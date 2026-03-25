Test de Super Mario Bros. Wonder — Nintendo Switch Edition + Rendez-vous au Parc Bellabel (Switch 2)

Rendez-vous au parc Bellabel : notre test d'un DLC solide aussi bien en solo qu'en multi Le DLC Bellabel de Super Mario Bros. Wonder enrichit l’expérience avec du multijoueur et du contenu solo. Une extension généreuse qu'on a pris beaucoup de plaisir à décortiquer pour vous dans ce test ! Test

Avec son extension centrée sur le parc Bellabel, Super Mario Bros. Wonder s’inscrit dans une stratégie d'alimentation du catalogue Switch 2 basée sur les succès de la Switch originale. Nintendo a pris le temps d’installer ce contenu sur plusieurs mois, jusqu’à sa sortie fixée au 26 mars 2026. Sur le papier, cette extension est alléchante : un véritable parc d’attractions jouable, du multijoueur jusqu’à 12 participants, de nouveaux personnages et plusieurs modes annexes. Après plusieurs heures passées manette en main, il est temps de voir si la promesse est tenue.

Par Xavier

Xavier Publié le 25/03/2026

à 12h00 Un Super Mario Bros. Wonder toujours aussi brillant Avant d’entrer dans le détail du contenu de ce DLC, un petit détour par le jeu original s’impose. Lors de sa sortie sur Nintendo Switch, Super Mario Bros. Wonder nous avait clairement marqués par la fraîcheur de sa proposition. Nintendo a réussi à réinventer sa formule 2D sans jamais la trahir, en multipliant les idées de gameplay, notamment grâce aux Fleurs Prodiges qui venaient transformer complètement les niveaux. Chaque stage apportait son lot de surprises, avec ce petit effet “encore un niveau” qui fonctionne toujours aussi bien.



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Ce qui impressionne encore aujourd’hui près de 2.5 ans après sa sortie, c’est la constance du génie du level design. Aucun niveau ne ressemble vraiment à un autre, et tout s’enchaîne avec un plaisir à chaque stage renouvelé. On retrouve ce plaisir très pur du jeu de plateforme, avec une prise en main immédiate et un rythme parfaitement maîtrisé. Sur Switch 2, le constat est simple : ce qui était déjà très beau devient ici encore plus agréable à l’œil, avec un rendu plus fin qui met encore davantage en valeur les animations et les décors du Royaume des Fleurs.



Cette version enrichie apporte également quelques ajouts. On note l’arrivée de nouveaux personnages jouables, qui n’ont qu’un rôle esthétique mais permettent à chacun de jouer avec son favori. Plus original, le Super pot de fleur fait son apparition : cette transformation permet d’attaquer à la verticale en lançant des fleurs, une idée dans la droite lignée des trouvailles parfois décalées du jeu. Un ajout sympathique, sans être déterminant, dans une aventure qui n’avait de toute façon pas besoin d’en faire plus pour convaincre.

Il était une fois, un DLC ! Avec cette extension centrée sur le parc Bellabel, Super Mario Bros. Wonder s’inscrit dans une stratégie d'alimentation du catalogue Switch 2 sur la base des succès de la Switch originale, bien orchestrée par Nintendo.



La communication autour du DLC s'est étalée sur plusieurs mois : tout commence en septembre 2025, lors du Nintendo Direct anniversaire célébrant les 40 ans de la licence, où



Il faudra ensuite patienter jusqu'en janvier 2026 pour en apprendre davantage : une bande-annonce plus détaillée confirme une sortie fixée au 26 mars 2026 à 79,99 € (ou 19,99 € en upgrade) et précise les contours de cette extension. Des attractions variées, un contenu solo enrichi et de nouvelles fonctionnalités autour de la Switch 2 comme le GameShare.



Nintendo enchaîne ensuite les prises de parole, que ce soit via



Avec cette habile mise en bouche depuis septembre dernier, on avait donc hâte de pouvoir en découdre avec les Terreurs de Bowser, et découvrir comment la 4K pouvait rendre Mario Wonder encore plus agréable à jouer.

Un parc Bellabel pensé avant tout pour le multijoueur Le cœur du DLC repose sur le parc Bellabel, divisé en plusieurs zones, dont une dédiée au multijoueur local particulièrement riche. Nintendo nous propose une grande variété de mini-jeux, répartis entre affrontements compétitifs et défis coopératifs. Pas moins de 17 "attractions" sont à retrouver dans ce mode.



