Les sorties Nintendo Switch de mai 2024 : notre guide complet des jeux à ne pas manquer ce mois-ci sur switch !

Nouveau guide des sorties #NintendoSwitch pour mai 24 ! Des titres fascinants vous attendent, de l'aventure aquatique à la stratégie et au retour de classiques. Ne manquez pas votre chance de découvrir notre sélection des meilleurs jeux du mois

https://t.co/R9Yd34sQRi pic.twitter.com/l587KkiS9R — Puissance Nintendo (@pnintendo) May 1, 2024

La sélection des jeux PN à surveiller !

Endless Ocean Luminous

Plongée dans l'univers d'Endless Ocean Luminous Retrouvez la vidéo sur YouTube

PAC-MAN Mega Tunnel Battle : Chomp Champs

Bande-annonce de Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs Retrouvez la vidéo sur YouTube

Biomutant

Biomutant | Nintendo Switch Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Paper Mario : La Porte Millénaire

Paper Mario : La Porte Millénaire arrive en 2024 sur Nintendo Switch ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

World of Goo 2

Les autres titres en approche !

Les pépites à surveiller !



















Pour couvrir davantage de titres, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN !) et les titres à surveiller pour le mois de mai 2024.Légère mise à jour du dossier le 2 mai en raison du report de la sortie de World of Goo 2, désormais calée à août 2024.Il était la dernière annonce du Nintendo Direct de février, Endless Ocean Luminous vous invite à chausser vos palmes.Bienvenue dans les eaux de la Mer Voilée ! Ici, vous aurez pour passe temps d'explorer les recoins de cette environnement que ce soit en solo ou jusqu'à 30 plongeurs en ligne. Plus de 500 créatures dont certaines mythiques n'attendent que votre visite ! A chacune de vos plongées, les profondeurs de la Mer Voilée seront modifiées, vous permettant ainsi d'explorer et de découvrir davantage d'environnements et de créatures.Après 2 épisodes sur Wii développés par Arika, la franchise Endless Ocean est de retour 15 après la sortie du second opus avec un épisode offrant davantage de possibilités. En plus de pouvoir explorer les profondeurs en solo ou à plusieurs, un mode histoire est également de la partie tout comme des plongées événements ou de la personnalisation. Nul doute que la bande son permettra de profiter des différents environnements du titre comme la pu l'offrir Hayley Westenra dans le premier opus.L'appel du large se fait ressentir avec Endless Ocean Luminous dès le 2 mai en exclusivité sur Switch ! Pour retrouver le test de Pegasus Fred, cliquez juste ici La mascotte de Bandai Namco fait son grand retour avec PAC-MAN Mega Tunnel Battle : Chomp Champs. La très célèbre boule jaune se réinvente en Battle Royale ! Plusieurs labyrinthes connectés, 64 joueurs, des fantômes et des pouvoirs, voici ce qui vous attend avec ce nouveau titre. Pensé pour être joué en compétition contre d'autres joueurs, vous aurez pour mission d'être le dernier PAC-MAN survivant. La victoire sera rude et mettra vos réflexes et votre logique à l'épreuve.Après Tetris 99, un autre Battle Royale fait son entrée sur Switch. Après avoir choisi votre PAC-MAN, vous entrerez dans un monde composé de labyrinthes connectés entre eux. Avec les pouvoirs disponibles (un bouclier par exemple) et les PAC-gommes, vous pourrez dévorer les fantômes ainsi que les autres Pac-Man. Vous collecterez ainsi des points que vous pourrez échanger contre des objets de personnalisation. 