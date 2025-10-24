Rechercher sur Puissance Nintendo
Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau Disponible sur Switch 2 le 06/11/2025
News Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau (Switch 2)

Une nouvelle bande-annonce pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Le musō Zelda est de retour le 6 novembre sur Nintendo Switch 2 avec un récit inédit lié à Tears of the Kingdom avec Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau qui se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce.

News
La guerre est déclarée dans l’Hyrule du passé. Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau s’apprête à débarquer le 6 novembre prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Ce nouvel opus de la série musō développée en collaboration avec Koei Tecmo se positionne comme un prologue direct à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, en explorant les origines de la chute du royaume. Une nouvelle bande-annonce vient d’être mise en ligne pour plonger les joueurs dans cette fresque épique.

La bande-annonce du jeu peut être visionnée ici :
La guerre du Sceau débute le 06/11 - Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un royaume à sauver, un sceau à défendre

Dans cet épisode, la princesse Zelda et le roi Rauru doivent affronter les forces du roi démon Ganondorf. L’action se situe bien avant les événements de Tears of the Kingdom, et s’inscrit dans un Hyrule antique encore en pleine construction. À la manière des précédents Hyrule Warriors, le gameplay repose sur des affrontements dynamiques contre des armées entières, dans un style proche de la série Dynasty Warriors.

Parmi les nouveaux venus, on retrouve Calamo, un Korogu vagabond, et un mystérieux Golem capable de changer de forme et de planer. Les Sages emblématiques d’Hyrule sont également de la partie : Agraston pour les Gorons, Qia chez les Zoras, et Raphica chez les Piafs.

Parmi les nouveautés de gameplay développées dans cette bande-annonce figurent les attaques synchros. En associant deux personnages, il sera possible de déclencher des attaques combinées spectaculaires. Selon les binômes choisis, les effets varieront : bonus, invocations de golems, coups de zone… Il faudra expérimenter pour tirer parti de toutes les synergies possibles.

Préparez vos Joy-Cons, la bataille approche !

Prévu exclusivement sur Nintendo Switch 2, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sera disponible le 6 novembre, avec des précommandes déjà ouvertes sur l’eShop et le My Nintendo Store. Le 6 novembre, c'est presque demain, la fin d'année est somme toute très chargée sur consoles Nintendo !

La promesse est en tout cas des plus alléchantes : faire un lien narratif entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom dans un cadre différent (même si les Hyrule Warriors deviennent une série à part entière au bout de 3 volets !), mais toujours aussi spectaculaire.
De quoi ravir les amateurs d’Hyrule, qu’ils soient stratèges ou bourrins dans l’âme. Et vous, quel duo rêvez-vous de former pour repousser les ténèbres ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, sur notre serveur Discord, ou bien sûr chez les copains de Puissance Zelda !

Source : Communiqué de presse
