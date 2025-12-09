[ND] Super Mario Wonder s'offre une Edition Switch 2 avec un DLC axé multijoueur au Parc Bellabel

Rechercher sur Puissance Nintendo
Super Mario Bros. Wonder — Nintendo Switch Edition + Rendez-vous au Parc Bellabel A paraître sur Switch 2
Nintendo a annoncé Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition, accompagné d’un tout nouveau contenu additionnel baptisé Rendez-vous au Parc Bellabel.

News
Prévu pour le printemps 2026, ce DLC de Super Mario Bros. Wonder — Nintendo Switch 2 Edition proposera de nouvelles activités pensées pour jouer entre amis… ou les défier. Le Parc Bellabel regroupe plusieurs mini-jeux, allant de la collecte frénétique de pièces (Cagnotte nébuleuse) à la survie avec le plus de vies possibles.
On retrouvera aussi des épreuves plus originales comme Loup fantôme, où le joueur masqué doit éviter d’être le dernier à. La fin du temps réglementaire, Relais de Bob-omb, qui demande une coordination millimétrée, ou encore Traversée sur beignets et Sauts synchronisés, deux défis coopératifs où la précision collective est de mise.

Une édition améliorée pour Switch 2

Au-delà du DLC, la Nintendo Switch 2 Edition de Super Mario Bros. Wonder proposera également du contenu additionnel et des améliorations techniques. Nintendo n’a pas encore donné tous les détails, mais cette réédition s’inscrit donc dans la volonté de prolonger l’aventure sur la nouvelle console, après le succès rencontré sur Switch.

Voici les images proposées par Nintendo dans sa communication :
Mario Wonder sur Switch 2 (avec DLC)

Un clin d’œil matériel : la Talking Flower

Cerise sur le gâteau, ou plutôt fleur sur la tige : Nintendo commercialisera au printemps 2026 une version jouet de la fameuse Fleur Cancan. Cet objet déco pourra s’animer en parlant de manière aléatoire si on l’active, reprenant l’esprit fantaisiste du jeu. Une manière amusante de faire entrer un peu de Wonder chez soi.
La Fleur Cancan sortira en jouet au printemps 2026 et dira des phrases aléatoires à tout moment de la journée.
Sur notre serveur Discord, plus d'un imaginait déjà la Fleur Cancan connectée à ChatGPT pour dire des propos vraiment aléatoires, mais il n'en sera rien. En tout cas pas avec le produit officiel, mais on compte sur la communauté pour trouver un moyen d'y parvenir, ce serait tellement amusant.
Logo Talking Flower, la fleur Cancan qui parle de Super Mario Bros. Wonder

Une année 2026 encore très Mario

Avec Super Mario Galaxy Le Film attendu le 3 avril et cette nouvelle édition de Wonder enrichie de défis multijoueur, Nintendo continue d’entretenir la dynamique autour de son personnage phare pour les 40 ans de la licence. Reste à savoir si ce Parc Bellabel deviendra un rendez-vous incontournable pour les soirées entre amis, on n'en est pas tout à faire sûr, mais le DLC a en tout cas le mérite d'exister et de prolonger l'expérience de jeu avec du contenu additionnel.

Et vous, lequel de ces mini-jeux du Parc Bellabel vous tente le plus ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
