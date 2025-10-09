Fire Emblem: Awakening et Golden Sun: l'Âge Perdu ont rejoint Nintendo Music

Arrivé en Europe en avril 2013 sur Nintendo 3DS, Fire Emblem: Awakening est sans nul doute le titre qui a sauvé la licence dont il est issu, en se vendant à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. La semaine dernière, Nintendo Music a été agrémentée des musiques de ce titre avec 4 heures et 7 minutes composées de morceaux bien connus comme "Conquest" ou "Purpose".Remontons encore plus le temps pour arriver une dizaine d'années auparavant, en 2003, avec Golden Sun: l'Âge Perdu sur Game Boy Advance. Sorti un an après le premier épisode, Golden Sun: l'Âge Perdu fait directement suite à Golden Sun car à l'origine il était prévu que les deux jeux ne fassent qu'un mais son contenu était tellement riche que Camelot, le studio à l'origine du jeu, a dû diviser leur projet en deux parties. Avec son arrivée dans Nintendo Music, il est temps de se replonger dans les 3 heures et 23 minutes que nous propose la bande originale de Golden Sun: l'Âge Perdu.En deux semaines, Nintendo a ajouté des OST conséquentes à Nintendo Music, espérons que cela se poursuive la semaine prochaine.