Une nouvelle bande-annonce pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
Le musō Zelda est de retour le 6 novembre sur Nintendo Switch 2 avec un récit inédit lié à Tears of the Kingdom avec Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau qui se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce.
La bande-annonce du jeu peut être visionnée ici :
Un royaume à sauver, un sceau à défendreDans cet épisode, la princesse Zelda et le roi Rauru doivent affronter les forces du roi démon Ganondorf. L’action se situe bien avant les événements de Tears of the Kingdom, et s’inscrit dans un Hyrule antique encore en pleine construction. À la manière des précédents Hyrule Warriors, le gameplay repose sur des affrontements dynamiques contre des armées entières, dans un style proche de la série Dynasty Warriors.
Parmi les nouveaux venus, on retrouve Calamo, un Korogu vagabond, et un mystérieux Golem capable de changer de forme et de planer. Les Sages emblématiques d’Hyrule sont également de la partie : Agraston pour les Gorons, Qia chez les Zoras, et Raphica chez les Piafs.
Parmi les nouveautés de gameplay développées dans cette bande-annonce figurent les attaques synchros. En associant deux personnages, il sera possible de déclencher des attaques combinées spectaculaires. Selon les binômes choisis, les effets varieront : bonus, invocations de golems, coups de zone… Il faudra expérimenter pour tirer parti de toutes les synergies possibles.
Préparez vos Joy-Cons, la bataille approche !Prévu exclusivement sur Nintendo Switch 2, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sera disponible le 6 novembre, avec des précommandes déjà ouvertes sur l’eShop et le My Nintendo Store. Le 6 novembre, c'est presque demain, la fin d'année est somme toute très chargée sur consoles Nintendo !
La promesse est en tout cas des plus alléchantes : faire un lien narratif entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom dans un cadre différent (même si les Hyrule Warriors deviennent une série à part entière au bout de 3 volets !), mais toujours aussi spectaculaire.
Source : Communiqué de presse