On retrouve des concepts très arcade comme les “Arènes au pif”, où l’objectif est simplement de battre le plus d’ennemis possible dans des conditions changeantes, ou encore des variantes plus originales comme “Loup fantôme”, qui joue sur la dissimulation et la tension entre les joueurs. D’autres activités, comme les différents “Buffets” avec les Yoshis, misent davantage sur l’accumulation de points dans un chaos relativement maîtrisé.





Les modes coopératifs apportent quant à eux une dynamique différente, avec des idées parfois très réussies comme la “Traversée sur beignets” ou le “Relais de Bob-Omb”, qui demandent une vraie coordination entre les joueurs : il faut se parler pour progresser, ne pas se laisser déconcentrer par l'adversaire qui essaie de parler plus fort que vous, et finit le mini-jeu avec cette douce saveur de la victoire.



Un mode en ligne plus structuré mais classique Le DLC propose également une zone dédiée au jeu en ligne avec plusieurs types de courses et défis compétitifs. Entre les courses en fleur hélico, en jet ou encore en balle, Nintendo décline des mécaniques déjà connues, et les adapte bien à l’univers de Wonder. Le nombre de jeux est toutefois assez déséquilibré par rapport au mode local, avec 6 attractions possibles jouables jusqu'à 12 en ligne. Nintendo semble avoir pensé, à raison, que les joueurs joueront surtout au mode local (à tel point que certains jeux sont dupliqués de part et d'autre comme "Loup Fantôme"9.





On n'a pas senti de ralentissement, de lag inhérent au monde en ligne, et les mini-jeux sont suffisamment simples pour être pris en main par chacun des participants en quelques secondes. Compte tenu du fait que le nombre de jeux différents est limité, on évitera le sentiment de redite grâce aux, parfois, nombreuses variantes grâce aux stages différents imaginés par les développeurs.



Pour ceux qui n'auraient pas envie de se prendre la tête, il est aussi possible d’enchaîner les mini-jeux via des tournées personnalisées : c'est est une bonne idée car cela permet de structurer les sessions de jeu, notamment entre amis, et de se consacrer ensuite aux mni-jeux imposés sans trop se poser de questions.

Personnalisation et progression : un vrai système en toile de fond Au-delà des mini-jeux, le parc Bellabel intègre tout un système de progression basé sur la collecte de gouttes d’eau. Ces ressources permettent d’acheter des éléments cosmétiques, d’améliorer son parc ou encore de compléter des collections (de pierres, de fleurs, de salutations).





Parmi les éléments que les pousses permettent de débloquer, on trouve des instruments de musique qui, une fois qu'ils ont tous été découverts, permettent de reconstituer un orchestre complet qui se promène ensuite dans le Parc en jouant le thème de ce DLC, qui risque bien de vous rester en tête — ce qui n'est pas nécessairement un compliment !

Un contenu solo présent pour se relancer dans Wonder Le DLC ne se limite pas au multijoueur et propose aussi plusieurs activités en solo, à commencer par le camp d’entraînement de la brigade Toad. Ce mode repose sur une série de défis chronométrés avec des objectifs variés. La progression dans ce mode est encadrée par un système de rangs et de badges : cela nous encourage à compléter l’ensemble des épreuves.



Ces mini-jeux ne sont pas toujours compliqués, mais certains donneront néanmoins un peu de fil à retordre. On trouve que Nintendo a fait un gros effort ici pour organiser l'information dans ses menus, faisant du mode Entrainement un mode à part entière avec sa liste de stages, ses objectifs, et des modes de déverrouillage clairement indiqués à l'écran. Un gros travail a été fait sur ce seul mode.



De son côté, le mode “Terreurs de Bowser” propose d’affronter les Koopalings dans des niveaux dédiés. Une approche assez classique, qui rappelle les affrontements des anciens Mario, mais avec ici cette approche un peu "Battle de Boss" qui va nous inciter à aller leur mettre une raclée les uns après les autres pour récupérer la Fleur Bellabel que chacun avait volée. Chaque Koopaling se cache dans un des mondes du jeu : si vous avez déjà bouclé le jeu principal, un Poplin pourra vous conduire en quelques secondes vers la prochaine Terreur de Bowser à éliminer.





