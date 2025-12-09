News Films d'animation Super Mario
[ND] Super Mario Galaxy Le Film : le titre confirmé lors du Nintendo Direct par Miyamoto
Nintendo a profité de son Direct pour officialiser le nom du prochain film Mario : il s’agira de Super Mario Galaxy Le Film, présenté par un Shigeru Miyamoto particulièrement enthousiaste.News
La rumeur circulait depuis plusieurs heures après l’enregistrement de noms de domaine par NBC Universal, elle est désormais confirmée : le prochain long-métrage d’animation Mario portera le titre Super Mario Galaxy Le Film.
La séquence de présentation a de quoi marquer les esprits : un papillon traverse différents décors du Royaume Champignon, se posant sur le devant de la casquette d'un Mario assoupi, avant de parcourir le royaume en direction du château de Peach pour s'envoler vers le ciel et dévoiler le logo du film. Une mise en scène poétique et efficace, parfaitement dans l’esprit de Galaxy dont on aura l'occasion de reparler dans une autre actualité.
La production du film est en cours à Paris, dans les studios d’Illumination donc dont les équipes sont particulièrement conscientes du privilège que cela représente de pouvoir donner vie sur grand écran à Super Mario et son incroyable univers.
Brian Tyler, déjà à l’œuvre sur le premier film, reprend la baguette de chef d’orchestre pour la composition musicale. Le casting du premier film reprend du service pour ce second épisode : toutes les voix américaines ont à nouveau signé pour ce nouvel opus.
Après le triomphe du premier film Super Mario Bros., cette suite est très attendue. Ce titre fait vibrer la fibre nostalgique et avec l'anniversaire emblématique des 40 ans de Mario en toile de fond, Nintendo et Illumination espèrent bien conclure le quarantième anniversaire de Mario de bien belle manière.
Et vous, êtes-vous conquis par le choix de Galaxy comme titre pour ce second film Mario ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
