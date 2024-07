Nintendo engage des poursuites contre deux personnes impliquées dans des activités de piratage de la Switch

These two lawsuits coincide with the MIG Switch site going offline yesterday. It looks like migswitch․com and yuzu-emu․org (which Nintendo took down a few months ago) share the same DNS record now



We'll see if @UnlockSwitch is able to navigate these waters more successfully… pic.twitter.com/VcvYJKbcKV — Nintendeal (@Nintendeal) July 1, 2024

Retour sur les accusations

Modded Hardware

Archbox

Quelles répercussions suite à ces plaintes

Nintendo est un acteur qui ne plaisante pas avec le piratage comme on s'en souvient récemment avec son combat contre des émulateurs Switch comme Yuzu , et vient de confirmer son engagement à protéger ses droits avec le dépôt de deux nouvelles plaintes pour atteinte aux droits d'auteur contre des individus connus sous les pseudonymes "Modded Hardware" et "Archbox". Ces derniers sont accusés de vendre des dispositifs de piratage pour la console Switch, ainsi que des jeux piratés.Le premier accusé, opérant sous le nom de Modded Hardware, est accusé de vendre des dispositifs MIG Switch – des cartouches flash permettant de pirater la console. Selon les documents juridiques, ces dispositifs étaient souvent accompagnés de jeux piratés préinstallés, certains se vendant jusqu'à 670 dollars.Nintendo avait initialement contacté Modded Hardware en mars dernier, demandant la fermeture de la boutique en ligne. Bien que le propriétaire ait accepté, il n'a finalement jamais fermé le site. En conséquence, Nintendo demande désormais une injonction préliminaire, des dommages-intérêts légaux, et la remise de tous les dispositifs, comptes en ligne et documents associés à l'activité de Modded Hardware.Le second accusé, connu sous le nom de Archbox, est le modérateur du subreddit r/SwitchPiracy, une communauté en ligne de plus de 190 000 membres dédiée au piratage de la Switch. Nintendo accuse Archbox de promouvoir activement le piratage et de vendre des services permettant de contourner les protections matérielles de la console.Archbox aurait utilisé sa position pour encourager le piratage, en dirigeant les utilisateurs vers des pages où il vendait ses services, notamment dans des groupes privés sur Telegram. Nintendo affirme que malgré des notifications de cessation d'activité envoyées en mars, Archbox a continué à promouvoir le piratage tout en essayant de supprimer son historique en ligne, y compris des serveurs Discord et des comptes Github.Ces nouvelles actions en justice confirment la détermination de Nintendo à protéger ses propriétés intellectuelles. Les deux individus risquent non seulement des amendes considérables, mais aussi des peines de prison potentielles. La fermeture du site MIG Switch et l'impact sur la communauté r/SwitchPiracy rappellent que des conséquences juridiques sévères attendent ceux qui choisissent de violer les droits d'auteur de Nintendo, dont les avocats surveillent Internet sans relâche depuis des décennies.Ces poursuites s'inscrivent en effet dans un contexte plus large où Nintendo a intensifié ses efforts pour lutter contre le piratage, notamment après la diffusion précoce en toute illégalité de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom l'année dernière. Cette fuite avait conduit selon les estimations de Nintendo à plus d'un million de copies piratées du jeu exclusif à la Switch. Plus tôt cette année, Nintendo a également réglé une affaire civile avec le groupe derrière l'émulateur Yuzu , visant à empêcher la possibilité de jouer aux jeux Switch sur PC et autres appareils.Source : Kotaku