[Justice] Nintendo obtient gain de cause : 2 millions de dollars et une injonction permanente contre un revendeur MiG

Nintendo remporte un procès aux États-Unis : 2 millions de dollars de dommages et intérêts et fermeture d’un site vendant des dispositifs de contournement pour Switch.

News
Nintendo vient de remporter un nouveau bras de fer judiciaire contre le piratage dont on s'était fait l'écho l'année dernière. Un tribunal américain a en effet condamné Ryan Daly, distributeur des dispositifs « MiG Switch » via le site Modded Hardware, à verser 2 millions de dollars à Nintendo, assortis d’une injonction permanente lui interdisant toute activité liée à la vente, la promotion ou l’utilisation d’appareils de contournement des protections de la firme. Le site impliqué a été fermé et les noms de domaine pertinents doivent être transférés à Nintendo.

Ce que dit l’injonction : plus qu’une simple amende

Au-delà du montant, la portée de l’injonction est large : elle interdit formellement l’accès à tout appareil « piraté » ou « modifié » destiné à contourner les mesures techniques de Nintendo.

Dans les documents judiciaires, Nintendo évoque un « préjudice important et irréparable », les MiG et autres modchips permettant de créer, distribuer et jouer à des copies illicites « à grande échelle », ce qui nuit évidemment fortement à son activité et prive aussi bien Nintendo que ses éditeurs-tiers d'un certain revenu.

En le condamnant à deux millions de dollars de dommages, la justice envoie un message clair à l'encontre de tous ceux qui seraient tentés de contourner les protections mises en place par Nintendo pour défendre ses intérêts.

Un nouvel épisode dans la lutte anti-piratage de Nintendo

Cette affaire s’inscrit dans une stratégie chère à Nintendo : depuis quelques mois, on a vu Nintendo multiplier les actions contre les outils et sites favorisant la diffusion d’œuvres protégées, jusqu’à des saisies et des fermetures de plateformes.

L’idée est claire : assécher l’écosystème qui facilite l’accès à des contenus non autorisés sur Switch, et par voie de conséquence sur Switch 2. Ainsi, on se souvient de l'épisode de fermeture de nombreux émulateurs en 2024 comme Yuzu qu'on avait régulièrement relayé dans nos colonnes.

À court terme, ce jugement ne change rien au fonctionnement des consoles pour les utilisateurs légitimes. Il envoie à nouveau un signal : Nintendo met tout en oeuvre pour faire valoir ses droits lorsque des accessoires servent de passerelles vers le piratage, même si certains arguent d’usages « alternatifs » (sauvegardes personnelles, préservation).

Sur le Net, le débat reste ouvert entre protection des œuvres et préservation du patrimoine, mais le cadre légal, lui, ne laisse guère d’ambiguïté sur l’exploitation commerciale d’outils de contournement. Ce type de décision vous rassure-t-il en tant que joueur, ou craignez-vous des effets collatéraux sur la préservation ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : NintendoLife, NintendoSoup
