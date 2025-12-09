News Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch)

[ND] Super Mario Galaxy 1 & 2 : la compilation arrive sur Switch et Switch 2 le 2 octobre

Nintendo a profité du Direct pour annoncer la sortie de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sur Switch et Switch 2. Une compilation un poil espérée qui s’inscrit dans les célébrations des 40 ans de Mario.