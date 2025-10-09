News Shinobi : Art of Vengeance (Switch)

SHINOBI : Art of Vengeance dans le feu de l'actualité !

Tandis que la fin de l'été pointe le bout de son nez, Shinobi : Art of Vengeance a enfin débarqué sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Si les premiers retours sont excellents, le jeu pourrait accéder au podium en recevant très prochainement une mise à jour... On vous dit tout dans cet article !