On allait oublier de vous parler du nouvel item proposé dans le cadre de cette version Switch 2 : le Super pot de fleur qui permet aux protagonistes de se transformer en... pot de fleur. Les persos peuvent alors attaquer en lançant une fleur vers le haut, ce qui dans certains stages des Terreurs de Bowser induit un gameplay un peu particulier et pour le moins original dans son approche.

Un DLC appréciable qui se rend indispensable ! Parmi les nouveautés de cette version Switch 2 de Wonder, on note l’ajout d’Harmonie en tant que personnage jouable, elle pourra être accompagnée de Luma (elle et tout autre personnage). Concrètement, rien ne distingue Harmonie des autres personnages du jeu, mais c'est très plaisant de pouvoir choisir son héroïne préférée.



La mise à jour vers la Switch 2 a aussi incité Nintendo a rendre son titre compatible avec certaines des fonctionnalités liées à nouvelle console, comme le GameShare ou le mode souris. Vous avez bien lu : si vous avez la version Switch 2 sur votre console (la mise à jour coûte quand même la modique somme de 19.99€, le jeu complet... 79,99€ au plein tarif), vos amis pourront bénéficier du jeu le temps d'une session en Local grâce à Gameshare. C'est quand même assez cool, car posséder une Switch 1 suffit !

