Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Mario Tennis Fever A paraître sur Switch 2 le 12/02/2026
News Mario Tennis Fever (Switch 2)

[ND] Mario Tennis Fever annoncé sur Switch 2

Nintendo a dévoilé Mario Tennis Fever, un nouvel épisode de la saga sportive qui fera vibrer les courts de la Switch 2 à partir du 12 février 2026, avec pas moins de 38 personnages et 30 raquettes frénétiques.

News
Sorti de nulle part, et pas forcément attendu, ce nouveau Mario Tennis entend bien renouveler l’expérience Mario Tennis. Pas moins de 38 personnages jouables seront disponibles, le plus grand roster de la série à ce jour.
Mais la vraie nouveauté réside dans les « raquettes frénétiques », au nombre de 30, chacune dotée de sa propre capacité spéciale. Elles se chargent au fil des échanges et permettent de renverser le cours d’un match avec des coups spectaculaires.

Des modes de jeu variés

Côté contenu, Mario Tennis Fever multiplie les possibilités. Les joueurs retrouveront le classique mode Tournoi (avec les commentaires de la désormais célèbre Fleur Cancan) et le Tour des épreuves, mais aussi des Jeux spéciaux où des phénomènes imprévisibles viennent perturber la partie.
Mode Mouvements

Le jeu propose également un mode en ligne avec des matchs casual ou classés, ainsi qu’un swing mode utilisant les commandes par mouvements pour retrouver les sensations des premières parties sur Wii.
Mario Tennis Fever

Et, et, et... un mode aventure bienvenu !

Comme à chaque itération, un mode aventure sera de la partie, mais avec une particularité inédite : Mario et ses amis y sont transformés en bébés. Ils devront parcourir des environnements peuplés de monstres pour retrouver leur apparence normale.
Avec sa sortie fixée au 12 février 2026, Mario Tennis Fever s’impose comme l’un des premiers grands rendez-vous de l’année prochaine sur Switch 2. Disponible en précommande dès aujourd’hui sur l’eShop, le jeu espère séduire autant les amateurs de compétition que ceux qui cherchent des parties plus déjantées en famille ou entre amis.

Et vous, êtes-vous prêts à découvrir les nouvelles raquettes frénétiques et à tester vos personnages préférés en version bébé dans le mode aventure révélé aujourd'hui ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil