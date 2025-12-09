News Films d'animation Super Mario

[Rumeur] Le nom du prochain film Super Mario Bros fuite à quelques heures du Direct

À l’approche du Nintendo Direct de 15h, des enregistrements de noms de domaine suggèrent que la suite du film Super Mario Bros. pourrait s’intituler... Non, on ne va pas le dire ici, mais réserver la rumeur à ceux qui veulent se spoiler l'information.