[Rumeur] Le nom du prochain film Super Mario Bros fuite à quelques heures du Direct
À l’approche du Nintendo Direct de 15h, des enregistrements de noms de domaine suggèrent que la suite du film Super Mario Bros. pourrait s’intituler... Non, on ne va pas le dire ici, mais réserver la rumeur à ceux qui veulent se spoiler l'information.News
Super Mario Galaxy : des noms de domaine qui en disent longNBCUniversal a récemment enregistré plusieurs noms de domaine liés à Super Mario Galaxy : supermariogalaxy.movie, supermariogalaxy-lefilm.com et supermariogalaxy-lapelicula.com. Tous datent du 10 septembre, soit seulement deux jours avant le Direct. Comme pour le premier film, dont le site officiel utilisait le domaine thesupermariobros.movie, cette découverte a suffi à alimenter la rumeur d’un titre déjà fixé et si vous utilisez X, vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle.
Ce choix ferait directement écho à l’épisode culte de la Wii sorti en 2007, qui introduisait Harmonie et son univers spatial. Et ces dépôts de noms de domaine, c'est bien ce qui est de nature à attiser l’impatience des fans, d’autant que le film sortira le 3 avril 2026.
Un teasing calculé ou simple coïncidence ?Ce n’est pas la première fois que des indices apparaissent : en mai dernier, Universal avait mentionné par erreur « Super Mario World » dans un communiqué, avant de corriger rapidement.
Plus tôt encore, une fuite improbable montrait des produits Old Spice frappés du logo « The Super Mario Galaxy Movie », avec des visuels inédits de Luigi et Yoshi. Même si rien n’a été confirmé, la proximité avec le Nintendo Direct et les 40 ans de Super Mario donne un poids particulier à ces enregistrements.
so the Old Spice x Super Mario Galaxy Movie deodorants look to be legit. Procter & Gamble applied for trademarks on DESERT DETOUR and BROOKLYN BOUNCE back in July at the Canadian Intellectual Property Office— Nintendeal (@Nintendeal) September 11, 2025
other crossover flavors
SPACE MISCHIEF
CASTLE CRUSH
COSMIC QUEST pic.twitter.com/qjYMjxcOXB
Un anniversaire sous haute attenteCe Direct sera de toute façon placé sous le signe de Mario. C'est une conviction tout personnelle : le plombier moustachu fête ses 40 ans, et beaucoup s’attendent à une avalanche d’annonces, à l’image de ce qu’avait proposé Nintendo pour le 35e anniversaire en 2020. Entre compilations potentielles, nouveautés sur Switch 2 et teasing de la suite cinématographique, les attentes sont énormes.
Difficile de dire si Nintendo et Universal officialiseront le titre dès cet après-midi, peut-être via un logo ou un premier teaser. Mais la coïncidence entre ces dépôts de domaine et l’événement du jour ne passe pas inaperçue. Et si, finalement, Mario s’apprêtait à repartir vers les étoiles pour souffler ses 40 bougies ?
Et vous, seriez-vous séduits par un film Super Mario Galaxy, ou préféreriez-vous un titre différent comme Super Mario World ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : IGN, Gamereactor, Nintendo Life, My Nintendo News
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.