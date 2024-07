Nintendo World Championships: NES Edition à l'honneur d'un Nintendo Treehouse surprise

Nintendo Treehouse Plays Nintendo World Championships: NES Edition - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un affrontement rétro avec une touche moderne

Frénésie de Speedrun et folie du mode Party

Fans de Nintendo, préparez-vous à un voyage nostalgique avec le dernier Nintendo Treehouse ! L'équipe de Nintendo Treehouse s'est attaquée à Nintendo World Championships: NES Edition sur la Nintendo Switch, et c'est un véritable festin rétro avec une touche moderne que l'équipe nous propose de retrouver en vidéo :Nintendo World Championships: NES Edition ne se contente pas de raviver des souvenirs : le jeu veut transformer l'expérience en un véritable parc d'attractions.Avec le mode Speedrun, plongez dans plus de 150 défis à travers 13 classiques de la NES. Imaginez-vous en train de courir contre la montre dans Kirby's Adventure ou de relever des défis globaux hebdomadaires qui changent plus vite qu'un sifflet Warp dans Super Mario Bros. 3 !Le mode Survival est un véritable Thunderdome en 8 bits où vous devez vaincre les odds (et les données fantômes) pour rester dans la course. C'est intense, exaltant, et c'est tout ce que nous aimons de la NES, ramenée à la vie sur la Switch...Les hôtes du Nintendo Treehouse, Sam, Rob, Rosalina et Demetrius, s'amusent beaucoup et se disputent aussi assez sérieusement en mode Speedrun. Que ce soit en fonçant à travers Kirby's Adventure, en battant des ennemis dans Zelda II, ou en manœuvrant habilement dans Mario, ils ont relevé ces défis en morceaux comme des champions. Ils nous montrent tout, et ne se contentent de rien de moins que le rang S (c'est du haut niveau, les amis !).Ne parlons même pas du mode Party : rien ne vaut l'excitation de décrocher une victoire avec vos pins personnalisés exposés pour des droits de vantardise ultimes.Nintendo World Championships: NES Edition sortira sur Nintendo Switch exclusivement le jeudi 18 juillet prochain. Une édition collector a été proposée sur My Nintendo Store . On ne manquera pas de revenir sur cette sortie estivale dans le courant de l'été !