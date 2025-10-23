Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Fallout 4: Anniversary Edition Disponible sur Switch 2
News Fallout 4: Anniversary Edition (Switch 2)

Fallout 4 débarque sur Switch 2 en 2026 avec une Anniversary Edition complète

Bethesda annonce Fallout 4: Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2, incluant tous les DLC et plus de 150 contenus additionnels du Creation Club.

News
Dix ans après la sortie originale de Fallout 4, Bethesda annonce son grand retour sur consoles Nintendo. La Fallout 4: Anniversary Edition est officiellement en développement pour la Nintendo Switch 2, avec une sortie prévue en 2026 (sur les autres supports, le jeu sort le 10 novembre prochain).

L’occasion pour les fans de la série post-apocalyptique comme pour les nouveaux venus dans l'univers de découvrir ou redécouvrir le Commonwealth dans une édition aussi massive que... radioactive.

Une bande-annonce ? On a bien ça en rayon grâce au compte X de Nintendo of America :

Un retour en grande pompe pour l’un des RPG cultes de Bethesda

La version Switch 2 de cette Anniversary Edition regroupera le jeu de base ainsi que ses six extensions officielles : Automatron, Far Harbor, Nuka-World, et les trois packs d’atelier.

Mais ce n’est pas tout : Bethesda a prévu d’ajouter plus de 150 éléments issus du Creation Club, allant de nouvelles armes et races de Dogmeat (oui, vous pourrez partir à l’aventure avec un husky ou un dalmatien) à des quêtes inédites et des améliorations de gameplay.
Un programme chargé, donc, pour une famille qui n’a jamais accueilli Fallout 4 jusqu’ici — et qui confirme que la Switch 2 entend bien rattraper son retard en matière de gros jeux tiers. On vient par exemple de parler d'Elden Ring, et rappelé que Star Wars Outlaws continuait à être amélioré depuis sa sortie via des mises à jour appréciées.

La Switch 2 au défi du Commonwealth

Reste à savoir comment la Nintendo Switch 2 fera tourner un jeu aussi ambitieux. Bethesda ne donne pas encore de détails techniques, mais l’optimisation sera forcément scrutée de près, d’autant que cette édition vise à offrir une expérience complète.

Avec cette annonce, Bethesda célèbre les 10 ans d’un jeu qui a marqué sa génération, en proposant une édition ultra-complète taillée pour la prochaine console de Nintendo. Les joueurs auront ainsi la possibilité de s’immerger dans un monde post-nucléaire à la sauce portable, avec tout le contenu imaginé par les développeurs et la communauté.

Reste maintenant à patienter jusqu’en 2026 pour mettre la main sur cette version Switch 2. Le Wasteland n’a pas fini de livrer ses secrets. Et vous, serez-vous prêt à ressortir de l’Abri 111 sur Switch 2 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : Nintendo Insider
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil