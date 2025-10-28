Two Point Museum dévoile son nouveau DLC animalier «MUZOO» !

Two Point Museum: Nintendo Switch 2 Trailer | EN PEGI Retrouvez la vidéo sur YouTube

Déjà un premier DLC

Two Point Museum: Zooseum | Bite-Sized Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après le succès de Two Point Hospital et Two Point Campus, Two Point Studios poursuit son exploration des jeux de gestion décalés avec Two Point Museum, désormais disponible sur Nintendo Switch 2, PC, PS5 et Xbox Series. Ce troisième volet de la saga vous propulse dans le rôle de conservateur ou conservatrice, chargé(e) de concevoir, développer et administrer un musée à travers cinq grandes thématiques : préhistoire, monde marin, surnaturel, science et espace.Au fil de l'aventure, il vous faudra envoyer votre équipe en expédition pour dénicher des reliques rares, personnaliser plus de 200 expositions et gérer l'expérience des visiteurs dans des espaces originaux, toujours saupoudrés de l'humour et du style reconnaissable du studio.Pour prolonger l'expérience, Two Point Studios et SEGA viennent d'annoncer l'arrivée prochaine du DLC «MUZOO» attendu pour l'hiver 2025 sans date précise. Ce nouveau contenu s'intéresse aux merveilles du monde animal. Les joueurs devront envoyer leurs experts pour secourir, observer et élever des espèces variées, enrichir leur musée et sensibiliser le public à la protection de la faune.MUZOO met l'accent sur le naturalisme et l'écologie : il vous invitera à réhabiliter animaux et habitats, relâcher les créatures dans leur environnement naturel et diversifier les expositions grâce à de nouveaux objets, salles et interactions inédites. Le DLC sera disponible sur toutes les plateformes, avec déjà un trailer officiel pour donner le ton de cette aventure zoologique pleine de surprises.Avec ce DLC, Two Point Studios promet de renouveler encore sa formule : humour iconique, nouvelles mécaniques et une dimension pédagogique et engagée qui saura séduire les joueurs fidèles de la licence ainsi que les néophytes de jeux de gestion.Rappelons que Two Point Museum est disponible sur Switch 2 dès aujourd'hui. Entre expéditions archéologiques, gestion décalée et création d'expositions uniques, il y a de quoi s'occuper !