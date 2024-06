Les sorties Nintendo Switch de juin 2024 : notre guide complet des jeux à ne pas manquer ce mois-ci sur Switch !

La sélection PN des jeux à surveiller !

Star Wars Hunters

Star Wars: Hunters - Enter the Arena | Gameplay Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Monster Hunter Stories

Monster Hunter Stories - Announcement Trailer | Nintendo Switch, PC, PS4 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Shin Megami Tensei V : Vengeance

Shin Megami Tensei V: Vengeance - Announce Trailer | NSW, PS4/5, Xbox Series One, X|S, Steam, PC Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Monkey Ball Banana Rumble

Super Monkey Ball Banana Rumble - Multiplayer Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Luigi's Mansion 2 HD

Luigi's Mansion 2 HD arrive l'été prochain ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tchia

Tchia - Announcement Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

D'autres titres en approche !

Les pépites à surveiller















Pour couvrir davantage de titres, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN !) et les titres à surveiller pour le mois de juin 2024. Annoncé lors du Nintendo Direct de février 2021 , un free to play dans l'univers de Georges Lucas fait son entrée sous le nom Star Wars Hunters.Dans une galaxie très lointaine, la planète Vespaara est le théâtre d'affrontement en arène entre les plus grands chasseurs de la galaxie. Après la chute de l'Empire, les héros cherchent un moyen de se mettre en lumière à travers la galaxie entière. De nombreux combattants comme d’infâmes chasseurs de primes, des héros de la Rébellion, des stormtroopers impériaux s'essayent alors à l'exercice pour ainsi devenir le champion incontesté. Que le meilleur gagne !Edité par Zynga, Star Wars Hunters vous promet des combats en arène, à la 3éme personne, 4 joueurs par équipe, et cela gratuitement. Chaque héros possède ses caractéristiques propres, grandement utiles lors de la composition de votre équipe. Que ce soit dans le mode Escorte ou Contrôle, vous redécouvrirez des environnements iconiques de la saga comme Tatooine, Hoth ou Endor. Des éléments de personnalisation sont aussi de la partie !Les arènes de Star Wars Hunters ouvriront leurs portes dès le 4 juin 2024 sur la console de Nintendo, IOS et Android. Le costume Vétérane évolutive et le revêtement Blaster évolutif sont à débloquer si vous jouez dès le lancement du titre. Sorti sur 3DS, le RPG de la saga Monster Hunter, se fait un petit relooking avec le remaster du 1er opus : Monster Hunter Stories.Dans l'univers de Monster Hunter, existe les Riders. Ces habitants vivent de l'élevage de monstres et tissent de liens forts avec eux. Dans la forêt de Hakum, en compagnie de vos amis d'enfance, vous trouvez un œuf aux couleurs magnifique. Après un rituel, un Rathalos sort de sa coquille. Au même moment, un mal appelé le Fleau Noir apparait et frappe votre village. Ce n'est qu'un an après que vous devenez officiellement un Rider et parte à la découverte du monde en compagnie de Navirou. Mais le Fleau Noir est toujours la et commence à s'étendre dans le monde. Le pouvoir de l'amitié est le seul moyen de l'arrêter ! Est ce que votre amitié avec vos Monsties suffira à l'arrêter ?Avec Monster Hunter Stories, vous voici dans un épisode à part de la saga. Comme dans un Pokémon, votre but est de vous liez d'amitié avec des Monsties, de grimper de niveau, de gagner des combats au tour par tour et d'explorer le monde. Le système de combat fonctionne avec 3 types d'attaques (force, technique et vitesse) et vous devrez anticiper les attaques de vos adversaires pour prendre le dessus. En développant votre amitié avec un Monstie, vous pourrez le chevaucher et ainsi déclencher des attaques surpuissantes. Des armes et armures iconiques de la saga sont également présentes pour vous aider dans vos combats. De la personnalisation, des affrontements contre d'autre joueurs, de nombreuses quêtes, des visuels retravaillés, le doublage en japonais et anglais et l'ensemble des mises à jour sont également disponibles dans ce remaster.Etes vous prêt pour sauver le monde ? Réponse dans Monster Hunter Stories le 14 juin sur Switch, PS4 et Steam. Des éditions Deluxe contenant des skins et des armures sont également à la vente. Moins de 3 ans après la sortie de Shin Megami Tensei V , Altus propose une version définitive de son titre avec Shin Megami Tensei V : VengeanceVous êtes un lycéen qui se réveille dans un Tokyo en ruine. Ravagé par la guerre, le monde est rempli de démons hostiles. Impuissant face à cette menace, vous faites la rencontre du mystérieux Aogami et décidez de fusionner avec lui pour devenir le Nahobino, un être capable d'affronter les démons et d'en faire des alliés. Lui seul pourra décider du sort du monde !Plus qu'une simple refonte, Shin Megami Tensei V : Vengeance vous propose de revivre l'histoire de