Bilan Annuel Nintendo 2024 : ce que fans et investisseurs doivent savoir !

Les chiffres-clés du rapport financier 2023-2024

Ventes de consoles et de jeux vidéo Nintendo au 31 mars 2024

Une année marquée par Mario Le Film

Et la Switch 2 dans tout ça ?

Perspectives au 31 mars 2025

Nous nous efforcerons de dynamiser la plateforme en complétant les titres existants par un flux continu de nouveaux titres et de contenus additionnels.

141,3 Million thanks as #NintendoSwitch has just entered its 8th year. Show must go on with 13,5 M. more forecasted until end of march 25. Successor will be announced by then. pic.twitter.com/F7tRWbljWz — Stephan Bole (@Bullet_Bole) May 7, 2024

Les chiffres que les investisseurs regardent en premier sont ceux qui témoignent de la vitalité de l'activité de l'entreprise tout au long de l'année écoulée, mise en perspective de l'année précédente.Rappelons pour commencer que Nintendo tablait sur un chiffre d'affaires, pour toute l'année, de 9.78 milliards d'euros, se traduisant par un résultat opérationnel de 3,06 milliards d'euros.Finalement, Nintendo a réalisé, au 31 mars 2024, un chiffre d'affaires de 10,31 milliards d'euros. Cela représente une hausse de 4.4% par rapport à l'exercice précédent. On n'est pas si loin des prévisions puisque Nintendo envisageait un résultat opérationnel de 3.06 milliards d'euros qui s'établit finalement à 3.17 milliards d'euros.Tout va bien donc sur ce bilan, mais le bilan à 9 mois nous avait montré déjà que l'année s'était très bien passée jusque là et que sauf accident majeur, l'année allait bien se terminer pour Big N.Nintendo a indiqué avoir vendu 15,7 millions de consoles Nintendo Switch durant cet exercice fiscale. Les prévisions tablaient sur 15.5 millions d'exemplaires — en baisse de 2.27 millions par rapport à l'année dernière. Encore une fois, on n'est pas trop loin des prévisions. Cela fait un total de 141.32 millions de Nintendo Switch vendue depuis le 2 mars 2017.Des titres très populaires dès leur sortie sont arrivés sur la console : en mai dernier, c'est The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui a passionné les fans. Le jeu s'est vendu à 20.61 millions d'exemplaires sur l'année fiscale. Autre sortie remarquable : Super Mario Bros Wonder qui, sorti pour les Fêtes de fin d'année, s'est vendu à 13.44 millions d'exemplaires. Deux autres jeux ont connu un beau succès cette année : Pikmin 4 fort de ses 3.48 millions d'exemplaires et Super Mario RPG avec 2.6 millions d'exemplaires.En parallèle, des jeux ont continué leur solide performance, comme Mario Kart 8 Deluxe qui s'est encore vendu à 8.18 millions d'exemplaires sur cette seule année fiscale. On se souvient que le jeu est sorti en avril 2017, quand même : cela porte le nombre de jeux vendus à 61,97 millions sur Switch... Insolent ! Mais ce n'est pas le seul : Nintendo Switch Sports s'est vendu à 3.6 millions d'unités, Pokémon Ecarlate et Violet à 3.3 millions, Animal Crossing et Super Smash Bros Ultimate à 3 millions chacun.Quand on prend tous les jeux qui se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires , on compte 31 titres sur ce seul exercice fiscal, dont 20 édités par Nintendo (et donc 11 par les éditeurs tiers). Pour autant, le nombre total de jeux vendus a toutefois diminué, signe quand même qu'on s'oriente maintenant vers un ralentissement des ventes de jeux sur Switch. Au final, Nintendo indique avoir vendu 1,235 milliards de jeux sur sa console.On avait pu constater lors de la publication des résultats à 9 mois que l'année se déroulait pour le moment particulièrement bien pour Nintendo : en avril, la sortie du film d'animation Super Mario Bros Le Film, puis un mois après la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ont été deux temps forts particulièrement remarquables pour Nintendo.La popularité du film a globalement donné un beau coup de fouet aux ventes de jeux Super Mario, avec notamment un Mario Kart 8 Deluxe qui n'a pas failli toute l'année avec d'excellentes performances dans les classements nationaux, notamment en France.Une information que tout passionné attendait ce 7 mai était un lot d'indices au sujet de la prochaine génération de consoles Nintendo. Malheureusement, rien n'a filtré dans les documents officiels de ce bilan annuel 2024. C'est sur Twitter que le président de Nintendo a pris la parole en indiquant que le successeur de la Switch sera annoncé d'ici la fin de l'année fiscale 2025 (d'ici le 31 mars 2025, donc).La prochaine année fiscale sera donc une année de transition. Nintendo continue sur sa mission d'installer plus d'une console par foyer, en essayant d'inciter les consommateurs à acheter une console par membre du foyer... On sait que dans les faits, c'est souvent le cas dans les familles avec une console par enfant, grâce aux différents modèles proposés qui permettent de s'équiper avec différents formats.Pour préserver la dynamique Switch, Nintendo indique :On peut donc s'attendre à de nouveaux jeux et à des DLC pour les jeux existants de manière à continuer à jouer sur Switch en attendant de nouvelles informations sur la Switch 2.En termes de résultats financiers attendus pour le nouvel exercice fiscal, Nintendo communique les données suivantes :- Prévision de chiffre d'affaires prévisionnel 2025 : 8,1 milliards d'euros- Prévision de résultat opérationnel 2025 : 2.4 milliards d'eurosCe résultat sera rendu possible par les prévisions de ventes suivantes :- 13,5 millions de Nintendo Switch- 165 millions de jeuxCet automne, Nintendo prévoit d'ouvrir son musée à Kyoto , les travaux semblent avoir pris un peu de retard car on tablait d'abord sur une ouverture ce printemps.A lire aussi : le bilan annuel de Nintendo 2022-2023 Pour prolonger votre découverte des résultats financiers de Nintendo, nous vous invitons à consulter ce document officiel en anglais publié par Nintendo , et son support illustré explicatif également en anglais ici . 