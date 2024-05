Nintendo actualise sa liste de million-sellers sur Nintendo Switch

Quels sont les million-sellers de l'année fiscale ?

Quel est la liste des million-sellers depuis la sortie de la Switch ?

Combien de jeux Nintendo Switch ont-ils été vendus ?

Mario Kart 8 Deluxe reste-t-il indétrônable ? On ne va pas faire de mystère, le jeu s'est encore vendu à plus de 8 millions d'unités sur l'année fiscale 2023-24 et de ce fait, reste de très loin le jeu le plus populaire de cette génération.Sur la période courant du 1e avril 2023 au 31 mars 2024, pas moins de 31 jeux se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires. Parmi eux, 20 étaient des jeux Nintendo. 199 millions de jeux vidéo ont été vendus sur l'année.Le classement intégral nous indique que le jeu le plus populaire de la Switch reste Mario Kart 8 Deluxe, fort de 8.18 millions d'exemplaires de plus. Nintendo Switch Sports, également une ancienne sortie, fait partie des lauréats avec 3.51 millions d'exemplaires.Mais des jeux sortis au cours de l'année fiscale ont aussi connu un très beau succès : c'est le cas de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sorti le 17 mai 2023, et vendu à 20.61 millions d'exemplaires depuis sa sortie. Autre titre fort, Super Mario Bros Wonder, dont la folie a conquis le coeur de 13.44 millions de joueurs depuis sa sortie.Des sorties récentes ont connu un joli succès commercial : c'est le cas de Princess Peach Showtime, sorti à la fin de l'année fiscale et qui avait donc quelques jours seulement pour s'offrir une place dans les million-sellers de l'année, et qui au 31 mars 2024 s'est vendu à 1.22 millions d'exemplaires, Mario vs Donkey Kong fait à peine moins bien à 1.12 millions d'unités.Voici la liste officielle des milllion-sellers de l'exercice fiscal 2023-2024 :01- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (20,61 millions)02- Super Mario Bros Wonder (13.44 millions)03- Mario Kart 8 Deluxe (8.18 millions)04- Nintendo Switch Sports (3.51 millions)05- Pikmin 4 (3.48 millions)06- Super Mario RPG (3.31 millions)07- Animal Crossing: New Horizons (3.15 millions)08- Super Smash Bros. Ultimate (3.13 millions)09- Pokémon Ecarlate/Violet (2.82 millions)10- Mario Party Superstars (2.72 millions)11- Super Mario Odyssey (2.20 millions)12- Super Mario 3D World + Bowser's Fury (2.10 millions)13- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2.04 millions)14- New Super Mario Bros U Deluxe (2.03 millions)15- Super Mario Party (1.52 millions)16- Luigi's Mansion 3 (1.42 millions)17- Splatoon 3 (1.29 millions)18- Princess Peach: Showtime! (1.22 millions)19- Mario vs Donkey Kong (1.12 millions)20- Kirby et le monde oublié (1.06 millions)Vous trouvez qu'il y a dans ce classement beaucoup de jeux Mario ? En effet, la sortie du film d'animation Super Mario Bros Le Film a eu un effet très bénéfique sur les ventes de jeux Mario en général.La performance solide de Nintendo lors de l'année fiscale a-t-elle pour autant eu un impact sur le top 10 des ventes de jeux de la Switch, depuis son lancement ? On se rend compte que non, l'écart continue à se creuser entre les champions de la console et les autres, comme en témoigne le décompte officiel de Nintendo Voici le top 10 des jeux les plus vendus sur Nintendo Switch :01- Mario Kart 8 Deluxe (61.97 millions)02- Animal Crossing: New Horizons (45.36 millions)03- Super Smash Bros. Ultimate (34.22 millions)04- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (31.85 millions)05- Super Mario Odyssey (27.96 millions)06- Pokémon Epée / Bouclier (26.27 millions)07- Pokémon Ecarlate / Violet (24.92 millions)08- Super Mario Party (20.66 millions)09- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (20.61 millions)10- New Super Mario Bros. U Deluxe (17.45 millions)Depuis la sortie de la Switch le 2 mars 2017, 1 235 820 000 jeux ont été vendus. Vous avez bien lu : plus d'1.23 milliards de jeux vidéo ont été vendus sur la Switch !Voici ce que l'on pouvait donc retenir de la mise à jour des million-sellers de la Nintendo Switch : la console est entrée dans sa huitième année d'existence, et cela ne l'empêche pas de voir bon nombre de ses jeux continuer à se vendre de manière impressionnante.Il faut dire qu'à raison de 15.7 millions de nouveaux possesseurs de consoles sur la seule année fiscale 2023-2024, c'est en fait autant de joueurs à rassasier en jeux, avec un catalogue dense de titres AAA qui, de fait, continuent à fort bien se vendre.