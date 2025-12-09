[ND] Super Mario Galaxy 1 & 2 : la compilation arrive sur Switch et Switch 2 le 2 octobre
Nintendo a profité du Direct pour annoncer la sortie de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sur Switch et Switch 2. Une compilation un poil espérée qui s’inscrit dans les célébrations des 40 ans de Mario.News
Les deux jeux seront disponibles en boîte sous le nom Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, mais aussi séparément en téléchargement sur l’eShop. D'ailleurs, le prix du bundle comprenant les deux jeux est, sur l'eShop de 69,99€, et de 39,99€ par jeu seul. Une petite douille, mais jouer en HD ou en 4K à ces deux jeux, ça n'a pas de prix, n'est-ce pas ?
L’interface a été revue, avec la possibilité de jouer soit avec les commandes classiques, soit avec les mouvements d’origine. Un jukebox permettra en plus d’écouter les musiques iconiques depuis le menu principal.
Voici quelques captures de la version Switch de Super Mario Galaxy :
- Des graphismes améliorés pour les deux jeux.
- Un mode assistance pour vous aider lors de vos aventures. Mario possède davantage d'énergie et peut la récupérer en restant immobile, et il est rattrapé s'il tombe dans le vide ! Ce mode peut être activé et désactivé à tout instant.
- Découvrez un nouveau chapitre dans le livre d'histoires d'Harmonie de Super Mario Galaxy, ainsi qu'un tout nouveau livre dans Super Mario Galaxy 2.
- Écoutez la bande-son de chaque jeu à partir du menu principal. 154 pistes sont disponibles en tout !
De nouvelles pages dans l’histoire d’HarmonieLa compilation enrichit également le fameux livre d’Harmonie, qui gagne de nouveaux passages pour approfondir la mythologie de la saga. Fait notable : le livre sera aussi publié en version papier, fidèle au texte et aux illustrations originales, mais sans les nouvelles pages exclusives à cette compilation. C'est un superbe hommage et on trouve que c'est une jolie façon de donner une seconde vie à ce conte galactique.
Deux maxi-amiibo prévus en 2026Les fans de figurines devront patienter jusqu’au 2 avril 2026 pour mettre la main sur deux nouveaux amiibo grand format. « Mario et Luma » offrira un champignon de soin lorsqu’il sera scanné, tandis que « Harmonie et Lumas » débloquera un champignon 1UP.
Un anniversaire cosmique pour MarioSous la direction de Yoshiaki Koizumi, la compilation s’annonce comme l’un des temps forts des célébrations de l’anniversaire de Mario. Entre le jeu et l’annonce du titre complet du film Super Mario Galaxy Le Film, cette fin d’année 2025 prend décidément une tournure galactique pour le plombier moustachu.
