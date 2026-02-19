Disponible : Xenoblade Chronicles X Definitive Edition Nintendo Switch 2 Edition

News Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

Surprise : la version Nintendo Switch 2 de Xenoblade Chronicles X est disponible à compter de ce jeudi 19 février sur l’eShop, avec une résolution jusqu’à 4K et 60 images par seconde en mode docké. Une mise à niveau est disponible.