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[Reportage] Londres se met aux couleurs de Super Mario Galaxy Le Film

A 24 heures seulement de la sortie du film le plus attendu de la galaxie, j'enfile ma tenue de globe-trotter direction London pour vous donner la température, alors suivez nous !

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Le 1er avril 2026 ne sera pas sous le signe du poisson d'avril mais bel et bien du champignon d'avril. La sortie de Super Mario Galaxy le film cristallise toutes les attentes. Après une première mondiale féérique pour Super Mario Galaxy Le Film à Kyoto narrée par Xavier, je vous embarque à bord de l’Eurostar pour vous faire vivre l'attente autour du film de l'autre côté de la Manche !
Si le temps est plutôt frisquet comme à l’accoutumée du côté de la grande Bretagne, la campagne publicitaire risque de vous redonner du baume au cœur.

Notre périple commence au carrefour des cinémas, j'ai nommé Leicester Square. Autour de ce parc ou trônent les statues d'Harry Potter, Mary Poppins ou encore Paddington, se côtoient plusieurs cinémas tous plus impressionnants les uns que les autres. L'odéon luxe Leicester sur lequel se trouve à son sommet Batman, le Prince Charles cinéma, l'odéon luxe West End se succèdent mais notre œil de gamer se focalisera sur le cinéma Vue West End mettant en valeur la fabuleuse affiche en grandeur XXL.
Quelle beauté, on se prend à rêver de regarder le film sur un écran de cette taille. Les affiches publicitaires du cinéma ne sont pas en reste et mettent en valeur Mario, la princesse Peach et l'adorable Toad. Les habitués auront reconnu ces affiches puisqu'elles sont identiques à celle de la campagne en cours sur les arrêts de bus parisiens.
Un petit détour par Picadilly circus en cours de rénovation donc nous n'allons pas attarder dessus. On notera tout de même la courte séquence dédiée à Samsung affichant fièrement Sacha et son fidèle Pikachu !
Direction Hamleys, la célèbre boutique jouxtant le quartier de Soho qui s'étend sur pas moins de 6 niveaux. Sa réputation n'est plus à faire puisqu'elle permet aux enfants et aux plus grands de tester des jouets dans le magasin comme des voitures télécommandées et des jeux de société.

Mais le plus impressionnant reste les démonstrations de jouets effectuées dans la bonne humeur communicative à chaque étage du magasin. Le troisième étage arbore également une fabrique d'ours que vous pourrez customiser à votre gout. Nous vous donnons donc rendez-vous à cet étage, et il se peut que certains petits détectives en herbe aient reconnu des tenues de l'univers Pokemon qui habilleront avec classe votre ourson maison !

Le 4e étage propose un corner Super Mario arborant les traditionnelles peluches de Mario et Peach ainsi que des jouets à l'effigie de Donkey Kong qui semble avoir la coté au Royaume Uni. Mais vous trouverez également les jouets à l'effigie du film accompagnée d'un packaging somptueux aux couleurs du film ainsi que les yoyos aux couleurs des différents Lumas ! Aucune trace de la figurine interactive Yoshi qui fait fureur mais vous aurez de quoi faire chauffer votre carte bleue !
Nous terminons notre périple londonien avec la magnifique campagne publicitaire affichée sur les iconiques bus londoniens. Le découpage effectué est idéal pour admirer les différents personnages clés de l'œuvre ponctuée par une bataille qui s'annonce légendaire entre Harmonie et Bowser....
Nous vous laissons donc sur la grisaille et la pluie londonienne. Profitez-en pour vous abriter dès demain en salles pour découvrir Super Mario Galaxy Le Film.

C’était donc TonioPN from London ! Good Bye and see you tomorrow at the theater!
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