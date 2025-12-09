[ND] Super Mario Wonder s'offre une Edition Switch 2 avec un DLC axé multijoueur au Parc Bellabel
Nintendo a annoncé Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition, accompagné d’un tout nouveau contenu additionnel baptisé Rendez-vous au Parc Bellabel.News
Une édition améliorée pour Switch 2Au-delà du DLC, la Nintendo Switch 2 Edition de Super Mario Bros. Wonder proposera également du contenu additionnel et des améliorations techniques. Nintendo n’a pas encore donné tous les détails, mais cette réédition s’inscrit donc dans la volonté de prolonger l’aventure sur la nouvelle console, après le succès rencontré sur Switch.
Voici les images proposées par Nintendo dans sa communication :
Un clin d’œil matériel : la Talking FlowerCerise sur le gâteau, ou plutôt fleur sur la tige : Nintendo commercialisera au printemps 2026 une version jouet de la fameuse Fleur Cancan. Cet objet déco pourra s’animer en parlant de manière aléatoire si on l’active, reprenant l’esprit fantaisiste du jeu. Une manière amusante de faire entrer un peu de Wonder chez soi.
serveur Discord, plus d'un imaginait déjà la Fleur Cancan connectée à ChatGPT pour dire des propos vraiment aléatoires, mais il n'en sera rien. En tout cas pas avec le produit officiel, mais on compte sur la communauté pour trouver un moyen d'y parvenir, ce serait tellement amusant.
Une année 2026 encore très MarioAvec Super Mario Galaxy Le Film attendu le 3 avril et cette nouvelle édition de Wonder enrichie de défis multijoueur, Nintendo continue d’entretenir la dynamique autour de son personnage phare pour les 40 ans de la licence. Reste à savoir si ce Parc Bellabel deviendra un rendez-vous incontournable pour les soirées entre amis, on n'en est pas tout à faire sûr, mais le DLC a en tout cas le mérite d'exister et de prolonger l'expérience de jeu avec du contenu additionnel.
