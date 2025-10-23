Fallout 4 débarque sur Switch 2 en 2026 avec une Anniversary Edition complète
Bethesda annonce Fallout 4: Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2, incluant tous les DLC et plus de 150 contenus additionnels du Creation Club.News
L’occasion pour les fans de la série post-apocalyptique comme pour les nouveaux venus dans l'univers de découvrir ou redécouvrir le Commonwealth dans une édition aussi massive que... radioactive.
Une bande-annonce ? On a bien ça en rayon grâce au compte X de Nintendo of America :
Heads up, Red! The @Fallout 4 Anniversary Edition is headed to #NintendoSwitch2 in 2026. pic.twitter.com/KnITdvKr3e— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 23, 2025
Un retour en grande pompe pour l’un des RPG cultes de BethesdaLa version Switch 2 de cette Anniversary Edition regroupera le jeu de base ainsi que ses six extensions officielles : Automatron, Far Harbor, Nuka-World, et les trois packs d’atelier.
Mais ce n’est pas tout : Bethesda a prévu d’ajouter plus de 150 éléments issus du Creation Club, allant de nouvelles armes et races de Dogmeat (oui, vous pourrez partir à l’aventure avec un husky ou un dalmatien) à des quêtes inédites et des améliorations de gameplay.
La Switch 2 au défi du CommonwealthReste à savoir comment la Nintendo Switch 2 fera tourner un jeu aussi ambitieux. Bethesda ne donne pas encore de détails techniques, mais l’optimisation sera forcément scrutée de près, d’autant que cette édition vise à offrir une expérience complète.
Avec cette annonce, Bethesda célèbre les 10 ans d’un jeu qui a marqué sa génération, en proposant une édition ultra-complète taillée pour la prochaine console de Nintendo. Les joueurs auront ainsi la possibilité de s’immerger dans un monde post-nucléaire à la sauce portable, avec tout le contenu imaginé par les développeurs et la communauté.
Reste maintenant à patienter jusqu’en 2026 pour mettre la main sur cette version Switch 2. Le Wasteland n’a pas fini de livrer ses secrets. Et vous, serez-vous prêt à ressortir de l’Abri 111 sur Switch 2 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : Nintendo Insider
