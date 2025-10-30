Resident Evil Requiem : Capcom annonce une manette Switch 2 et un amiibo
Capcom a annoncé une manette Pro Switch 2 aux couleurs de Resident Evil, un amiibo Grace et un pack exclusif sur Nintendo Switch 2 à l’occasion de la sortie de Resident Evil Requiem le 27 février prochain.News
On va commencer par la bande-annonce de Resident Evil Requiem diffusée cette nuit :
Une manette Switch 2 Pro aux couleurs de RERParmi les nouveautés les plus remarquées de la vidéo "Road to Requiem", Capcom a dévoilé une manette Nintendo Switch 2 Pro en édition spéciale. Evidemment en phase avec l’univers sombre de Resident Evil Requiem, cette manette sera disponible dès le jour du lancement du jeu.
Grace devient le tout premier amiibo Resident EvilC’est une première dans l’histoire de la série : Capcom lancera son tout premier amiibo lié à Resident Evil. La figurine représentera Grace, le personnage central de Requiem, dans son costume "Apocalypse". La figurine ne sera pas disponible avant l’été 2026, mais c'est intéressant de voir que l'essai se transforme pour Capcom après ses amiibo Monster Hunter. Il faut croire que ça se vend, et on avouera que cet amiibo original nous intrigue.
Un pack Resident Evil exclusif à la Switch 2Capcom rappelle que les joueurs Nintendo auront également droit à une compilation pensée pour eux : le Pack Resident Evil Generation. Exclusif à la Switch 2, ce bundle réunit Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition et Resident Evil Requiem. Pourquoi se limiter à un seul jeu quand la trilogie complète peut être entre les mains de tout amateur d’horreur digne de ce nom ?
Les deux épisodes précédents sortiront aussi séparément le même jour que Requiem, le 27 février 2026. Une édition Steelbook sera proposée, contenant le jeu et l’intégralité du contenu de la version Deluxe.
The Resident Evil Generation Pack for #NintendoSwitch2 includes:— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 29, 2025
- Resident Evil Requiem
- Resident Evil 7 biohazard Gold Edition
- Resident Evil Village Gold Edition pic.twitter.com/c2R7CJecxG
Capcom en vitrine technologique de la Switch 2 ?On ne l'attendait pas forcément dans ce rôle là, mais la qualité du portage de Street Fighter 6 et ces annonces concernant Resident Evil Requiem montrent la volonté de l'éditeur de renforcer ses liens avec les possesseurs de la nouvelle console de Nintendo. Entre l’arrivée d’un amiibo, d’un accessoire officiel et d’un pack exclusif de 3 jeux, la firme japonaise confirme qu’elle considère la Switch 2 comme un support de poids pour ses licences.
Un nouveau Resident Evil Showcase est prévu début 2026, avec sans doute d’autres annonces liées à la version Nintendo, ou du moins de nouvelles séquences vidéo de ce que la version Switch 2 aura à nous offrir.
Vous comptez craquer pour la manette ou l’amiibo Grace ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
Source : Communiqué de presse
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.