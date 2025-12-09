[ND] Mario Tennis Fever annoncé sur Switch 2
Nintendo a dévoilé Mario Tennis Fever, un nouvel épisode de la saga sportive qui fera vibrer les courts de la Switch 2 à partir du 12 février 2026, avec pas moins de 38 personnages et 30 raquettes frénétiques.News
Des modes de jeu variésCôté contenu, Mario Tennis Fever multiplie les possibilités. Les joueurs retrouveront le classique mode Tournoi (avec les commentaires de la désormais célèbre Fleur Cancan) et le Tour des épreuves, mais aussi des Jeux spéciaux où des phénomènes imprévisibles viennent perturber la partie.
Et, et, et... un mode aventure bienvenu !Comme à chaque itération, un mode aventure sera de la partie, mais avec une particularité inédite : Mario et ses amis y sont transformés en bébés. Ils devront parcourir des environnements peuplés de monstres pour retrouver leur apparence normale.
sur l’eShop, le jeu espère séduire autant les amateurs de compétition que ceux qui cherchent des parties plus déjantées en famille ou entre amis.
