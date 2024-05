Nintendo annonce la sortie de Nintendo World Championships: NES Edition le 18 juillet 2024

Nintendo World Championships: NES Edition - Ensemble Deluxe (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo vient d'annoncer la sortie de Nintendo World Championships: NES Edition le 18 juillet 2024 en exclusivité sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible sur l'eShop, mais aussi sur le Nintendo Store officiel avec une édition collector pour laquelle les fans sont invités à manifester leur intérêt.Nous avions évoqué l'arrivée de quelque chose concernant Nintendo World Championships: NES Edition en début de semaine, lorsque l'ESRB a validé le produit en termes de classe d'âge recommandée. On pensait alors plutôt à une sortie sur Nintendo Switch Online avec la console virtuelle NES, mais Nintendo en a donc décidé autrement avec la sortie d'un vrai jeu.Et nous qui nous demandions comment Nintendo allait rythmer son calendrier de sorties en 2024. C'est parti, semble-t-il !Voici la bande-annonce qui présente l'édition collector qui sera proposée :Cette édition collector sera vendue 59,99€, alors que la version standard coûtera 29,99€. La version collector nous intéresse beaucoup car elle contient tout ce qui fait envie :- Une cartouche de jeu- Une reproduction de la cartouche NES- Un ensemble de 13 cartes illustrées- Et un lot de 5 pin'sOn avait un peu présenté le principe du jeu Nintendo World Championships: NES Edition précédemment, mais rappelons que le jeu consiste à participer à des mini-jeux tirés de 13 titres classiques de la Nintendo Entertainment System:- Super Mario Bros- The Legend of Zelda- Metroid- Donkey Kong Arcade Classics Series- Kid Icarus- Super Mario Bros 2- Excitebike- Ice Climber- Balloon Fight- Super Mario Bros 3- Zelda II: The Adventure of Link- Super Mario Bros: The Lost Levels- Kirby's AdventureNintendo indique que Nintendo World Championships: NES Edition pourra se jouer à 8 en local, ça promet des défis plutôt cool, même si on on craint un peu que les jeux aient un peu vieilli depuis 1990.Vous pouvez manifester votre intérêt pour l'édition collector sur cette page du site officiel de Nintendo . On ne manquera pas de partager quelques visuels avec vous lorsque ceux-ci seront disponibles.Source : Nintendo, avec la participation de notre communauté Discord ;-o