Avant d’entrer dans le détail du contenu de ce DLC, un petit détour par le jeu original s’impose. Lors de sa sortie sur Nintendo Switch, Super Mario Bros. Wonder nous avait clairement marqués par la fraîcheur de sa proposition. Nintendo a réussi à réinventer sa formule 2D sans jamais la trahir, en multipliant les idées de gameplay, notamment grâce aux Fleurs Prodiges qui venaient transformer complètement les niveaux. Chaque stage apportait son lot de surprises, avec ce petit effet “encore un niveau” qui fonctionne toujours aussi bien.A lire aussi : notre test Switch de Super Mario Wonder Ce qui impressionne encore aujourd’hui près de 2.5 ans après sa sortie, c’est la constance du génie du level design. Aucun niveau ne ressemble vraiment à un autre, et tout s’enchaîne avec un plaisir à chaque stage renouvelé. On retrouve ce plaisir très pur du jeu de plateforme, avec une prise en main immédiate et un rythme parfaitement maîtrisé. Sur Switch 2, le constat est simple : ce qui était déjà très beau devient ici encore plus agréable à l’œil, avec un rendu plus fin qui met encore davantage en valeur les animations et les décors du Royaume des Fleurs.Cette version enrichie apporte également quelques ajouts. On note l’arrivée de nouveaux personnages jouables, qui n’ont qu’un rôle esthétique mais permettent à chacun de jouer avec son favori. Plus original, le Super pot de fleur fait son apparition : cette transformation permet d’attaquer à la verticale en lançant des fleurs, une idée dans la droite lignée des trouvailles parfois décalées du jeu. Un ajout sympathique, sans être déterminant, dans une aventure qui n’avait de toute façon pas besoin d’en faire plus pour convaincre.Avec cette extension centrée sur le parc Bellabel, Super Mario Bros. Wonder s’inscrit dans une stratégie d'alimentation du catalogue Switch 2 sur la base des succès de la Switch originale, bien orchestrée par Nintendo.La communication autour du DLC s'est étalée sur plusieurs mois : tout commence en septembre 2025, lors du Nintendo Direct anniversaire célébrant les 40 ans de la licence, où une édition enrichie sur Switch 2 accompagnée d’un DLC multijoueur inédit est dévoilée. Cette annonce n'a pas manqué de susciter beaucoup d'intérêt de la part des fans du plombier moustachu, notamment par sa promesse d’un parc d’attractions interactif pensé pour le jeu à plusieurs.Il faudra ensuite patienter jusqu'en janvier 2026 pour en apprendre davantage : une bande-annonce plus détaillée confirme une sortie fixée au 26 mars 2026 à 79,99 € (ou 19,99 € en upgrade) et précise les contours de cette extension. Des attractions variées, un contenu solo enrichi et de nouvelles fonctionnalités autour de la Switch 2 comme le GameShare.Nintendo enchaîne ensuite les prises de parole, que ce soit via la présentation officielle du contenu et de sa date de sortie , des séquences de gameplay supplémentaires lors d'un Treehouse spécial , puis peu après un trailer final bien complet diffusé lors du MAR10 Day . Une montée en puissance progressive qui pose les bases d’un DLC particulièrement attendu par les joueurs.Avec cette habile mise en bouche depuis septembre dernier, on avait donc hâte de pouvoir en découdre avec les Terreurs de Bowser, et découvrir comment la 4K pouvait rendre Mario Wonder encore plus agréable à jouer.Le cœur du DLC repose sur le parc Bellabel, divisé en plusieurs zones, dont une dédiée au multijoueur local particulièrement riche. Nintendo nous propose une grande variété de mini-jeux, répartis entre affrontements compétitifs et défis coopératifs. Pas moins de 17 "attractions" sont à retrouver dans ce mode.On retrouve des concepts très arcade comme les “Arènes au pif”, où l’objectif est simplement de battre le plus d’ennemis possible dans des conditions changeantes, ou encore des variantes plus originales comme “Loup fantôme”, qui joue sur la dissimulation et la tension entre les joueurs. D’autres activités, comme les différents “Buffets” avec les Yoshis, misent davantage sur l’accumulation de points dans un chaos relativement maîtrisé.On a pu pratiquer ces mini-jeux en local et on a passé un bon moment : chaque mini-jeu étant relativement court, il n'y a pas vraiment de sentiment de répétition, mais on finit toujours par avoir son mini-jeu préféré auquel on revient souvent lors d'une partie... alors que la fois d'après on répétera plutôt un autre jeu. Les gaffes des uns et des autres en cours de partie font aussi partie du charme d'un jeu multi en local. On est loin d'un Mario Party, après tout le nombre de mini-jeux n'a rien à voir, mais les concepteurs ont réussi à rester dans l'esprit de Super Mario Wonder avec tous leurs mini-jeux, à l'exception peut-être des Fleurs Prodiges auxquelles les Fleurs Bellabel feront ici un peu d'ombrage.Les modes coopératifs apportent quant à eux une dynamique différente, avec des idées parfois très réussies comme la “Traversée sur beignets” ou le “Relais de Bob-Omb”, qui demandent une vraie coordination entre les joueurs : il faut se parler pour progresser, ne pas se laisser déconcentrer par l'adversaire qui essaie de parler plus fort que vous, et finit le mini-jeu avec cette douce saveur de la victoire.Ca fonctionne plutôt bien, et c'est d'autant plus drôle quand le second joueur n'a pas du tout le même niveau d'expérience que le premier. Ca vous apprend la pédagogie, des situations pareilles, croyez-nous ! Pour autant, cela reste amusant quel que soit le niveau des joueurs, car après tout les enjeux sont relativement modérés.Le DLC propose également une zone dédiée au jeu en ligne avec plusieurs types de courses et défis compétitifs. Entre les courses en fleur hélico, en jet ou encore en balle, Nintendo décline des mécaniques déjà connues, et les adapte bien à l’univers de Wonder. Le nombre de jeux est toutefois assez déséquilibré par rapport au mode local, avec 6 attractions possibles