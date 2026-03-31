News Films d'animation Super Mario
[Reportage] Londres se met aux couleurs de Super Mario Galaxy Le Film
A 24 heures seulement de la sortie du film le plus attendu de la galaxie, j'enfile ma tenue de globe-trotter direction London pour vous donner la température, alors suivez nous !News
Le 1er avril 2026 ne sera pas sous le signe du poisson d'avril mais bel et bien du champignon d'avril. La sortie de Super Mario Galaxy le film cristallise toutes les attentes. Après une première mondiale féérique pour Super Mario Galaxy Le Film à Kyoto narrée par Xavier, je vous embarque à bord de l’Eurostar pour vous faire vivre l'attente autour du film de l'autre côté de la Manche !
Notre périple commence au carrefour des cinémas, j'ai nommé Leicester Square. Autour de ce parc ou trônent les statues d'Harry Potter, Mary Poppins ou encore Paddington, se côtoient plusieurs cinémas tous plus impressionnants les uns que les autres. L'odéon luxe Leicester sur lequel se trouve à son sommet Batman, le Prince Charles cinéma, l'odéon luxe West End se succèdent mais notre œil de gamer se focalisera sur le cinéma Vue West End mettant en valeur la fabuleuse affiche en grandeur XXL.
Mais le plus impressionnant reste les démonstrations de jouets effectuées dans la bonne humeur communicative à chaque étage du magasin. Le troisième étage arbore également une fabrique d'ours que vous pourrez customiser à votre gout. Nous vous donnons donc rendez-vous à cet étage, et il se peut que certains petits détectives en herbe aient reconnu des tenues de l'univers Pokemon qui habilleront avec classe votre ourson maison !
Le 4e étage propose un corner Super Mario arborant les traditionnelles peluches de Mario et Peach ainsi que des jouets à l'effigie de Donkey Kong qui semble avoir la coté au Royaume Uni. Mais vous trouverez également les jouets à l'effigie du film accompagnée d'un packaging somptueux aux couleurs du film ainsi que les yoyos aux couleurs des différents Lumas ! Aucune trace de la figurine interactive Yoshi qui fait fureur mais vous aurez de quoi faire chauffer votre carte bleue !
C’était donc TonioPN from London ! Good Bye and see you tomorrow at the theater!
Notre périple commence au carrefour des cinémas, j'ai nommé Leicester Square. Autour de ce parc ou trônent les statues d'Harry Potter, Mary Poppins ou encore Paddington, se côtoient plusieurs cinémas tous plus impressionnants les uns que les autres. L'odéon luxe Leicester sur lequel se trouve à son sommet Batman, le Prince Charles cinéma, l'odéon luxe West End se succèdent mais notre œil de gamer se focalisera sur le cinéma Vue West End mettant en valeur la fabuleuse affiche en grandeur XXL.
Mais le plus impressionnant reste les démonstrations de jouets effectuées dans la bonne humeur communicative à chaque étage du magasin. Le troisième étage arbore également une fabrique d'ours que vous pourrez customiser à votre gout. Nous vous donnons donc rendez-vous à cet étage, et il se peut que certains petits détectives en herbe aient reconnu des tenues de l'univers Pokemon qui habilleront avec classe votre ourson maison !
Le 4e étage propose un corner Super Mario arborant les traditionnelles peluches de Mario et Peach ainsi que des jouets à l'effigie de Donkey Kong qui semble avoir la coté au Royaume Uni. Mais vous trouverez également les jouets à l'effigie du film accompagnée d'un packaging somptueux aux couleurs du film ainsi que les yoyos aux couleurs des différents Lumas ! Aucune trace de la figurine interactive Yoshi qui fait fureur mais vous aurez de quoi faire chauffer votre carte bleue !
C’était donc TonioPN from London ! Good Bye and see you tomorrow at the theater!
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