sur le nouveau Pikachu sombre lors du Pokemon Day le 27 février prochain qui marquera les 30 ans de Pokemon !Après un DLC qui nous a laissé une impression en demi-teinte, l'attente se fait sentir avec l'arrivée de Pokemon Pokopia dont la sortie est prévue le 5 mars 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2 !