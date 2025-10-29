Rechercher sur Puissance Nintendo
Nintendo Music : New Super Mario Bros. arrive sur l’application musicale de Nintendo

Après Metroid II: Return of Samus la semaine dernière, c’est au tour de New Super Mario Bros. sur Nintendo DS d’arriver sur Nintendo Music.

Sorti en 2006 sur Nintendo DS, New Super Mario Bros. est le jeu ayant le plus d’exemplaires vendus sur la portable à deux écrans de Nintendo avec 30,80 millions d’unités.

Aujourd’hui, avec ses 60 morceaux, le jeu rejoint l’application musicale de Nintendo : Nintendo Music. Au cours de l’heure et vingt minutes d’écoute, vous pourrez écouter à nouveau ou découvrir des titres devenus emblématiques comme Ground Theme ou Mega Mario. Les musiques du jeu ont été composées par Asuka Hayazaki et Hajime Wakai, sous la direction du célèbre compositeur de Nintendo, Koji Kondo.
Après avoir réécouté ces pistes, on a encore plus envie que la Nintendo DS revienne par l’intermédiaire du Nintendo Switch Online comme c’était le cas de la Console Virtuelle sur Wii U !