l'opus et de découvrir une nouvelle histoire, celle de vengeance des déchus. Vous ferez ainsi la connaissance de nouveaux personnages et d'un groupe de démons énigmatiques nommés Qadištu exécutant leur sombre plan en parallèle de la guerre entre l'Ordre et ceux qui s'y opposent. Dans ce jeu, vous devrez combattre les démons au tour par tour et jusqu'à 3 démons peuvent vous accompagner dans votre aventure.Le sort du monde dépend de vous ! Shin Megami Tensei V : Vengeance est prévu pour le 14 juin sur toutes les plateformes.Après le retour de Sonic, Sega revient sur Switch avec un titre utilisant une autre de ses mascottes : Super Monkey Ball : Banana Rumble Retrouvez AiAi et ses amis dans un nouveau jeu jusqu'à 16 joueurs ! Votre objectif, devenir la meilleure Banane a travers les différents modes de jeu (Course, Chasse aux bananes, BA-Boum, Ruée vers le But et Smash Robot). Facile sur le papier, mais les chutes seront votre cauchemar. Dans le mode histoire, vous aurez pour mission d'aider Palette à retrouver 7 artefacts pour découvrir le secret de la Banane Légendaire, et cela à travers 200 niveaux repartis sur plusieurs mondes.Si vous jouez pour la compétition et le fun, Super Monkey Ball Banana Rumble est fait pour vous ! Jusqu'à 16 joueurs et 4 en local, vous aurez pour objectif de remporter la victoire. Plusieurs modes sont accessibles : Course (atteignez la ligne d'arrivée avant les autres mais gare aux chutes), Chasse aux bananes (collectez le plus de banane possible), BA-BOUM (Passez la bombe à un autre joueur avec qu'elle explose), Ruée vers le But (passez à travers des buts par équipe) et Smash Robot (affrontez des robots géants en équipe). 300 objets de personnalisation vous attendent afin de conduire votre singe unique.A vos Marques ! Prêt ! Bananez ! Super Monkey Ball Banana Rumble est disponible dès le 25 juin en exclusivité sur Nintendo Switch.Après le 3éme opus, il est temps de retrouver Luigi dans son aventure 3DS au format HD avec Luigi's Mansion 2 HD.Lors d'une nuit pluvieuse, le Roi Boo brise la Lune noire. Conséquence : les fantômes deviennent fous, détruisent tous sur leurs passages et se réfugient dans les différents manoirs de la Vallée des Ombres. Le Professeur K.Tastroff convoque Luigi (qui n'a rien demandé au passage) afin de retrouver l'Ectoblast 5000 et les fragments de Lune, seuls moyens de rétablir la paix dans la vallée.11 ans après la sortie du titre sur 3DS, Luigi embarque une nouvelle fois dans sa 2nd aventures avec des graphismes HD. Armé de votre célèbre Ectoblast, vous devrez faire un coup de ménage dans les différents niveaux. Que ce soient un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d'horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, le frère de Mario ne recule devant rien pour remplir sa mission. Les défis de la Tour Hantée sont aussi de la partie tout comme la possibilité de les traverser à 4 joueurs.Luigi reprend du service avec Luigi's Mansion 2 HD le 27 juin, en exclusivité sur Nintendo Switch.Récompensé aux Games Awards, le titre édité par Kepler Interactive prépare son arrivée sur Switch Bienvenue sur un archipel tropical ! Lors de sa fête d'anniversaire, le père de Tchia est kidnappé par Pwi Dua, le tyran de l'archipel. L'héroïne découvre qu'elle dispose du pouvoir du "saut d'âme", lui permettant de prendre contrôle d'animaux et d'objets inanimés. En plus de ce don, Tchia utilisera son planeur, radeau et ses capacités de grimpe afin de retrouver et sauver son père.Décrit comme une histoire de passage à l'âge adulte, Tchia est un monde ouvert inspiré de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce titre, prenez le contrôle de différents animaux et objets pour résoudre des énigmes et continuer votre exploration, personnalisez votre bateau et vos vêtements, sortez votre Ukulélé afin de déclenchez des événements spéciaux, découvrez la culture néo-calédonienne, combattez des ennemis faits de tissus et de bois ! Le jeu est doublé par professionnels locaux qui ont prêté leurs voix aux personnages et plusieurs langues sont disponibles en sous-titres comme le français. Une mise à jour gratuite apporte 8 nouveaux pouvoirs, des avantages et de nouvelles tenues.Larguez les amarres pour partir à la découverte du monde tropical de Tchia le 27 juin sur la console de Nintendo.En plus de ces 6 titres, vous aurez l'occasion de vous essayer à quelques jeux supplémentaires ce mois-ci.Microids signe non pas un mais 2 jeux ce mois ci avec les party game(6 juin) et(27 juin). Un autre party game édité par Outright Games :(28 juin) est également attendu pour juin 2024.Si vous êtes plutôt branchés action/FPS,(7 juin) et(14 juin) seront vos must-have.Cependant, vous aurez également le loisir de vous essayer à la compilation des jeux estampillés Jurassic Park avec Jurassic Park Classic Games Collection (7 juin), l'édition très spéciale de(27 juin), la sortie boite du RPG mêlant combat et cuisine Dungeon Munchies (28 juin) et l'adaptation de l'animé(28 juin).