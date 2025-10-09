Rechercher sur Puissance Nintendo
News

Fire Emblem: Awakening et Golden Sun: l'Âge Perdu ont rejoint Nintendo Music

C'était la rentrée la semaine dernière, pour l'occasion Nintendo Music s'est enrichie des musiques de Fire Emblem: Awakening et de Golden Sun: l'Âge Perdu hier.

News
Arrivé en Europe en avril 2013 sur Nintendo 3DS, Fire Emblem: Awakening est sans nul doute le titre qui a sauvé la licence dont il est issu, en se vendant à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. La semaine dernière, Nintendo Music a été agrémentée des musiques de ce titre avec 4 heures et 7 minutes composées de morceaux bien connus comme "Conquest" ou "Purpose".
Remontons encore plus le temps pour arriver une dizaine d'années auparavant, en 2003, avec Golden Sun: l'Âge Perdu sur Game Boy Advance. Sorti un an après le premier épisode, Golden Sun: l'Âge Perdu fait directement suite à Golden Sun car à l'origine il était prévu que les deux jeux ne fassent qu'un mais son contenu était tellement riche que Camelot, le studio à l'origine du jeu, a dû diviser leur projet en deux parties. Avec son arrivée dans Nintendo Music, il est temps de se replonger dans les 3 heures et 23 minutes que nous propose la bande originale de Golden Sun: l'Âge Perdu.
En deux semaines, Nintendo a ajouté des OST conséquentes à Nintendo Music, espérons que cela se poursuive la semaine prochaine.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil