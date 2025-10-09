Rechercher sur Puissance Nintendo
Shinobi : Art of Vengeance Disponible sur Switch depuis le 29/08/2025
News Shinobi : Art of Vengeance (Switch)

SHINOBI : Art of Vengeance dans le feu de l'actualité !

Tandis que la fin de l'été pointe le bout de son nez, Shinobi : Art of Vengeance a enfin débarqué sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Si les premiers retours sont excellents, le jeu pourrait accéder au podium en recevant très prochainement une mise à jour... On vous dit tout dans cet article !

News
Annoncé fin de l'été, Shinobi : Art of Vengeance réchauffe votre fin d'été et suscite finalement un engouement positif d'après les retours des joueurs. Les développeurs de Lizard Cube qui s'étaient déjà illustrés avec l'excellent Street of rage 4, nous ont pondu une nouvelle version de Shinobi moderne dans son approche, somptueuse graphiquement et plutôt exigeante dans sa recherche des zones secrètes ...
Sega et Lizard Cube ne compte pas se reposer sur leurs lauriers. En effet, de nombreuses plaintes de joueurs ont été remontées au sujet de la résolution du jeu sur Nintendo Switch. Sega a donc pris la parole sur X le 3 septembre soit seulement 5 jours après la sortie du jeu pour annoncer qu'un patch est en cours de développement et permettra de corriger cette baisse de résolution. La firme du hérisson bleu appelle les joueurs à faire preuve de patience.
SHINOBI: Art of Vengeance - Launch Trailer - Nintendo Switch
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Cette communication illustre donc le sérieux et la réactivité des studios sur ce jeu qui ne compte pas être délaissé dès la sortie. Si vous n'avez pas encore succombé à la tentation, SHINOBI : Art of Vengeance est sorti depuis le 29 septembre et une généreuse démo est toujours disponible sur l'eshop !

Alors prêts, feu et lancez vos meilleurs kunai !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

RainMakeR
Si vous n'avez pas encore succombé à la tentation, SHINOBI : Art of Vengeance est sorti depuis le 29 septembre => tu m'as fait bugguer, il est déjà sorti et la date est pas bonne, ou il va sortir ?