jouables jusqu'à 12 en ligne. Nintendo semble avoir pensé, à raison, que les joueurs joueront surtout au mode local (à tel point que certains jeux sont dupliqués de part et d'autre comme "Loup Fantôme"9.Le résultat est efficace, avec un bon rythme et une prise en main immédiate, même si certaines activités donnent une impression de déjà-vu. Mais l'important, c'est qu'on s'amuse bien : on a eu l'occasion de tester le mode en ligne grâce à une session organisée avec d'autres médias, et ça marchait plutôt bien même si, dans la mesure où on n'a pas utilisé GameChat, on se cherchait un peu. En ligne, le joueur qui déclenche le premier un mini-jeu prend le lead le temps d'une partie. Ca évite certes les temps morts, mais cela rend l'expérience un peu brouillon car on ne sait pas toujours qui est où.On n'a pas senti de ralentissement, de lag inhérent au monde en ligne, et les mini-jeux sont suffisamment simples pour être pris en main par chacun des participants en quelques secondes. Compte tenu du fait que le nombre de jeux différents est limité, on évitera le sentiment de redite grâce aux, parfois, nombreuses variantes grâce aux stages différents imaginés par les développeurs.Pour ceux qui n'auraient pas envie de se prendre la tête, il est aussi possible d’enchaîner les mini-jeux via des tournées personnalisées : c'est est une bonne idée car cela permet de structurer les sessions de jeu, notamment entre amis, et de se consacrer ensuite aux mni-jeux imposés sans trop se poser de questions.Au-delà des mini-jeux, le parc Bellabel intègre tout un système de progression basé sur la collecte de gouttes d’eau. Ces ressources permettent d’acheter des éléments cosmétiques, d’améliorer son parc ou encore de compléter des collections (de pierres, de fleurs, de salutations).Nintendo ajoute ici une couche de personnalisation aussi inutile que poussée, avec une boutique dédiée et des éléments comme les fontaines, qui facilitent la progression en permettant au joueur d'arroser une multitude de pousses d'un seul coup (le temps qu'on comprenne le principe de cet arrosage, on avait déjà arrosé manuellement toutes les fleurs alentour. Deux fois !).Parmi les éléments que les pousses permettent de débloquer, on trouve des instruments de musique qui, une fois qu'ils ont tous été découverts, permettent de reconstituer un orchestre complet qui se promène ensuite dans le Parc en jouant le thème de ce DLC, qui risque bien de vous rester en tête — ce qui n'est pas nécessairement un compliment !Le DLC ne se limite pas au multijoueur et propose aussi plusieurs activités en solo, à commencer par le camp d’entraînement de la brigade Toad. Ce mode repose sur une série de défis chronométrés avec des objectifs variés. La progression dans ce mode est encadrée par un système de rangs et de badges : cela nous encourage à compléter l’ensemble des épreuves.Ces mini-jeux ne sont pas toujours compliqués, mais certains donneront néanmoins un peu de fil à retordre. On trouve que Nintendo a fait un gros effort ici pour organiser l'information dans ses menus, faisant du mode Entrainement un mode à part entière avec sa liste de stages, ses objectifs, et des modes de déverrouillage clairement indiqués à l'écran. Un gros travail a été fait sur ce seul mode.De son côté, le mode “Terreurs de Bowser” propose d’affronter les Koopalings dans des niveaux dédiés. Une approche assez classique, qui rappelle les affrontements des anciens Mario, mais avec ici cette approche un peu "Battle de Boss" qui va nous inciter à aller leur mettre une raclée les uns après les autres pour récupérer la Fleur Bellabel que chacun avait volée. Chaque Koopaling se cache dans un des mondes du jeu : si vous avez déjà bouclé le jeu principal, un Poplin pourra vous conduire en quelques secondes vers la prochaine Terreur de Bowser à éliminer.Deux ans et demie après avoir bouclé Wonder (eh oui... déjà !), ça nous a fait très plaisir de parcourir à nouveau les différents mondes du jeu : évidemment, cela fait un peu cheveu posé sur la soupe avec un Koopaling posé ici ou là au gré des niveaux, mais il n'est pas sûr que ce mode ait été envisagé dès le départ du jeu, et on comprend donc que Nintendo ait fait comme il a pu pour donner un semblant de cohérence à l'ajout de ce DLC au jeu. A vrai dire, cela fonctionne plutôt bien, peut-être même mieux que le mode Jamboree TV de Mario Party qui est un mode complètement indépendant du jeu principal.On allait oublier de vous parler du nouvel item proposé dans le cadre de cette version Switch 2 : le Super pot de fleur qui permet aux protagonistes de se transformer en... pot de fleur. Les persos peuvent alors attaquer en lançant une fleur vers le haut, ce qui dans certains stages des Terreurs de Bowser induit un gameplay un peu particulier et pour le moins original dans son approche.Parmi les nouveautés de cette version Switch 2 de Wonder, on note l’ajout d’Harmonie en tant que personnage jouable, elle pourra être accompagnée de Luma (elle et tout autre personnage). Concrètement, rien ne distingue Harmonie des autres personnages du jeu, mais c'est très plaisant de pouvoir choisir son héroïne préférée.La mise à jour vers la Switch 2 a aussi incité Nintendo a rendre son titre compatible avec certaines des fonctionnalités liées à nouvelle console, comme le GameShare ou le mode souris. Vous avez bien lu : si vous avez la version Switch 2 sur votre console (la mise à jour coûte quand même la modique somme de 19.99€, le jeu complet... 79,99€ au plein tarif), vos amis pourront bénéficier du jeu le temps d'une session en Local grâce à Gameshare. C'est quand même assez cool, car posséder une Switch 1 suffit !Le mode souris est assez anecdotique : lorsque vous jouez Luma, vous avez la possibilité de contrôler ses actions à la souris. Il faut admettre que cela ne sert par à grand-chose, si ce n'est à cocher la case "compatible mode souris"...