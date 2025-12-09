Rechercher sur Puissance Nintendo
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Disponible sur Switch le 02/10/2025
News Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch)

[ND] Super Mario Galaxy 1 & 2 : la compilation arrive sur Switch et Switch 2 le 2 octobre

Nintendo a profité du Direct pour annoncer la sortie de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sur Switch et Switch 2. Une compilation un poil espérée qui s’inscrit dans les célébrations des 40 ans de Mario.

News
Prévue pour le 2 octobre 2025, la compilation regroupera les deux épisodes cultes de la Wii. Quinze ans après la sortie de Super Mario Galaxy 2, les joueurs pourront explorer les galaxies en 4K sur Switch 2 grâce à une mise à jour gratuite, ou redécouvrir ces aventures sur Switch avec une résolution améliorée.

Les deux jeux seront disponibles en boîte sous le nom Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, mais aussi séparément en téléchargement sur l’eShop. D'ailleurs, le prix du bundle comprenant les deux jeux est, sur l'eShop de 69,99€, et de 39,99€ par jeu seul. Une petite douille, mais jouer en HD ou en 4K à ces deux jeux, ça n'a pas de prix, n'est-ce pas ?

L’interface a été revue, avec la possibilité de jouer soit avec les commandes classiques, soit avec les mouvements d’origine. Un jukebox permettra en plus d’écouter les musiques iconiques depuis le menu principal.
On se réjouit de pouvoir redécouvrir ces deux immenses classiques du catalogue Switch. Lors du Nintendo Direct, on était surpris de voir que le jeu sortait sur Switch et non sur Switch 2, mais il va falloir qu'on s'habitue à cette approche. Quant à ceux qui craignaient que les graphismes ne soient qu'en HD même sur Switch 2, qu'ils se rassurent : une mise à jour permettra de passer en 4K sur Switch 2. On a tellement hâte de découvrir Mario Galaxy en 4K sur nos TV modernes, et on pense ne pas être les seuls.

Voici quelques captures de la version Switch de Super Mario Galaxy :
Super Mario Galaxy

Et quelques captures de la version Switch de Super Mario Galaxy 2 :
Super Mario Galaxy 2

Voici le résumé des nouveautés que vous trouverez avec ces versions 40 ans de Mario, repris de la fiche officielle du jeu :
- Des graphismes améliorés pour les deux jeux.
- Un mode assistance pour vous aider lors de vos aventures. Mario possède davantage d'énergie et peut la récupérer en restant immobile, et il est rattrapé s'il tombe dans le vide ! Ce mode peut être activé et désactivé à tout instant.
- Découvrez un nouveau chapitre dans le livre d'histoires d'Harmonie de Super Mario Galaxy, ainsi qu'un tout nouveau livre dans Super Mario Galaxy 2.
- Écoutez la bande-son de chaque jeu à partir du menu principal. 154 pistes sont disponibles en tout !

De nouvelles pages dans l’histoire d’Harmonie

La compilation enrichit également le fameux livre d’Harmonie, qui gagne de nouveaux passages pour approfondir la mythologie de la saga. Fait notable : le livre sera aussi publié en version papier, fidèle au texte et aux illustrations originales, mais sans les nouvelles pages exclusives à cette compilation. C'est un superbe hommage et on trouve que c'est une jolie façon de donner une seconde vie à ce conte galactique.

Deux maxi-amiibo prévus en 2026

Les fans de figurines devront patienter jusqu’au 2 avril 2026 pour mettre la main sur deux nouveaux amiibo grand format. « Mario et Luma » offrira un champignon de soin lorsqu’il sera scanné, tandis que « Harmonie et Lumas » débloquera un champignon 1UP.



Un anniversaire cosmique pour Mario

Sous la direction de Yoshiaki Koizumi, la compilation s’annonce comme l’un des temps forts des célébrations de l’anniversaire de Mario. Entre le jeu et l’annonce du titre complet du film Super Mario Galaxy Le Film, cette fin d’année 2025 prend décidément une tournure galactique pour le plombier moustachu.
Et vous, rejouerez-vous à Galaxy et Galaxy 2 sur Switch 2 (en 4K, ça va être splendide !) pour redécouvrir ces aventures en super résolution ? Ou attendiez-vous plutôt un Galaxy 3 (#JamaisContent :p) ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
