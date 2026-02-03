Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Pokémon Pokopia A paraître sur Switch 2 le 05/03/2026
News Pokémon Pokopia (Switch 2)

A Londres, une démo Pokémon Pokopia aux Championnats du monde

Plus que quelques jours nous séparent de la sortie de Pokemon Pokopia. A cette occasion, une démo sera très prochainement disponible en convention. On vous dit tout dans cet article !

News
Annoncé lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, Pokemon Pokopia a provoqué l'étonnement des fans. En effet, le jeu se présente comme un mélange de Minecraft et d'Animal Crossing reprenant une direction artistique très cartoon. Une démo sera proposée lors des Championnats d'Europe Pokémon 2026 qui se tiendront à Londres du 13 au 15 février 26.
A l'heure où nous écrivons très peu d'informations ont fuité laissant le public dans un sentiment d'incertitude face à une nouvelle saga qui se positionne à la croisée de mondes déjà empruntés dans d'autres jeux.

Mais le doute pourrait s'évaporer puisque cette démo sera disponible pendant les 3 jours des Championnats du monde Pokémon, du 13 au 15 février. De quoi réveiller nos charmants dresseurs se frottant les mains en vue d'une éventuelle sortie de la démo sur le Nintendo eShop. De nombreuses questions subsistent auquelle la démo pourrait répondre. Nous en saurons certainement d’avantage sur le nouveau Pikachu sombre lors du Pokemon Day le 27 février prochain qui marquera les 30 ans de Pokemon !

Après un DLC qui nous a laissé une impression en demi-teinte, l'attente se fait sentir avec l'arrivée de Pokemon Pokopia dont la sortie est prévue le 5 mars 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2 !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil