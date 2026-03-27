Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Love Eternal Disponible sur Switch depuis le 19/02/2026
Test de Love Eternal (Switch)

Test de Love Eternal : de l’amour à l’horreur

Peut-on mélanger horreur psychologique et jeu de plateformes exigeant ? Tel est le paris de Love Eternal, un titre étrange qui ne laissera personne indifférent.

Test
Sorti le 19 février 2026, le jeu édité par Ysbryd Games propose une aventure surprenante et perturbante. Entre le thriller horrifique, le conte macabre et fantastique, le jeu de plateforme exigeant, Love Eternal brouille les frontières des genres pour nous plonger dans son monde. Un univers graphiquement époustouflant, fait d’écrans aux décors regorgeant de détails inquiétants. Il faudra se munir de patience pour relever le défi de ce jeu !

Tout peut changer en un coup de fil

Vous incarnez Maya, une jeune femme qui n’était pas censée diner avec ses parents ce soir-là. Finalement, votre repas est interrompu par un coup de fil. Quand vous revenez dans le salon, votre famille a disparu. Quand vous sortez de votre maison, le décor change. Vous voici plongés dans un univers onirique étrange et sombre, où chaque écran essaiera de vous raconter quelque chose…
Rapidement, vous allez vous rendre compte que vous disposez d’un pouvoir : celui d’inverser la gravité. Commence alors un véritable parcours du combattant, un plateformer difficile et d’une grande exigence. Mais attention. Entre deux écrans peuvent se cacher autre chose, les reliquats d’une mémoire brisée, d’un psychée qui se questionne ou simplement les éclats de votre famille. Car n’oubliez jamais que Love Eternal, derrière son plateformer d’une grande difficulté, cache aussi un récit d’horreur psychologique.

Le haut, le bas…

Les premières scènes de Love Eternal sont plutôt cryptiques. Votre famille, cloitrée dans un rectangle plutôt petit, au centre de l’écran, dialogue avec Maya. Vous commencez à entrevoir les dynamiques familiales, l’absence d’une certaine Lacey, d’une soirée qui devait avoir lieu. Rapidement, vous vous retrouvez dehors. L’écran s’agrandit, les contours noirs s’estompent et vous vous retrouvez dans un décor qui vous paraît immense.
Love Eternal joue sur ses espaces clos, ses écrans plus ou moins grands, au placement savamment étudié pour vous faire ressentir quelque chose d’un simple coup d'œil. Ce n’est pas anodin que votre chemin étriqué se fasse en bas de votre écran, écrasé par la masse noire au-dessus de vous.
Alors quand le jeu vous apprend que vous pouvez contrôler la gravité et changer vous-même de façon de vous orienter, l’espace dans lequel vous évoluez prend un autre sens. Les décors cachés dans les ombres prennent une dimension plus inquiétante, les couleurs, nuances de bleu marine, de rouge foncé, d’ocre brun, viennent elles aussi assombrir l’atmosphère. D’une simple pression de touche, vous pouvez changer la gravité.

Un gameplay simple en apparence mais qui s’avère de plus en plus complexe au fur et à mesure des écrans. Car il faudra faire avec l’inertie du saut, avec la petite animation de votre personnage qui se retourne, etc. Tout un tas de choses qui ajoutent de la difficulté et qui font que vous devrez faire particulièrement attention au moindre geste et faire preuve de réflexe et de dextérité.

Tout en un et un dans tout

Mais où est l’horreur dans une suite d'écrans qui évoqueront aux plus téméraires les grandes heures de Céleste et de Super Meat Boy ? Dans les détails et quelques coupures perturbantes qui viennent rebattre les cartes. Mais aussi dans des rencontres que vous allez effectuer en chemin et dans la réalisation, petit à petit, de l’endroit où vous vous trouvez réellement.
Cependant, cette narration ambitieuse est plutôt perturbante. Elle vient rompre, sciemment, le rythme, vous faire oublier ce que vous pensiez avoir acquis. C’est là aussi que se situe tout l’intérêt du titre. Après, vous pouvez aussi être venu pour le challenge. Car Love Eternal est un titre difficile. Très difficile. Les écrans ne vous laissent aucun répit, il faudra être d’une précision extrême pour parvenir à avancer. Heureusement, de très nombreux points de sauvegarde viennent vous “faciliter” les choses, ou du moins réduire la frustration de devoir tout recommencer. Encore faut-il ne pas oublier de les activer cependant.

18/20
Love Eternal est une proposition étonnante. Un mélange d’horreur psychologique et de plateformer particulièrement exigeant. Il a le double avantage de parler aux amateurs de chaque genre, tout en proposant une expérience vidéoludique plutôt déstabilisante, dans son rythme, dans sa narration, dans la façon dont tout cela est amené. Et c’est de ce déséquilibre apparent que nait aussi le malaise, l’horreur psychologique du titre.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
18 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Plongez vous dans cette histoire… qui va vous retourner le cerveau. Littéralement.

Jouabilité
Le jeu est simple en apparence. Vous pouvez sauter, changer la gravité et c’est à peu près tout. Mais il est particulièrement difficile à maîtriser, les écrans ne laissant aucune place à l’improvisation. La précision sera votre meilleure alliée.
Durée de vie
En soi, le jeu est court. Comptez entre 4 et 5h pour en venir à bout. Enfin ça, c’est si vous ne galérez pas trop sur certains écrans…
Graphismes
Love Eternal est magnifique. Les environnements sont savamment mis en scènes, jouant sur l'enfermement de Maya, sa descente aux enfers, les changements de décors. Le pixel art est saisissant, finement exécuté, donnant lieu à des scènes impactantes et mémorables.
Son
La bande son et le sound design sont particulièrement minimalistes. Mais quoi de plus terrifiant que des bruits de pas résonnant dans un espace que l’on sait immense ?
Intérêt
Pour seulement 9,99 €, Love Eternal est un must have pour qui aime l’horreur psychologique et/ou les plateformers difficiles et exigeants. Cependant, attention. Vous ne pourrez pas passer un écran s’il est trop dur. Et ça va arriver…

Votre avis sur Love Eternal

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Love Eternal (Switch) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil