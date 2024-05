L'ère Switch remarquable en termes de bénéfices réalisés par Nintendo

Nintendo’s net profit increase to ¥490.6b, setting a new record. pic.twitter.com/EUjxByDxz1 — Pierre485 (@pierre485_) May 7, 2024

Année en hausse pour Nintendo, et même un record en matière de bénéfice net: Nintendo n’a jamais gagné autant d’argent que lors de l’année fiscale 2023-24.



Chiffre d’affaires : 10,1 milliards € (+4%)

Bénéfice opé : 3,2 milliards € (+5%)

Bénéfice net : 3 milliards € (+13%) pic.twitter.com/DapcOWMSLD — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) May 7, 2024

Hier, nous vous présentions les résultats financiers 2023-2024 de Nintendo , d'excellents chiffres même si les ventes de consoles et de jeux vidéo ont commencé à baisser par rapport à l'année dernière. Fort du succès de TOTK et du film Super Mario qui a dans son sillon entrainé les ventes de Super Mario Wonder, cette année restera exceptionnelle !Si on prend un peu de hauteur, on constate que depuis la sortie de la Switch, jamais Nintendo n'a gagné autant d'argent. Sur Twitter, Oscar Lemaire et Pierre485 ont tous les deux compilé les données pour nous montrer que le résultat net de Nintendo n'a jamais été aussi élevé que ces 4 dernières années.Ces graphiques nous montrent que le profit réalisé par Nintendo n'a jamais été aussi élevé que cette année, à 3 milliards d'euros : cela représente une progression de 13% par rapport à l'année dernière, explique notamment Oscar Lemaire, qui a comparé dans le détail les chiffres d'une année sur l'autre.L'analyse d'Oscar est toujours intéressante car on y trouve des éléments rarement mentionnés : d'une part, Nintendo a grossi de 400 salariés en un an, passant à 7724 employés. C'est assez significatif car on a toujours connu Nintendo assez prudent sur sa politique de recrutement, ce qui est tout à son honneur dans le contexte social que l'on connaît actuellement dans le secteur du jeu vidéo.D'autre part, les dépenses en recherche et développement on nettement augmenté cette année : les dépenses sont en hausse constante depuis 2016, mais ont accéléré cette année à plus de 800 millions d'euros. C'est simple, depuis 2005, le budget de R&D de Nintendo au quadruplé, et même doublé si on regarde le budget R&D de 2018, qui était certes l'année suivant la sortie de la Switch et donc en général un peu moins gourmande en ressources nécessaires pour préparer l'avenir. Avec l'approche du prochain modèle de Switch , il est logique que les dépenses s'emballent pour préparer cette nouvelle génération de console.Le fil Twitter d'Oscar Lemaire comprend d'autres statistiques très intéressantes : on vous invite à le consulter directement pour voir l'impact du film Super Mario Bros sur les résultats de Nintendo, le détail du revenu selon le type de produits et les différents jeux vendus par millions , et aussi le point de comparaison entre les ventes de Switch vs les autres consoles à record. On surveille la performance de la Switch face à la PS2, mais surtout face à la Nintendo DS qui était jusqu'ici la console la plus populaire du monde.Merci Oscar pour le sérieux de cette analyse, toujours très attendue par les lecteurs francophones. Nous voilà servis !Source : Twitter