Nintendo annonce un Nintendo Direct pour ce 12 septembre à 15h

Nintendo a confirmé la diffusion d’un nouveau Direct ce vendredi 12 septembre à 15h. Entre rumeurs et attentes, les 40 ans de Mario pourraient être au centre de l’événement mais honnêtement... On n'en sait rien : vivement vendredi !

News

Un Direct qui tombe à pic

C’est officiel : rendez-vous ce vendredi pour un nouveau vrai Nintendo Direct. Comme toujours, Nintendo n’a rien dévoilé de son contenu, mais le timing alimente déjà toutes les spéculations, au-delà de toutes les rumeurs de ces dernières semaines !

La seule certitude, c'est la durée du Nintendo Direct : 60 minutes. De mémoire, rarement un Nintendo Direct a été annoncé aussi long dans l'Histoire, on peut donc s'attendre à de nombreuses infos. Ou a une prise de parole de 45 minutes de Masahiro Sakurai, allez savoir ! Plus sérieusement, Nintendo indique des infos sur les prochaines sorties Switch et Switch 2.

L'info est tombée via Nintendo Today tout à l'heure :
Alerte Nintendo Today : un Nintendo Direct annoncé pour vendredi 12 septembre à 15h !
Vous pourrez suivre cette vidéo ici :
Nintendo Direct - 12/09/2025
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Après un été riche en fuites et en indiscrétions sur de nouveaux jeux Switch 2, ce rendez-vous s’annonce comme une séquence clé pour les mois à venir. L’horaire choisi (15h, heure française) permettra d’ailleurs à une grande partie de la communauté européenne de suivre la présentation en direct... ou de la rattraper rapidement en sortant du boulot ou de l'école.

Mario souffle ses 40 bougies

La star des attentes, en tout cas pour nous, c’est évidemment Mario. L’icône de Nintendo fête ses 40 ans cette année, et on est nombreux à espérer un segment spécial dédié à la plus importante des franchises de Nintendo.

Une nouvelle compilation ? De nouveaux projets ? Un clin d’œil au prochain film Super Mario Bros. les possibilités sont nombreuses. On a juste hâte d'en savoir plus et de voir comment Nintendo compte célébrer ce 40e anniversaire du plombier moustachu : un Nintendo Direct est le bon moment pour ce faire, non ?
Super Mario sera-t-il à l'honneur du prochain Nintendo Direct de ce vendredi 12 septembre 2025 ?

Des rumeurs en pagaille

Au-delà de Mario, les bruits de couloir ne manquent pas. On parle de nouvelles informations autour de jeux classés "7", comme Resident Evil 7 par exemple. Rien n’est confirmé, mais comme toujours, on se tient à l'affût du moindre indice. Nintendo, fidèle à son habitude, entretient le suspense jusqu’à la dernière minute, et rien ne devrait plus filtrer avant vendredi.

Un rendez-vous à vivre... ensemble !

Les Nintendo Direct restent des moments fédérateurs pour la communauté. Entre les réactions en direct, les analyses techniques et les débats passionnés qui suivront, la journée de vendredi promet d’être animée. C’est aussi l’occasion de mesurer à quel point la Switch 2 s’installe, et de voir si Nintendo réserve des surprises pour convaincre ceux qui résistent encore de craquer pour la nouvelle génération.

Et vous, qu’attendez-vous le plus de ce Direct ? Une surprise pour les 40 ans de Mario, ou un retour d’une licence un peu oubliée ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord. En tout cas, la SessionPN de vendredi soir sera l'occasion de parler tous ensemble de ce Nintendo Direct car vous l'aurez compris, il est enfin officiel, et c'est un "vrai" Nintendo Direct.

Source : Nintendo Today.
