Disponible : Xenoblade Chronicles X Definitive Edition Nintendo Switch 2 Edition
Surprise : la version Nintendo Switch 2 de Xenoblade Chronicles X est disponible à compter de ce jeudi 19 février sur l’eShop, avec une résolution jusqu’à 4K et 60 images par seconde en mode docké. Une mise à niveau est disponible.News
code informatique de la version Switch portait les stigmates du 60 fps, ce qui nous faisait quand même grandement pensé à une version Switch 2 du jeu dans les tuyaux. On ne s'était pas trompé, mais on ne s'attendait pas à un shadow drop sauvage aujourd'hui sur l'eShop.
Un retour sur Mira dans des conditions optimiséesDéveloppé par Monolith Soft et édité par Nintendo, Xenoblade Chronicles X nous plonge en 2054, alors que la Terre a été détruite. À bord d’un vaisseau colonial ayant échappé à l’anéantissement, les derniers survivants de l’humanité s’écrasent sur la planète Mira. Le joueur incarne un avatar personnalisable et rejoint l’organisation BLADE pour tenter d’assurer l’avenir de l’espèce humaine.
Le monde ouvert de Mira reste l’un des plus vastes jamais conçus pour un RPG japonais, avec ses biomes variés, ses créatures imposantes et ses panoramas spectaculaires. Sur Nintendo Switch 2, l’amélioration de la définition et de la fluidité apporte un confort de jeu appréciable, notamment lors des combats dynamiques qui caractérisent la série.
Skells, exploration et coopération en ligneL’une des spécificités de cet épisode réside dans l’utilisation des Skells, des exosquelettes robotisés que le joueur peut piloter après avoir fait ses preuves au sein de BLADE. Capables de voler, de se transformer en véhicule et de déployer une puissance de feu conséquente, ils modifient radicalement l’exploration et les combats. À l’époque de la Wii U, ces machines avaient marqué les esprits ; sur Nintendo Switch 2, leur maniabilité et la fluidité générale renforcent encore leur intérêt.
Mise à niveau et sortie physique le 16 avril 26Les joueurs possédant déjà Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch peuvent bénéficier d’une mise à niveau vers cette édition Nintendo Switch 2. Cette mise à jour coûte 5€ sur l'eShop de la console.
Pour celles et ceux qui préfèrent le format boîte, la version physique de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition est prévue pour le 16 avril 2026.
vous replonger dans notre test de la version Switch du jeu.
Avec ce retour sur Mira en 4K et 60 images par seconde, Nintendo et Monolith Soft rappellent que la saga Xenoblade reste un pilier du RPG sur consoles Nintendo. Allez-vous tester cette nouvelle version sur Nintendo Switch 2 ? Comptez-vous franchir le pas si vous aviez connu le jeu sur Wii U ou sur Switch ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : Communiqué de presse
