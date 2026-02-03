A Londres, une démo Pokémon Pokopia aux Championnats du monde
Plus que quelques jours nous séparent de la sortie de Pokemon Pokopia. A cette occasion, une démo sera très prochainement disponible en convention. On vous dit tout dans cet article !News
Mais le doute pourrait s'évaporer puisque cette démo sera disponible pendant les 3 jours des Championnats du monde Pokémon, du 13 au 15 février. De quoi réveiller nos charmants dresseurs se frottant les mains en vue d'une éventuelle sortie de la démo sur le Nintendo eShop. De nombreuses questions subsistent auquelle la démo pourrait répondre. Nous en saurons certainement d’avantage sur le nouveau Pikachu sombre lors du Pokemon Day le 27 février prochain qui marquera les 30 ans de Pokemon !
Après un DLC qui nous a laissé une impression en demi-teinte, l'attente se fait sentir avec l'arrivée de Pokemon Pokopia dont la sortie est prévue le 5 mars 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2 !
