Fire Emblem: Awakening et Golden Sun: l'Âge Perdu ont rejoint Nintendo Music
C'était la rentrée la semaine dernière, pour l'occasion Nintendo Music s'est enrichie des musiques de Fire Emblem: Awakening et de Golden Sun: l'Âge Perdu hier.
Arrivé en Europe en avril 2013 sur Nintendo 3DS, Fire Emblem: Awakening est sans nul doute le titre qui a sauvé la licence dont il est issu, en se vendant à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. La semaine dernière, Nintendo Music a été agrémentée des musiques de ce titre avec 4 heures et 7 minutes composées de morceaux bien connus comme "Conquest" ou "Purpose".
