Resident Evil Requiem : Capcom annonce une manette Switch 2 et un amiibo

Capcom a annoncé une manette Pro Switch 2 aux couleurs de Resident Evil, un amiibo Grace et un pack exclusif sur Nintendo Switch 2 à l’occasion de la sortie de Resident Evil Requiem le 27 février prochain.