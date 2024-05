Nintendo présente sa next-en comme le `prochain modèle de Switch`

In the results call when asked if the next gen console was brand new or ... Furukawa answered "Switch next model is the appropriate way to describe it" :) #NintendoSwitch #NintendoSwitch2 https://t.co/ytF4oh0fN0 — David Gibson (@gibbogame) May 7, 2024

"Prochain modèle de Switch", voici la meilleure façon de le décrire.

La présentation des résultats financiers de Nintendo est toujours suivie d'une réunion avec les investisseurs qui sont invités à poser leurs questions. On s'attendait évidemment à ce que des questions soient posées au sujet de la prochaine console de la firme, mais on ne s'attendait sans doute pas à la réponse donnée par Shuntaro Furukawa à l'une d'elles.En effet, interrogé sur le fait de savoir si la nouvelle console était une toute nouvelle console ou quelque chose d'autre, il a répondu :On n'a donc pas nécessairement tapé à côté en parlant de Switch 2 depuis plusieurs mois maintenant pour bien illustrer le fait qu'il s'agissait d'une évolution plutôt que d'une révolution, mais les propos du président de Nintendo confirment que c'est en effet la direction choisie par Nintendo avec sa nouvelle console.A vrai dire, pendant plusieurs générations, Nintendo n'a pas nécessairement cherché à réinventer la roue, et il faut reconnaitre que la Switch semble être l'aboutissement de ces 25 dernières années de consoles : la Switch est le mariage parfait entre une console portable et une console de salon, ce que la Wii U n'avait pas réussi à faire en son temps.En lisant cette déclaration du PDG de Nintendo, on se dit que tout cela a du sens : la Switch est une merveille d'ingénierie, et évidemment après plusieurs années on peut demander plus de puissance, plus de batterie, un meilleur écran, pour continuer à jouer dans toutes les conditions à nos jeux préférés.Et le succès de la console le prouve : 141,32 millions de consoles ont été vendues, et Nintendo pense être en mesure d'en vendre 13.5 millions de plus sur ce nouvel exercice qui commence. Cela lui donne le temps de préparer l'annonce de la nouvelle machine qui aura lieu d'ici la fin de l'année fiscale Avec une simple phrase, Shuntaro Furukawa donne énormément d'informations sur ce que sera la prochaine génération de console de Nintendo : nous serons donc bien sur une évolution de la Switch, histoire de bâtir la nouvelle machine sur les fondations robustes de la première version de 2017 : dans nos derniers articles relatant les rumeurs au sujet de la Switch 2, comme ses Joy-Cons plus grands et son écran 1080p , l'imposante présence de Samsung comme fournisseur , le choix du processeur Tegra T239 ... Bref, les indices autour d'une évolution du hardware n'ont pas manqué.Que vous inspire cette déclaration de Shuntaro Furukawa ? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire ci-dessous, ou en nous rejoignant sur le canal #leaks-rumeurs sur notre serveur Discord Source : Twitter via Nintendo Everything