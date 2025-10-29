Zelda: Breath of the Wild s’offre une somptueuse BO vinyle pour l’Occident
Nintendo sortira le 19 juin 2026 deux éditions vinyles de la bande-son de Zelda: BOTW, dont un luxueux coffret 8 disques. Les précommandes sont ouvertes et évidemment, on a envie de craquer.News
Prévue pour le 19 juin 2026, c'est une initiative qui pourrait bien marquer un tournant dans la stratégie musicale de Nintendo, qui jusqu’ici réservait ce genre de publication au Japon. Et les fans européens peuvent souffler : passer par l’import ne sera cette fois pas nécessaire puisque deux références seront commercialisées sur le site du fabricant et sur le site My Nintendo Store.
Deux éditions pour deux types de mélomanesDeux formats de la BO seront disponibles, a-t-on appris dans le tweet de Nintendo : un set Double-LP regroupant 34 pistes emblématiques, et un imposant coffret 8-LP proposant pas moins de 130 pistes, toutes remasterisées pour l’occasion.
La bande-son de The Legend of #Zelda: #BreathOfTheWild fait son arrivée sur vinyle !— Nintendo France (@NintendoFrance) October 29, 2025
Un coffret de 2 LP incluant 34 pistes et un coffret de 8 LP incluant 130 pistes seront disponibles l'an prochain, sur vinyle noir ou en édition limitée en couleur. pic.twitter.com/jpstgAL59a
Vinyle noir ou édition limitée colorée ?Pour les collectionneurs, Nintendo et Laced Records n’ont pas fait les choses à moitié. Chaque format est décliné en deux versions : une édition standard en vinyle noir, et une édition limitée colorée. Le Double-LP arbore un motif marbré bleu et blanc, tandis que le coffret 8-LP propose un effet d’éclaboussures bleu et or, rendant hommage aux couleurs emblématiques de la série.
Laced Records (145 livres), sur le My Nintendo Store (189,99 €), ainsi qu’en boutique à New York et San Francisco. Les versions standard devraient, quant à elles, être proposées chez divers revendeurs.
Voici quelques photos des éditions annoncées :
Un pas vers l’Ouest pour NintendoInterrogé sur cette initiative, Bill Trinen (Nintendo of America) a expliqué que cette sortie vise à "mieux comprendre la demande de bandes-son physiques en Occident". Au-delà d'un aveu intéressant, on se dit que ce vinyle Zelda pourrait donc être le premier d’une série d’initiatives musicales. Une condition toutefois : que le public réponde présent. A 190€ le collector, la barre est somme toute placée assez haute mais on vous laisse nous dire en commentaire si, déjà, vous avez craqué.
Quoi qu'il en soit, Nintendo s'offre les services d'un partenaire de choix pour cette expérience : Laced Records est un label spécialisé dans les bandes originales de jeux vidéo qu'il propose sur tous supports dont le vinyle. Habitué de ce genre de sortie, lui confier toute la logistique de fabrication et distribution des deux références permet à Nintendo de se concentrer sur les aspects marketing comme la firme vient de le faire aujourd'hui en diffusant l'info sur les réseaux sociaux.
Notons également que pour les moins attachés au support physique, la bande-son sera accessible en streaming via l’application Nintendo Music, exclusivement disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online.
Liste détaillée des pistes proposéesListe des pistes :
Disque 1
Face A
Main Theme
A Sheikah Tower Emerges
Sheikah Tower
The Shrine's Trial Begins
The Shrine's Trial
The Temple of Time
The Old Man's Secret
One Hundred Years Ago
Impa Speaks
A Legendary Tale
Face B
The Stables
Kass's Theme
Kass: Song of Shrines
Kakariko Village
Hateno Village
Kass: Legendary Verse
Disque 2
Face A
The Great Plateau
Overworld (Day)
Galloping (Day)
Galloping (Night)
By the Water
Ruins
Overworld (Freezing)
Overworld (Fiery Heat)
Overworld (Scorching Desert)
Face B
Overworld (Battle) - Original Soundtrack Ver.
Battle (Shrine) - Original Soundtrack Ver.
Stone Talus Battle
Hinox Battle
Guardian Battle
Battle Inside the Divine Beast
Molduga Battle
The Lord of the Mountain
Omen of the Blood Moon
The Blood Moon
Game Over
Disque 3
Face A
Sidon's Theme
Zora's Domain
Vah Ruta, Divine Beast of Water
Recovered Memory: Mipha's Touch
Battle With Divine Beast Vah Ruta
An Accord with Sidon
Exploring Divine Beast Vah Ruta
A Blight Ganon Appears
Face B
Battle with Waterblight Ganon
A Heart Container Appears
Reuniting with Mipha
A Champion's Divine Gift
A Divine Beast's Majesty
Mipha and the Divine Beast
Naydra, Possessed
Attendants to the Sacred Springs
Restoring Malanya's Power
Malanya's Spring
Lurelin Village
Disque 4
Face A
Cave
Vah Medoh, Divine Beast of Wind
Rito Village
Recovered Memory: Revali's Flap
The Flight Range
Minigame: Flight Range
Battle with Divine Beast Vah Medoh
Teba's Encouragement
Warbler's Nest Melody
Kass's Theme (Song of the Hero Ver.)
Face B
Exploring Divine Beast Vah Medoh
Battle with Windblight Ganon
Reuniting with Revali
Revali and the Divine Beast
Pondo's Lodge
Minigame: Bird-Man Research Study
Restoring a Great Fairy's Power
Great Fairy Fountain
Disque 5
Face A
Lava Landscape
Vah Rudania, Divine Beast of Fire
Goron City
The Abandoned North Mine
Recovered Memory: Daruk's Mettle
Battle with Divine Beast Vah Rudania
Exploring Divine Beast Vah Rudania
Face B
Battle with Fireblight Ganon
Reuniting with Daruk
Daruk and the Divine Beast
Minigame: Contest of Endurance
The Lost Woods
Korok Forest
Meeting the Deku Tree
Master Sword Obtained
Memories of the Sword
Tree and Sword: Words of Wisdom
Hestu's Dance
Disque 6
Face A
Vah Naboris, Divine Beast of Thunder
Kara Kara Bazaar
Gerudo Town
The Yiga Clan Hideout
Proud Master Kohga
Battle with Master Kohga
Recovered Memory: Urbosa's Hand
Vah Naboris Lookout Post
Face B
Battle with Divine Beast Vah Naboris
Exploring Divine Beast Vah Naboris
Battle with Thunderblight Ganon
Reuniting with Urbosa
Urbosa and the Divine Beast
Minigame: Sand-Seal Race
Sand-Seal Race: Win
Disque 7
Face A
Recovered Memory: Zelda's Awakening
Zelda's Behest
Hyrule Castle Town Ruins
Hyrule Castle
Calamity Ganon Appears
The Champions' Power Mobilized
Battle with Calamity Ganon (First Form)
Battle with Calamity Ganon (Second Form)
Face B
Dark Beast Ganon Appears
Battle with Dark Beast Ganon
Do You Really Remember Me?
Staff Credits
Epilogue
Disque 8
Face A
Tarrey Town
Trothed in Tarrey Town
Hateno Ancient Tech Lab
Akkala Ancient Tech Lab
2017 Nintendo Switch Presentation Trailer
Face B
Shrine of a Champion
The Final Trial
The Monk Maz Koshia
The Princess and the Champions
The Champions' Ballad: Finale
The Champions' Ballad
Vous avez un souvenir musical fort avec Breath of the Wild ? Une piste qui vous a marqué ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Nintendo Everything, Vooks, Siliconera
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.