2 modes de jeux sont disponibles tout comme des missions et un mode spectateur.Serez vous le dernier PAC-MAN ? Réponse à partir du 9 mai avec Pac-Man Mega Tunnel Battle : Chomp Champs sur toutes les plateformes. Après une sortie en 2021 sur les autres consoles et plusieurs reports pour la version Switch , Biomutant fait finalement son entrée sur la console de Nintendo.Il y a longtemps, les humains ont quitté la planète suite à une catastrophe chimique. Cette épidémie a modifié considérablement la faune et détruit lentement l'Arbre-de-Vie. Afin de survivre, les êtres vivants se sont organisés en tribus, qui se livrent une guerre sans merci. Cependant, un élu se réveille afin de ramener la paix sur terre et de préserver l'Arbre-de-Vie.RPG doté d'un système de combat mêlant corps à corps, tir et pouvoirs mutants, Biomutant se veut comme une aventure en monde ouvert où vos actions auront un impact sur la narration. Vous pourrez reprogrammer votre code génétique afin de modifier vos mutations et votre apparence à loisirs afin de trouver votre style particulier. Vous aurez également la possibilité de fabriquer vous-même vos armes ! Le DLC gratuit Mercenaire est également disponible et il vous permet de vous équiper de 2 armes dès le départ.Etes vous bien l'élu qui arrivera à sauver le monde ? Le portage de Biomutant pour la Switch sera disponible dès le 14 mai.Il est l'un des jeux emblématiques de la GameCube, Paper Mario : La Porte Millénaire fait son grand retour sur Switch.Bienvenue à Port-Lacanaïe ! Alors que Paper Mario rejoint la Princesse Peach pour une chasse au trésor, cette dernière est portée disparue. Se mettant à sa recherche, le héros de papier apprend que le trésor se trouve derrière la Porte Millénaire, porte qui s'ouvrira uniquement si les 7 Gemmes Etoiles se retrouvent réunies. Cependant, le plombier moustachu n'est pas le seul a vouloir ce trésor et Bowser tout comme Cruxinistre se dresseront devant lui. Malgré les dangers, Paper Mario pourra compter sur plusieurs alliés comme Goomélie, une étudiante Goomba en archéologie, ou encore Koopek, un Koopa timide et maladroit.Dans cette aventure bourrée d'humour et de situations inattendues, Paper Mario devra explorer ce monde fait de papier. Dans sa recherche de Gemme Etoile, le plombier sera amené à explorer la lune tout comme à combattre un dragon. Pour parler des combats justement ! A chaque rencontre, vous prendrez place dans un théâtre et vos actions seront définies au tour par tour. Le public pourra vous encourager et vous donnera accès à des actions spéciales. Un système d'objet est également présent pour faciliter vos combats. Qui dit remaster, dit nouveautés ! Pour la sortie Switch de ce titre sorti initialement en 2004, les graphismes ont été améliorés, la bande-son à été réarrangée, le système d'indice a été repensé, une salle a été conçu pour faciliter vos déplacements et le spécialiste des combat Maitre Castagne fait son entrée.Partez à la recherche de la Princesse Peach et du trésor avec Paper Mario : La Porte Millénaire en exclusivité sur Switch dès le 23 mai ! Si vous hésitez, sachez que Atar lui a décerné une première impression "Très élevé" (vous pouvez retrouver l'analyse juste ici ).Le jeu a été reporté à août 2024. Nous en reparlerons donc dans quelques semaines !En plus de ces 5 titres, vous aurez l'occasion de vous essayer à quelques jeux supplémentaires ce mois-ci.Au rayon des nouveautés, vous pourrez mettre la main sur l'édition annuelle de, la nouvelle aventure au pays d'Equestria avec(17 mai), le RPG mélant action et horreur avec(23 mai) ou encore la simulation de construction avec Construction Simulator 4 (28 mai).Cependant, si vous êtes un amateur de sortie au format physique, vous serez gâtés ce mois-ci avec celle du jeu d'action plateforme(3 mai), celle du RPG Sea of Stars (10 mai) et A Space for the Unbound (10 mai), celle du jeu d'énigmes(10 mai), celle du jeu d'action futuriste(17 mai), celle du jeu d'échec avec des flingues(17 mai) ou celle du jeu d'arcade(24 mai).