Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 1 ajout, et vous ?
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition Disponible sur Switch 2 depuis le 19/02/2026
News Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

Disponible : Xenoblade Chronicles X Definitive Edition Nintendo Switch 2 Edition

Surprise : la version Nintendo Switch 2 de Xenoblade Chronicles X est disponible à compter de ce jeudi 19 février sur l’eShop, avec une résolution jusqu’à 4K et 60 images par seconde en mode docké. Une mise à niveau est disponible.

News
Disponible dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition marque le retour de l’un des RPG les plus ambitieux de Monolith Soft sur la nouvelle console de Nintendo. Cette version dédiée à la Nintendo Switch 2 propose des améliorations techniques notables, avec une résolution pouvant atteindre 4K et 60 images par seconde en mode TV, et jusqu’à 1080p à 60 images par seconde en mode portable.
Une version Switch 2 de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition est disponible !
L'année dernière, on avait évoqué le fait que le code informatique de la version Switch portait les stigmates du 60 fps, ce qui nous faisait quand même grandement pensé à une version Switch 2 du jeu dans les tuyaux. On ne s'était pas trompé, mais on ne s'attendait pas à un shadow drop sauvage aujourd'hui sur l'eShop.
Comparaison de la version Switch 2 de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition avec la version Switch
Voici la bande-annonce qui signale la disponibilité immédiate de la version en téléchargement de ce très très grand RPG :
Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition - Maintenant disponible !
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un retour sur Mira dans des conditions optimisées

Développé par Monolith Soft et édité par Nintendo, Xenoblade Chronicles X nous plonge en 2054, alors que la Terre a été détruite. À bord d’un vaisseau colonial ayant échappé à l’anéantissement, les derniers survivants de l’humanité s’écrasent sur la planète Mira. Le joueur incarne un avatar personnalisable et rejoint l’organisation BLADE pour tenter d’assurer l’avenir de l’espèce humaine.

Le monde ouvert de Mira reste l’un des plus vastes jamais conçus pour un RPG japonais, avec ses biomes variés, ses créatures imposantes et ses panoramas spectaculaires. Sur Nintendo Switch 2, l’amélioration de la définition et de la fluidité apporte un confort de jeu appréciable, notamment lors des combats dynamiques qui caractérisent la série.
Xenoblade Chronicles X Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition disponible
Les affrontements reposent sur un système mêlant attaques automatiques et compétences spéciales à déclencher stratégiquement, dans la lignée des autres épisodes Xenoblade.

Skells, exploration et coopération en ligne

L’une des spécificités de cet épisode réside dans l’utilisation des Skells, des exosquelettes robotisés que le joueur peut piloter après avoir fait ses preuves au sein de BLADE. Capables de voler, de se transformer en véhicule et de déployer une puissance de feu conséquente, ils modifient radicalement l’exploration et les combats. À l’époque de la Wii U, ces machines avaient marqué les esprits ; sur Nintendo Switch 2, leur maniabilité et la fluidité générale renforcent encore leur intérêt.
Capture de la version Switch 2 de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition
Le jeu propose également des fonctionnalités en ligne. Il est possible de rejoindre une escouade pouvant accueillir jusqu’à 32 joueurs pour accomplir des objectifs communs, comme la collecte d’objets ou l’élimination de créatures spécifiques. Des groupes de quatre joueurs peuvent aussi se former pour affronter des ennemis particulièrement puissants. Les avatars d’autres joueurs peuvent être recrutés dans l’équipe en solo, ce qui crée un lien discret mais efficace entre les différentes parties.

Mise à niveau et sortie physique le 16 avril 26

Les joueurs possédant déjà Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch peuvent bénéficier d’une mise à niveau vers cette édition Nintendo Switch 2. Cette mise à jour coûte 5€ sur l'eShop de la console.

Pour celles et ceux qui préfèrent le format boîte, la version physique de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition est prévue pour le 16 avril 2026.
Xenoblade Chronicles X Definitive Edition sort sur Switch 2... aujourd'hui !
En attendant, le jeu est accessible en téléchargement dès maintenant sur l’eShop, et vous pouvez aussi vous replonger dans notre test de la version Switch du jeu.

Avec ce retour sur Mira en 4K et 60 images par seconde, Nintendo et Monolith Soft rappellent que la saga Xenoblade reste un pilier du RPG sur consoles Nintendo. Allez-vous tester cette nouvelle version sur Nintendo Switch 2 ? Comptez-vous franchir le pas si vous aviez connu le jeu sur Wii U ou sur Switch ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : Communiqué de presse
Galerie images

Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil